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Окупанти можуть мати сотні іранських дронів-камікадзе "Shahed-136", - Повітряні сили

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дрон,іран

Російська армія може мати сотні дронів-камікадзе "Shahed-136", які отримала від Ірану та використовує для атак в Україні.

Про це повідомив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він зазначив, що Росія доставила дрони з Ірану транспортними літаками Іл-76. Раніше мова йшла про чотири таких борти.

Ігнат припускає, що росіяни налагодили й інші шляхи транспортування іранських дронів. Тому назвати точну кількість безпілотників, яка є на озброєнні армії РФ важко, але йдеться про сотні одиниць.

"Мова може йти про сотні "Shahed-136", які вони (росіяни. - Ред.) маркують як "Герань". Не треба їх називати "Герань", тому що ми розуміємо, звідки ноги ростуть. Це іранський дрон "Shahed-136". Відповідні дипломатичні ноти вже виставлені іранському уряду", - зазначив речник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака дронами на Білу Церкву: БПЛА вилетіли з півдня, половину вдалося збити

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+14
Юрий Касьянов

Ну что, проснулись?.. Ночью иранские дроны-камикадзе атаковали Белую Церковь. Завтра атакуют Винницу, Житомир, Ровно, Львов... прилетят в Киев на Банковую, и, возможно - не приведи боже, конечно, там же святая-святых - даже в Конча-Заспу.

Когда же вы, бляха, проснётесь, наконец?.. Когда очнётесь?.. Когда нажрётесь?.. Неужели даже сейчас вам не очевидно, что кроме распиаренных и безумно дорогих "Байрактаров" есть куда более дешёвое и эффективное беспилотное оружие?.. Которое можно было производить в Украине пачками ещё до большой войны, которое можно производить сотнями и тысячами прямо сейчас?..

Нет, вы топтали ногами отечественных разработчиков, ставили палки в колёса, закрывали все возможности, высмеивали, пиарились, выбрасывали сотни миллионов на ветер ради сиюминутной политической выгоды...

А теперь опять война, к которой мы снова не готовы. Как в старом советском мультике про легендарного Левшу, который больной, брошенный, высмеянный жирными властями, умирающий просит "передайте императрице, что англичане ружья кирпичом не чистят, а то случись война - они стрелять не способны"...

Так и у нас - тот же русский менталитет, то же преклонение перед всем западным, то же стремление "заработать" на откатах, политических выгодах, на бюджетных деньгах, на общественных, волонтёрских фондах...

Ihor Lutsenko отлично всё написал. Добавлю от себя, что в Украине есть разработчики ударных дронов. Есть ударные дроны не хуже иранских или турецких. Есть производители ударных дронов. И есть успешные применения этих дронов.

Всё есть. Нет главного - государственной поддержки. Любой. В любом виде. Нет денег - люди тратят десятки, сотни тысяч (может уже и миллионы) своих денег, собирают с миру по нитке, строят производство, строят дроны, создают всю наземную инфраструктуру - катапульты, автомобили управления, системы связи... Сами делают боеприпасы, рискую либо подорваться, либо попасть в лапы правоохранительных органов. Сами обеспечивают себе безопасность, разнося производственных участки по разным районам, областям, потому что знают, что прилетит, в первую очередь, к ним...

Хуже того. Приходится биться со всей бюрократической машиной, с этим многоголовым неубиваемым змеем, чтобы перетянуть контрабандой через границу комплектующие, чтобы провести испытания, чтобы вытащить из какого-нибудь охранного батальона мобилизованного специалиста, который сейчас на вес золота...

При этом приходится иметь дело с решалами всех мастей, которые могут занести кому нужно бумажку, сделать важный звонок шефу, выделить какие-то мизерные средства, но взамен "просят" согласиться с тем, что они теперь главные, что они будут получать звездочки на погоны, медальки и ордена, зарабатывая политический капитал на тяжкой работе умнейших людей, которых они считают за быдло...

А с другой стороны - модно одетые во всё милитари функционеры из фондов, которые теперь тоже стали вдруг большими специалистами в беспилотной авиации, которые вершат судьбами людей, определяют кому давать общественные деньги, кому жить, а кому умирать, как побеждать...

