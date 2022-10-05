Окупанти можуть мати сотні іранських дронів-камікадзе "Shahed-136", - Повітряні сили
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Російська армія може мати сотні дронів-камікадзе "Shahed-136", які отримала від Ірану та використовує для атак в Україні.
Про це повідомив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Він зазначив, що Росія доставила дрони з Ірану транспортними літаками Іл-76. Раніше мова йшла про чотири таких борти.
Ігнат припускає, що росіяни налагодили й інші шляхи транспортування іранських дронів. Тому назвати точну кількість безпілотників, яка є на озброєнні армії РФ важко, але йдеться про сотні одиниць.
"Мова може йти про сотні "Shahed-136", які вони (росіяни. - Ред.) маркують як "Герань". Не треба їх називати "Герань", тому що ми розуміємо, звідки ноги ростуть. Це іранський дрон "Shahed-136". Відповідні дипломатичні ноти вже виставлені іранському уряду", - зазначив речник.
Будь ласка, зачекайте...
Никаких технологий там нет
Ну что, проснулись?.. Ночью иранские дроны-камикадзе атаковали Белую Церковь. Завтра атакуют Винницу, Житомир, Ровно, Львов... прилетят в Киев на Банковую, и, возможно - не приведи боже, конечно, там же святая-святых - даже в Конча-Заспу.
Когда же вы, бляха, проснётесь, наконец?.. Когда очнётесь?.. Когда нажрётесь?.. Неужели даже сейчас вам не очевидно, что кроме распиаренных и безумно дорогих "Байрактаров" есть куда более дешёвое и эффективное беспилотное оружие?.. Которое можно было производить в Украине пачками ещё до большой войны, которое можно производить сотнями и тысячами прямо сейчас?..
Нет, вы топтали ногами отечественных разработчиков, ставили палки в колёса, закрывали все возможности, высмеивали, пиарились, выбрасывали сотни миллионов на ветер ради сиюминутной политической выгоды...
А теперь опять война, к которой мы снова не готовы. Как в старом советском мультике про легендарного Левшу, который больной, брошенный, высмеянный жирными властями, умирающий просит "передайте императрице, что англичане ружья кирпичом не чистят, а то случись война - они стрелять не способны"...
Так и у нас - тот же русский менталитет, то же преклонение перед всем западным, то же стремление "заработать" на откатах, политических выгодах, на бюджетных деньгах, на общественных, волонтёрских фондах...
Ihor Lutsenko отлично всё написал. Добавлю от себя, что в Украине есть разработчики ударных дронов. Есть ударные дроны не хуже иранских или турецких. Есть производители ударных дронов. И есть успешные применения этих дронов.
Всё есть. Нет главного - государственной поддержки. Любой. В любом виде. Нет денег - люди тратят десятки, сотни тысяч (может уже и миллионы) своих денег, собирают с миру по нитке, строят производство, строят дроны, создают всю наземную инфраструктуру - катапульты, автомобили управления, системы связи... Сами делают боеприпасы, рискую либо подорваться, либо попасть в лапы правоохранительных органов. Сами обеспечивают себе безопасность, разнося производственных участки по разным районам, областям, потому что знают, что прилетит, в первую очередь, к ним...
Хуже того. Приходится биться со всей бюрократической машиной, с этим многоголовым неубиваемым змеем, чтобы перетянуть контрабандой через границу комплектующие, чтобы провести испытания, чтобы вытащить из какого-нибудь охранного батальона мобилизованного специалиста, который сейчас на вес золота...
При этом приходится иметь дело с решалами всех мастей, которые могут занести кому нужно бумажку, сделать важный звонок шефу, выделить какие-то мизерные средства, но взамен "просят" согласиться с тем, что они теперь главные, что они будут получать звездочки на погоны, медальки и ордена, зарабатывая политический капитал на тяжкой работе умнейших людей, которых они считают за быдло...
А с другой стороны - модно одетые во всё милитари функционеры из фондов, которые теперь тоже стали вдруг большими специалистами в беспилотной авиации, которые вершат судьбами людей, определяют кому давать общественные деньги, кому жить, а кому умирать, как побеждать...
В этой стране я стучался во все двери. Был в офисе президента, докладывал главкому и министру, вёл переговоры с фондами, волонтёрами, олигархами... После войны я расскажу всё. С должностями, званиями и фамилиями. Но сейчас нам надо выиграть войну.
Мы не сдаёмся. И не сдадимся. Наши дроны ещё прилетят на Красную площадь.
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2. То, что всё это проспали все разведки мира и понятия не имеют о количествах - большой привет всем ЦРУ, МИ 6, Моссадам и иже с ними.
3. БЧ весом до 50 кг. дает такой же подрыв, как снаряд 150 мм. Но осколков меньше. Т.е. даже если таких дронов у РФ сотни - влияния на ход боевых действий они не окажут. Могли бы повлиять, если их тысячи. Но даже если у Ирана есть такое количество (а на этот счет есть сомнения), РФ они их не отдадут не за какие деньги и не под каким давлением.
Поэтому и будут падать на рынки, торговые центры и объекты инфраструктуры.
Може нужно гражданский сигнал GPS над Украиной и Россией выключить? Оставить только закодированный военный.
С 1 октября вступил в силу закон о ленд-лизе для Украины, подписанный президентом США Джо Байденом. Документ предусматривает масштабную поддержку украинской армии не только сейчас, но и в долгосрочной перспективе.