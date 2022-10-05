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Деокупація Луганської області розпочалася, вже визволено декілька населених пунктів, - Гайдай. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Визволення тимчасово окупованої території Луганщини від російських загарбників розпочалося.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Деокупація Луганської області розпочалася. Декілька населених пунктів вже звільнено від російської армії і там вже Збройні Сили України піднімають український прапор. Рухаємось далі, дякую нашим Збройним Силам за такі чудові новини", - зазначив очільник ОВА.

Читайте: Примусово мобілізованих з Луганська без підготовки направляють до підрозділів, які зазнали найбільших втрат. У Кремінній зник мобільний зв’язок, - Гайдай

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+17
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05.10.2022 12:45
+9
А если кацапы завтра аннексируют все до Ламанша? Всем поджать портки и бежать куда глаза глядят?) Серьезно???
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05.10.2022 13:40
+8
Очень хорошие новости. Скоро Украина будет освобождена и в России будет новая власть и новый президент. Обращение к Алле Пугачевой. Уважаемая Алла Борисовна, когда вы станете президентом России или того, что от нее останется, просьба передать Украине пропагандистов таких, как Соловьев, Кисилев, Скабеева, Симоньян и д.р
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05.10.2022 12:46
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Дуже багато Гайдая...
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05.10.2022 12:38 Відповісти
Гайдай монополизировал всю инфу по Луганской области и с утра до вечера выдаёт свои новости, иногда придуманные и сильно преувеличенные. Офису Прэжыдэнта не помешало бы уменьшить мелькание этого персонажа в эфире, к которому кстати были вопросы и до большой войны
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05.10.2022 12:44 Відповісти
Причому, він -- звичайний брехун-пустомеля. Якби йому вірили, то вже вся Луганська область визволена. Я пам'ятаю про "визволення" Рубіжного ще місяць тому. І все це було в голові цього покидька. Якби воно бодай місяць побуло в піхоті, то може менше патякало б.
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05.10.2022 13:11 Відповісти
Опа, вілизла єрмаковська жопа.
Ви що , недоумки, в окопах сидите, що ********** забагато?
Як на мене, то дуже багато зеленського. Треба його прибрати разом з його недомарафоном.
Недарма цуценятко обісрало ефір.
Тварини дуже чутливі до всілякої гидоти.
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05.10.2022 15:29 Відповісти
при имени Гайдая сразу набегают боты и поливать его гавном. я вижу в этом руку даже не Кремля, а конкретно Пасечника - псевдо руководителя ЛЫНЫРЫ.
интересно, а инфа от Жданова их устроит? у него больше конкретики, Гайдай старается быть сдержанным

На фронте есть хорошие новости: украинские воины уже находятся в Луганской области.

Какие перспективы, и когда будут взяты Лисичанск с Северодонецком, рассказал военный эксперт Олег Жданов в эфире FREEДОМ.

По его словам, на данный момент ВСУ наступают на широком фронте: от Купянска практически до Лимана.

"Уже можно, наверное, говорить, что наша линия наступления - это Сватово - Кременная. Вот на таком широком фронте мы наступаем. На сегодня, насколько я понимаю, мы вошли в Луганскую область, а Харьковская область практически 100% освобождена, остались только небольшие участки. Сейчас бои идут на подступе к Кременной", - говорит Жданов.

Самое главное, по его словам - дорога снабжения в районе Сватово и Кременной - основная трасса логистики российской группировки в Северодонецке и Лисичанске. Она уже находится под огневым контролем украинской артиллерии.
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05.10.2022 18:29 Відповісти
комментатор с зарплатой главы области
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05.10.2022 13:40 Відповісти
не переживай, скоро будет РЕАЛЬНЫМ руководителем. После деоккупации области.
Ты такой счастливый, что Луганщина сейчас оккупирована. Что ты потом запоешь?
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05.10.2022 18:31 Відповісти
курча по зернятку клює
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05.10.2022 12:41 Відповісти
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05.10.2022 12:45 Відповісти
Очень хорошие новости. Скоро Украина будет освобождена и в России будет новая власть и новый президент. Обращение к Алле Пугачевой. Уважаемая Алла Борисовна, когда вы станете президентом России или того, что от нее останется, просьба передать Украине пропагандистов таких, как Соловьев, Кисилев, Скабеева, Симоньян и д.р
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05.10.2022 12:46 Відповісти
а также Арестович, Гайдай, Подоляка, Ермак и др.
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05.10.2022 13:41 Відповісти
Так Подоляк чи таки Подоляка, який втік в 2014 до рф ? Це дві різні особи )
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05.10.2022 16:55 Відповісти
Аллочка одного поля ягодка
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05.10.2022 16:18 Відповісти
Слава нашим Збройним Силам Украіни 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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05.10.2022 12:51 Відповісти
Гайдай, молодца, висвітлюй, нє обращай вніманійо на висери.
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05.10.2022 12:59 Відповісти
Він так і робить 👍🏼👍🏼👍🏼🙁
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05.10.2022 13:01 Відповісти
10 вересня Гайдай написав "Лисичанськ - чудове українське місто. Ох і роботи буде по відбудові". Пів країни подумки вже відсвяткувало, що штурмуємо.

