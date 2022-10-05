Деоккупация Луганской области началась, уже освобождены несколько населенных пунктов, - Гайдай. ВИДЕО

Освобождение временно оккупированной территории Луганской области от российских захватчиков началось.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

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"Деокупация Луганской области началась. Несколько населенных пунктов уже освобождены от российской армии и там уже Вооруженные Силы Украины поднимают украинский флаг. Двигаемся дальше, спасибо нашим Вооруженным Силам за такие замечательные новости", - отметил глава ОВА.

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