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Деоккупация Луганской области началась, уже освобождены несколько населенных пунктов, - Гайдай. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Освобождение временно оккупированной территории Луганской области от российских захватчиков началось.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"Деокупация Луганской области началась. Несколько населенных пунктов уже освобождены от российской армии и там уже Вооруженные Силы Украины поднимают украинский флаг. Двигаемся дальше, спасибо нашим Вооруженным Силам за такие замечательные новости", - отметил глава ОВА.
Топ комментарии
+17 Шимус
показать весь комментарий05.10.2022 12:45
+9 Павло Васильович
показать весь комментарий05.10.2022 13:40
+8 Kare Resa
показать весь комментарий05.10.2022 12:46
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Пожалуйста, подождите...
Ви що , недоумки, в окопах сидите, що ********** забагато?
Як на мене, то дуже багато зеленського. Треба його прибрати разом з його недомарафоном.
Недарма цуценятко обісрало ефір.
Тварини дуже чутливі до всілякої гидоти.
интересно, а инфа от Жданова их устроит? у него больше конкретики, Гайдай старается быть сдержанным
На фронте есть хорошие новости: украинские воины уже находятся в Луганской области.
Какие перспективы, и когда будут взяты Лисичанск с Северодонецком, рассказал военный эксперт Олег Жданов в эфире FREEДОМ.
По его словам, на данный момент ВСУ наступают на широком фронте: от Купянска практически до Лимана.
"Уже можно, наверное, говорить, что наша линия наступления - это Сватово - Кременная. Вот на таком широком фронте мы наступаем. На сегодня, насколько я понимаю, мы вошли в Луганскую область, а Харьковская область практически 100% освобождена, остались только небольшие участки. Сейчас бои идут на подступе к Кременной", - говорит Жданов.
Самое главное, по его словам - дорога снабжения в районе Сватово и Кременной - основная трасса логистики российской группировки в Северодонецке и Лисичанске. Она уже находится под огневым контролем украинской артиллерии.
Ты такой счастливый, что Луганщина сейчас оккупирована. Что ты потом запоешь?
Сьогодні Гайдай пише, що почалась деокупація Луганщини. От на кого це розраховано? Анонсувати за місяць рашистам, куди ми йдемо далі? Чи завищити очікування від ЗСУ, які кожен метр повертають потом і кров'ю.
віримо тільки в Бога, решта - готівкою!
Степоова- нащадки козаків , південь- нащадки "переселенців"
часів Россійської імперії та голодомору.
Північ за Украіну , а південь ЛНР .
что у вас при имени Гайдая пердаки сразу рвутся? последний раз он в эфире появлялся с неделю назад. С чего бомбеж?
на Пасечника работаешь?
придержи пердак. Гайдай - пахарь. В сложнейшей ситуации, под снарядами вывозил людей, организовывал доставку еды, воды, лекарств.
как вы меня бесите дебилы. ладно кремлеботы - но есть же и наши дебилы, кто рад подмахнуть путину и его прихлебателям.
Думаю, що терплячи поразку і утрату захоплених територій а також агресивну неадекватність кремлівських маньяків - вони запросто можуть завдати ядерного удару по Україні. Тому бравурний оптимізм і заяви Гайдая ********* "димком"...
да все остальные твои коменты дуркой попахивают.