Сьогодні Гайдай пише, що почалась деокупація Луганщини. От на кого це розраховано? Анонсувати за місяць рашистам, куди ми йдемо далі? Чи завищити очікування від ЗСУ, які кожен метр повертають потом і кров'ю.
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05.10.2022 13:12 Відповісти
Хз. Гайдай там, бєзвилазно. Це непросто. Я йому вірю.
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05.10.2022 13:24 Відповісти
IN GOD WE TRUST
віримо тільки в Бога, решта - готівкою!
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05.10.2022 13:43 Відповісти
)
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05.10.2022 13:47 Відповісти
На його висери теж мало то уваги звертаЭ...
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05.10.2022 13:50 Відповісти
Є дві Луганщини- північ " степова" та південь "промислова".
Степоова- нащадки козаків , південь- нащадки "переселенців"
часів Россійської імперії та голодомору.
Північ за Украіну , а південь ЛНР .
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05.10.2022 13:10 Відповісти
Ви праві. Маю своїх родичів в північній Луганщині, і знаю родичів дружини в південній. Це дві різні цивілізації.
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05.10.2022 13:27 Відповісти
Ага,тёща могла бути тiльки з пiвдня...))
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05.10.2022 13:53 Відповісти
Всі тещі лугандони.😊
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05.10.2022 15:52 Відповісти
Ні, теща щира українка. Один з її племінників заблукав в ті краї.
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05.10.2022 17:27 Відповісти
Якщо вона зараз подряд з вами стоiть,то напишiть двi поспiль коми ))
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05.10.2022 18:46 Відповісти
Вообще было же сказано из генштаба, полное молчание. Или этому болтуну нужно персонально это доводить?
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05.10.2022 13:18 Відповісти
что конкретно он такого секретного рассказал, чего нет на ЛЮБОЙ карте военных действий?
что у вас при имени Гайдая пердаки сразу рвутся? последний раз он в эфире появлялся с неделю назад. С чего бомбеж?
на Пасечника работаешь?
придержи пердак. Гайдай - пахарь. В сложнейшей ситуации, под снарядами вывозил людей, организовывал доставку еды, воды, лекарств.
как вы меня бесите дебилы. ладно кремлеботы - но есть же и наши дебилы, кто рад подмахнуть путину и его прихлебателям.
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05.10.2022 18:33 Відповісти
Вісті дуже радісні, але і дуже тривожні. Кацапи тепер вважають ці території "своїми" і за їхньою ядерною доктриною напад на московію дає їм право на застосування всіх засобів (включно ядерної зброї).
Думаю, що терплячи поразку і утрату захоплених територій а також агресивну неадекватність кремлівських маньяків - вони запросто можуть завдати ядерного удару по Україні. Тому бравурний оптимізм і заяви Гайдая ********* "димком"...
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05.10.2022 13:23 Відповісти
А если кацапы завтра аннексируют все до Ламанша? Всем поджать портки и бежать куда глаза глядят?) Серьезно???
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05.10.2022 13:40 Відповісти
Від Дунаю, Карпатських гір, Сяну і Прибалтики - НАТО, прикрита ядерним щитом. Над нами він, нажаль, не простертий. Так що притримай свої панталони в руках, нікуди не треба бігати, спокійно робити свою роботу і терпляче дочекатися свого часу. Все йде, як задумано.
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05.10.2022 13:58 Відповісти
Это я тут распинаюсь про ядреную бомбу, которую нужно боятся?)
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05.10.2022 14:05 Відповісти
А чого тобі боятися? Із-за "поребрика" та з-за чужих спин та на чужій халявній хавці і шмотках хоробрість аж випирає... Не хочеться поближче до України, раз тобі ядерна бомба похюй?
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05.10.2022 14:41 Відповісти
Ого у тебя пердак разорвало))) Ты может уже определишься что нужно делать? Боятся или делать СПОКОЙНО свою работу??? О ВПНе что то слышал? Хош ко мне в безопасность, км на 150 южнее ЗАЭС??? А дети на 50 севернее...
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05.10.2022 14:51 Відповісти
Це все брехня боягуза, котрий втік з країни, що стікає кров"ю і котру роздерають на шматки. Б Р Е Х Н Я і про твій "кілометраж" навколо ЗАЕС. Таких як ти "порадників" під німецькими, румунськими, чеськими, польськими прапорами - як кнурів нерізаних. Ви там, хахли, воюйте хоробро і не бійтеся ядерної бомби, а я тут перечекаю (повторюся: за чужими спинами, на чужих харчах і шмотках).
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05.10.2022 16:21 Відповісти
Поинтересуйся у парней на Херсонском направлении сколько по ним было авиаударов с юговосточного направления часа три четыре назад... Не меньше десятка... Небо чистое, следы хорошо видно...
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05.10.2022 16:40 Відповісти
Это же какой мерзостью нужно быть, чтобы завидовать беженцам...
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05.10.2022 14:53 Відповісти
Ярема от тебя порвало дебила. Сам угрожал бомбой и сам теперь всех обвиняет что испугались. от жеж ты дебил без логики и разума.
да все остальные твои коменты дуркой попахивают.
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05.10.2022 18:34 Відповісти
Гайдай шагает впереди!
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05.10.2022 13:56 Відповісти
можешь присоединиться. Ты из Кременной пишешь ? ах, да, там уже интернета нет. Из луганска? потерпи, немного осталось. и манатки сложи как будешь драпать.
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05.10.2022 18:36 Відповісти
В Сватово стреляют давно ( находится внизу и можно легко контролировать ). Бежать можно на Старобельск...или Кременную.
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05.10.2022 15:13 Відповісти
в Кременной уже тоже опасно))
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05.10.2022 18:42 Відповісти
 
 