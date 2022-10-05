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У оккупантов могут быть сотни иранских дронов-камикадзе "Shahed-136", - Воздушные силы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дрон,іран

У российской армии могут быть сотни дронов-камикадзе "Shahed-136", которые она получила от Ирана и использует для атак в Украине.

Об этом сообщил спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он отметил, что Россия доставила дроны из Ирана транспортными самолетами Ил-76. Раньше речь шла о четырех таких бортах.

Игнат предполагает, что россияне наладили и другие пути транспортировки иранских дронов. Поэтому назвать точное количество беспилотников, находящихся на вооружении армии РФ, трудно, но речь идет о сотнях единиц.

"Речь может идти о сотнях "Shahed-136", которые они (русские. - Ред.) маркируют как "Герань". Не надо их называть "Герань", потому что мы понимаем, откуда ноги растут. Это иранский дрон "Shahed- 136". Соответствующие дипломатические ноты уже выставлены иранскому правительству", - отметил спикер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака дронами на Белую Церковь: БПЛА вылетели с юга, половину удалось сбить
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Топ комментарии
+14
Юрий Касьянов

Ну что, проснулись?.. Ночью иранские дроны-камикадзе атаковали Белую Церковь. Завтра атакуют Винницу, Житомир, Ровно, Львов... прилетят в Киев на Банковую, и, возможно - не приведи боже, конечно, там же святая-святых - даже в Конча-Заспу.

Когда же вы, бляха, проснётесь, наконец?.. Когда очнётесь?.. Когда нажрётесь?.. Неужели даже сейчас вам не очевидно, что кроме распиаренных и безумно дорогих "Байрактаров" есть куда более дешёвое и эффективное беспилотное оружие?.. Которое можно было производить в Украине пачками ещё до большой войны, которое можно производить сотнями и тысячами прямо сейчас?..

Нет, вы топтали ногами отечественных разработчиков, ставили палки в колёса, закрывали все возможности, высмеивали, пиарились, выбрасывали сотни миллионов на ветер ради сиюминутной политической выгоды...

А теперь опять война, к которой мы снова не готовы. Как в старом советском мультике про легендарного Левшу, который больной, брошенный, высмеянный жирными властями, умирающий просит "передайте императрице, что англичане ружья кирпичом не чистят, а то случись война - они стрелять не способны"...

Так и у нас - тот же русский менталитет, то же преклонение перед всем западным, то же стремление "заработать" на откатах, политических выгодах, на бюджетных деньгах, на общественных, волонтёрских фондах...

Ihor Lutsenko отлично всё написал. Добавлю от себя, что в Украине есть разработчики ударных дронов. Есть ударные дроны не хуже иранских или турецких. Есть производители ударных дронов. И есть успешные применения этих дронов.

Всё есть. Нет главного - государственной поддержки. Любой. В любом виде. Нет денег - люди тратят десятки, сотни тысяч (может уже и миллионы) своих денег, собирают с миру по нитке, строят производство, строят дроны, создают всю наземную инфраструктуру - катапульты, автомобили управления, системы связи... Сами делают боеприпасы, рискую либо подорваться, либо попасть в лапы правоохранительных органов. Сами обеспечивают себе безопасность, разнося производственных участки по разным районам, областям, потому что знают, что прилетит, в первую очередь, к ним...

Хуже того. Приходится биться со всей бюрократической машиной, с этим многоголовым неубиваемым змеем, чтобы перетянуть контрабандой через границу комплектующие, чтобы провести испытания, чтобы вытащить из какого-нибудь охранного батальона мобилизованного специалиста, который сейчас на вес золота...

При этом приходится иметь дело с решалами всех мастей, которые могут занести кому нужно бумажку, сделать важный звонок шефу, выделить какие-то мизерные средства, но взамен "просят" согласиться с тем, что они теперь главные, что они будут получать звездочки на погоны, медальки и ордена, зарабатывая политический капитал на тяжкой работе умнейших людей, которых они считают за быдло...

А с другой стороны - модно одетые во всё милитари функционеры из фондов, которые теперь тоже стали вдруг большими специалистами в беспилотной авиации, которые вершат судьбами людей, определяют кому давать общественные деньги, кому жить, а кому умирать, как побеждать...