В этой стране я стучался во все двери. Был в офисе президента, докладывал главкому и министру, вёл переговоры с фондами, волонтёрами, олигархами... После войны я расскажу всё. С должностями, званиями и фамилиями. Но сейчас нам надо выиграть войну.

Мы не сдаёмся. И не сдадимся. Наши дроны ещё прилетят на Красную площадь.

https://t.me/kasjanovcom
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05.10.2022 12:18
+13
Нужно один приземлить а потом *бнуть на иранское посольство. Посмотрим как они будут выкручиваться
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05.10.2022 11:58
+9
Нужно бить по складам их дронов.
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05.10.2022 12:03
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Нужно один приземлить а потом *бнуть на иранское посольство. Посмотрим как они будут выкручиваться
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05.10.2022 11:58 Відповісти
Ми не можеме опускатися до рівня ірану й росії (їм то нічого втрачати). Бо ще збрешуть в оон, що хімарсом (а чим же ще) бомбимо їх посольство та власні цивільні будівлі
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05.10.2022 12:21 Відповісти
иран давно уже изгой, но бить надо не посольство. бить надо по самому ирану, а для этого нужны ракеты средней дальности, которых нет и неизвестно когда будут. вот тогда до этих ослопасов дойдет.
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05.10.2022 13:05 Відповісти
Ну такий собі ізгой з населенням вдвічі більше чим у нас. І ВВП на душу населення більший за наш на 30%.
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05.10.2022 16:43 Відповісти
А звідки електронне обладнання на цих БПЛА? Хто постачає?
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05.10.2022 12:01 Відповісти
Собирают из того что доступно

Никаких технологий там нет
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05.10.2022 12:06 Відповісти
Нужно бить по складам их дронов.
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05.10.2022 12:03 Відповісти
Звісно соромно іудеїв просити розхерачити всі персидські заводи....
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05.10.2022 12:12 Відповісти
Суки іранські, щоб сльози українців вам аукнулись.
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05.10.2022 12:07 Відповісти
вони з картону, ці дрони, невже ми не змогли зробити щось подібне, в нас є цілий ПівденМаш...
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05.10.2022 12:15 Відповісти
Юрий Касьянов

Ну что, проснулись?.. Ночью иранские дроны-камикадзе атаковали Белую Церковь. Завтра атакуют Винницу, Житомир, Ровно, Львов... прилетят в Киев на Банковую, и, возможно - не приведи боже, конечно, там же святая-святых - даже в Конча-Заспу.

Когда же вы, бляха, проснётесь, наконец?.. Когда очнётесь?.. Когда нажрётесь?.. Неужели даже сейчас вам не очевидно, что кроме распиаренных и безумно дорогих "Байрактаров" есть куда более дешёвое и эффективное беспилотное оружие?.. Которое можно было производить в Украине пачками ещё до большой войны, которое можно производить сотнями и тысячами прямо сейчас?..

Нет, вы топтали ногами отечественных разработчиков, ставили палки в колёса, закрывали все возможности, высмеивали, пиарились, выбрасывали сотни миллионов на ветер ради сиюминутной политической выгоды...

А теперь опять война, к которой мы снова не готовы. Как в старом советском мультике про легендарного Левшу, который больной, брошенный, высмеянный жирными властями, умирающий просит "передайте императрице, что англичане ружья кирпичом не чистят, а то случись война - они стрелять не способны"...

Так и у нас - тот же русский менталитет, то же преклонение перед всем западным, то же стремление "заработать" на откатах, политических выгодах, на бюджетных деньгах, на общественных, волонтёрских фондах...

Ihor Lutsenko отлично всё написал. Добавлю от себя, что в Украине есть разработчики ударных дронов. Есть ударные дроны не хуже иранских или турецких. Есть производители ударных дронов. И есть успешные применения этих дронов.

Всё есть. Нет главного - государственной поддержки. Любой. В любом виде. Нет денег - люди тратят десятки, сотни тысяч (может уже и миллионы) своих денег, собирают с миру по нитке, строят производство, строят дроны, создают всю наземную инфраструктуру - катапульты, автомобили управления, системы связи... Сами делают боеприпасы, рискую либо подорваться, либо попасть в лапы правоохранительных органов. Сами обеспечивают себе безопасность, разнося производственных участки по разным районам, областям, потому что знают, что прилетит, в первую очередь, к ним...

