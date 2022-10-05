Україна від початку війни отримала близько 20 тисяч терміналів Starlink
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Від початку повномасштабної війни Україна отримала близько 20 тисяч пристроїв Starlink. З них 5 тисяч - за сприяння Американської агенції з міжнародного розвитку (USAID), ще 5 тисяч - за сприяння уряду Польщі.
Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Зазначається, що ще 5 тисяч пристроїв отримано завдяки ініціативі міністрів цифрової трансформації країн ЄС, решта - від приватних компаній.
На сьогодні Starlink - це та критична інфраструктура, що впливає на життя тисяч людей. Термінали допомагають зберігати зв'язок енергетичним компаніям, пожежним частинам, рятувальникам, лікарням.
У міністерстві додали, що, крім супутникового звʼязку, Ілон Маск допомагає Україні системами Tesla Powerwall. Це потужні акумулятори, що дозволяють зберігати зв'язок у найгарячіших точках, попри знеструмлення. Наразі засновник компанії Tesla безоплатно передав Україні близько 50 таких систем.
Будь ласка, зачекайте...
Слово не горобець, його ніякими терміналами не замазати.
не все можна так просто "купити", чому орки не можуть?..
Ілон Маск очевидно не є патріотом України, але й точно він не прихильник уZького цвинтарного "міра". Ілон Маск це Ілон Маск, геній, який в першу чергу зайнятий собою і власним бізнесом.
Але!!! - не треба забувати, що Ілон Маск дозволив українським військовим використовувати свої супутники Starlink для надійного зв'язку в РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ, що на полі бою є надзвичайно важливим фактором комунікації і взаємодії різних підрозділів між собою, зокрема для коригування вогню артилерії. Як оцінив один з поважних німецьких експертів Ulrich Walter, в результаті ефективність української піхоти зросла приблизно на 300 відсотків, що в значній мірі призвело до гігантських втрат ворога у техніці і
людяхорках.
Ілон Маск міг би простим розчерком пера відключити територію України від Starlink, але він цього не робить (хоча "це не його війна"). І це бісить касапів.