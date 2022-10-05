У оккупантов могут быть сотни иранских дронов-камикадзе "Shahed-136", - Воздушные силы

У российской армии могут быть сотни дронов-камикадзе "Shahed-136", которые она получила от Ирана и использует для атак в Украине.

Об этом сообщил спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он отметил, что Россия доставила дроны из Ирана транспортными самолетами Ил-76. Раньше речь шла о четырех таких бортах.

Игнат предполагает, что россияне наладили и другие пути транспортировки иранских дронов. Поэтому назвать точное количество беспилотников, находящихся на вооружении армии РФ, трудно, но речь идет о сотнях единиц.

"Речь может идти о сотнях "Shahed-136", которые они (русские. - Ред.) маркируют как "Герань". Не надо их называть "Герань", потому что мы понимаем, откуда ноги растут. Это иранский дрон "Shahed- 136". Соответствующие дипломатические ноты уже выставлены иранскому правительству", - отметил спикер.

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