В этой стране я стучался во все двери. Был в офисе президента, докладывал главкому и министру, вёл переговоры с фондами, волонтёрами, олигархами... После войны я расскажу всё. С должностями, званиями и фамилиями. Но сейчас нам надо выиграть войну.

Мы не сдаёмся. И не сдадимся. Наши дроны ещё прилетят на Красную площадь.

https://t.me/kasjanovcom
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05.10.2022 12:18
+13
Нужно один приземлить а потом *бнуть на иранское посольство. Посмотрим как они будут выкручиваться
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05.10.2022 11:58
+9
Нужно бить по складам их дронов.
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05.10.2022 12:03
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Нужно один приземлить а потом *бнуть на иранское посольство. Посмотрим как они будут выкручиваться
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05.10.2022 11:58 Ответить
Ми не можеме опускатися до рівня ірану й росії (їм то нічого втрачати). Бо ще збрешуть в оон, що хімарсом (а чим же ще) бомбимо їх посольство та власні цивільні будівлі
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05.10.2022 12:21 Ответить
иран давно уже изгой, но бить надо не посольство. бить надо по самому ирану, а для этого нужны ракеты средней дальности, которых нет и неизвестно когда будут. вот тогда до этих ослопасов дойдет.
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05.10.2022 13:05 Ответить
Ну такий собі ізгой з населенням вдвічі більше чим у нас. І ВВП на душу населення більший за наш на 30%.
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05.10.2022 16:43 Ответить
А звідки електронне обладнання на цих БПЛА? Хто постачає?
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05.10.2022 12:01 Ответить
Собирают из того что доступно

Никаких технологий там нет
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05.10.2022 12:06 Ответить
Нужно бить по складам их дронов.
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05.10.2022 12:03 Ответить
Звісно соромно іудеїв просити розхерачити всі персидські заводи....
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05.10.2022 12:12 Ответить
Суки іранські, щоб сльози українців вам аукнулись.
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05.10.2022 12:07 Ответить
вони з картону, ці дрони, невже ми не змогли зробити щось подібне, в нас є цілий ПівденМаш...
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05.10.2022 12:15 Ответить
Юрий Касьянов

Ну что, проснулись?.. Ночью иранские дроны-камикадзе атаковали Белую Церковь. Завтра атакуют Винницу, Житомир, Ровно, Львов... прилетят в Киев на Банковую, и, возможно - не приведи боже, конечно, там же святая-святых - даже в Конча-Заспу.

Когда же вы, бляха, проснётесь, наконец?.. Когда очнётесь?.. Когда нажрётесь?.. Неужели даже сейчас вам не очевидно, что кроме распиаренных и безумно дорогих "Байрактаров" есть куда более дешёвое и эффективное беспилотное оружие?.. Которое можно было производить в Украине пачками ещё до большой войны, которое можно производить сотнями и тысячами прямо сейчас?..

Нет, вы топтали ногами отечественных разработчиков, ставили палки в колёса, закрывали все возможности, высмеивали, пиарились, выбрасывали сотни миллионов на ветер ради сиюминутной политической выгоды...

А теперь опять война, к которой мы снова не готовы. Как в старом советском мультике про легендарного Левшу, который больной, брошенный, высмеянный жирными властями, умирающий просит "передайте императрице, что англичане ружья кирпичом не чистят, а то случись война - они стрелять не способны"...

Так и у нас - тот же русский менталитет, то же преклонение перед всем западным, то же стремление "заработать" на откатах, политических выгодах, на бюджетных деньгах, на общественных, волонтёрских фондах...

Ihor Lutsenko отлично всё написал. Добавлю от себя, что в Украине есть разработчики ударных дронов. Есть ударные дроны не хуже иранских или турецких. Есть производители ударных дронов. И есть успешные применения этих дронов.

Всё есть. Нет главного - государственной поддержки. Любой. В любом виде. Нет денег - люди тратят десятки, сотни тысяч (может уже и миллионы) своих денег, собирают с миру по нитке, строят производство, строят дроны, создают всю наземную инфраструктуру - катапульты, автомобили управления, системы связи... Сами делают боеприпасы, рискую либо подорваться, либо попасть в лапы правоохранительных органов. Сами обеспечивают себе безопасность, разнося производственных участки по разным районам, областям, потому что знают, что прилетит, в первую очередь, к ним...

