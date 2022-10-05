Україна від початку війни отримала близько 20 тисяч терміналів Starlink

Від початку повномасштабної війни Україна отримала близько 20 тисяч пристроїв Starlink. З них 5 тисяч - за сприяння Американської агенції з міжнародного розвитку (USAID), ще 5 тисяч - за сприяння уряду Польщі.

Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Зазначається, що ще 5 тисяч пристроїв отримано завдяки ініціативі міністрів цифрової трансформації країн ЄС, решта - від приватних компаній.

На сьогодні Starlink - це та критична інфраструктура, що впливає на життя тисяч людей. Термінали допомагають зберігати зв'язок енергетичним компаніям, пожежним частинам, рятувальникам, лікарням.

У міністерстві додали, що, крім супутникового звʼязку, Ілон Маск допомагає Україні системами Tesla Powerwall. Це потужні акумулятори, що дозволяють зберігати зв'язок у найгарячіших точках, попри знеструмлення. Наразі засновник компанії Tesla безоплатно передав Україні близько 50 таких систем.

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