Хуже того. Приходится биться со всей бюрократической машиной, с этим многоголовым неубиваемым змеем, чтобы перетянуть контрабандой через границу комплектующие, чтобы провести испытания, чтобы вытащить из какого-нибудь охранного батальона мобилизованного специалиста, который сейчас на вес золота...

При этом приходится иметь дело с решалами всех мастей, которые могут занести кому нужно бумажку, сделать важный звонок шефу, выделить какие-то мизерные средства, но взамен "просят" согласиться с тем, что они теперь главные, что они будут получать звездочки на погоны, медальки и ордена, зарабатывая политический капитал на тяжкой работе умнейших людей, которых они считают за быдло...

А с другой стороны - модно одетые во всё милитари функционеры из фондов, которые теперь тоже стали вдруг большими специалистами в беспилотной авиации, которые вершат судьбами людей, определяют кому давать общественные деньги, кому жить, а кому умирать, как побеждать...

В этой стране я стучался во все двери. Был в офисе президента, докладывал главкому и министру, вёл переговоры с фондами, волонтёрами, олигархами... После войны я расскажу всё. С должностями, званиями и фамилиями. Но сейчас нам надо выиграть войну.

Мы не сдаёмся. И не сдадимся. Наши дроны ещё прилетят на Красную площадь.

https://t.me/kasjanovcom
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05.10.2022 12:18 Відповісти
Вы абсолютно правы. Вообще бюрократия и неповоротливый госаппарат, приносят столько же вреда, сколько ракеты и снаряды врага.
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05.10.2022 13:03 Відповісти
Поражает идиотизм тех, кто смеётся над примитивностью этих мопэдов. У нас и таких нет. А должны быть тысячи. Выходит подсанкционный Иран и челы в сланцах нас перещеголяли.
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05.10.2022 12:32 Відповісти
1. То, что Иран производит и поставляет в РФ такие дроны - большой привет "страшным санкциям".
2. То, что всё это проспали все разведки мира и понятия не имеют о количествах - большой привет всем ЦРУ, МИ 6, Моссадам и иже с ними.
3. БЧ весом до 50 кг. дает такой же подрыв, как снаряд 150 мм. Но осколков меньше. Т.е. даже если таких дронов у РФ сотни - влияния на ход боевых действий они не окажут. Могли бы повлиять, если их тысячи. Но даже если у Ирана есть такое количество (а на этот счет есть сомнения), РФ они их не отдадут не за какие деньги и не под каким давлением.
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05.10.2022 12:35 Відповісти
Много мирных людей погибнут или пострадают. Я так думаю, что при их простой сборке и большом расстоянии у них наводка идет по координатам, а не по живому каналу с оператором.
Поэтому и будут падать на рынки, торговые центры и объекты инфраструктуры.
Може нужно гражданский сигнал GPS над Украиной и Россией выключить? Оставить только закодированный военный.
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05.10.2022 12:47 Відповісти
Зато у нас есть Притула и какой то там доступ к чему то.
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05.10.2022 12:35 Відповісти
может быть притула купил такой спутник🤣 )
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05.10.2022 14:55 Відповісти
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05.10.2022 21:08 Відповісти
Самое плохое , что есть куча специалистов ,которые могут их делать !Кто то может делать механику , кто то электронику , и все это может быть децентрализовано по гаражам и домам , а собираться уже в секретном защищенном месте.Я , например прямо дома мог бы клепать и отлаживать и программировать электронику , но вместо этого сижу ,занимаюсь ремонтом ноутов и выживаю! Никому это не надо , только пиар и видосики!
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05.10.2022 12:40 Відповісти
Оборудовать все кукурузники АН-2 башней для пулемета 50 калибра и патрулировать небо над городами...
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05.10.2022 12:43 Відповісти
вопрос к разведке где склады...
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05.10.2022 13:01 Відповісти
склады могут быть на большом удалении, где не дотянуться. нужны средства противодействия....
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05.10.2022 13:07 Відповісти
Ну.... Вам же понятно, что мой пост - эмоция поддерки. А что до военной науки - то штабисты Украины знают своё дело классно.
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05.10.2022 13:30 Відповісти
Унилий Касьянов і тут ниє...
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05.10.2022 13:30 Відповісти
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05.10.2022 14:57 Відповісти
 
 