Хуже того. Приходится биться со всей бюрократической машиной, с этим многоголовым неубиваемым змеем, чтобы перетянуть контрабандой через границу комплектующие, чтобы провести испытания, чтобы вытащить из какого-нибудь охранного батальона мобилизованного специалиста, который сейчас на вес золота...

При этом приходится иметь дело с решалами всех мастей, которые могут занести кому нужно бумажку, сделать важный звонок шефу, выделить какие-то мизерные средства, но взамен "просят" согласиться с тем, что они теперь главные, что они будут получать звездочки на погоны, медальки и ордена, зарабатывая политический капитал на тяжкой работе умнейших людей, которых они считают за быдло...

А с другой стороны - модно одетые во всё милитари функционеры из фондов, которые теперь тоже стали вдруг большими специалистами в беспилотной авиации, которые вершат судьбами людей, определяют кому давать общественные деньги, кому жить, а кому умирать, как побеждать...

В этой стране я стучался во все двери. Был в офисе президента, докладывал главкому и министру, вёл переговоры с фондами, волонтёрами, олигархами... После войны я расскажу всё. С должностями, званиями и фамилиями. Но сейчас нам надо выиграть войну.

Мы не сдаёмся. И не сдадимся. Наши дроны ещё прилетят на Красную площадь.

https://t.me/kasjanovcom
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05.10.2022 12:18 Ответить
Вы абсолютно правы. Вообще бюрократия и неповоротливый госаппарат, приносят столько же вреда, сколько ракеты и снаряды врага.
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05.10.2022 13:03 Ответить
Поражает идиотизм тех, кто смеётся над примитивностью этих мопэдов. У нас и таких нет. А должны быть тысячи. Выходит подсанкционный Иран и челы в сланцах нас перещеголяли.
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05.10.2022 12:32 Ответить
1. То, что Иран производит и поставляет в РФ такие дроны - большой привет "страшным санкциям".
2. То, что всё это проспали все разведки мира и понятия не имеют о количествах - большой привет всем ЦРУ, МИ 6, Моссадам и иже с ними.
3. БЧ весом до 50 кг. дает такой же подрыв, как снаряд 150 мм. Но осколков меньше. Т.е. даже если таких дронов у РФ сотни - влияния на ход боевых действий они не окажут. Могли бы повлиять, если их тысячи. Но даже если у Ирана есть такое количество (а на этот счет есть сомнения), РФ они их не отдадут не за какие деньги и не под каким давлением.
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05.10.2022 12:35 Ответить
Много мирных людей погибнут или пострадают. Я так думаю, что при их простой сборке и большом расстоянии у них наводка идет по координатам, а не по живому каналу с оператором.
Поэтому и будут падать на рынки, торговые центры и объекты инфраструктуры.
Може нужно гражданский сигнал GPS над Украиной и Россией выключить? Оставить только закодированный военный.
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05.10.2022 12:47 Ответить
Зато у нас есть Притула и какой то там доступ к чему то.
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05.10.2022 12:35 Ответить
может быть притула купил такой спутник🤣 )
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05.10.2022 14:55 Ответить
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05.10.2022 21:08 Ответить
Самое плохое , что есть куча специалистов ,которые могут их делать !Кто то может делать механику , кто то электронику , и все это может быть децентрализовано по гаражам и домам , а собираться уже в секретном защищенном месте.Я , например прямо дома мог бы клепать и отлаживать и программировать электронику , но вместо этого сижу ,занимаюсь ремонтом ноутов и выживаю! Никому это не надо , только пиар и видосики!
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05.10.2022 12:40 Ответить
Оборудовать все кукурузники АН-2 башней для пулемета 50 калибра и патрулировать небо над городами...
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05.10.2022 12:43 Ответить
вопрос к разведке где склады...
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05.10.2022 13:01 Ответить
склады могут быть на большом удалении, где не дотянуться. нужны средства противодействия....
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05.10.2022 13:07 Ответить
Ну.... Вам же понятно, что мой пост - эмоция поддерки. А что до военной науки - то штабисты Украины знают своё дело классно.
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05.10.2022 13:30 Ответить
Унилий Касьянов і тут ниє...
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05.10.2022 13:30 Ответить
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05.10.2022 14:57 Ответить
 
 