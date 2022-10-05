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Україна від початку війни отримала близько 20 тисяч терміналів Starlink

Новини Цензор.НЕТ Технології

starlink,старлінк

Від початку повномасштабної війни Україна отримала близько 20 тисяч пристроїв Starlink. З них 5 тисяч - за сприяння Американської агенції з міжнародного розвитку (USAID), ще 5 тисяч - за сприяння уряду Польщі.

Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Зазначається, що ще 5 тисяч пристроїв отримано завдяки ініціативі міністрів цифрової трансформації країн ЄС, решта - від приватних компаній.

На сьогодні Starlink - це та критична інфраструктура, що впливає на життя тисяч людей. Термінали допомагають зберігати зв'язок енергетичним компаніям, пожежним частинам, рятувальникам, лікарням.

У міністерстві додали, що, крім супутникового звʼязку, Ілон Маск допомагає Україні системами Tesla Powerwall. Це потужні акумулятори, що дозволяють зберігати зв'язок у найгарячіших точках, попри знеструмлення. Наразі засновник компанії Tesla безоплатно передав Україні близько 50 таких систем.

Також читайте: План Маска для України - непрактичний і аморальний, - Washington Post

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+6
Гарна спроба, дарагая редакція, але ні.
Слово не горобець, його ніякими терміналами не замазати.
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05.10.2022 14:52
+4
Дякуємо, але не Маску
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05.10.2022 14:47
+4
Илоша Максимов хорошее бабло на них срубил и ВСУ ему их рекламу, кстати, за бесплатно, сделали, а он такую ху...ю спорол.
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05.10.2022 14:56
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Дякуємо, але не Маску
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05.10.2022 14:47 Відповісти
а скільки старлінків по Європі викупили волонтери. Зокрема, один придбали ми з товаришем на пару для ЗСУ =)))
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05.10.2022 15:18 Відповісти
Шо забирать буде ?
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05.10.2022 14:50 Відповісти
Гарна спроба, дарагая редакція, але ні.
Слово не горобець, його ніякими терміналами не замазати.
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05.10.2022 14:52 Відповісти
Ми термінали купуємо, він їх передав певну кількість, але 90% ми купуємо за власний рахунок
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05.10.2022 14:58 Відповісти
"Ми термінали купуємо"
не все можна так просто "купити", чому орки не можуть?..
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05.10.2022 17:11 Відповісти
Бо Америка ввела санкції проти підораші й маску не вийде їм продати термінали
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06.10.2022 09:49 Відповісти
"Наразі засновник компанії Tesla безоплатно передав Україні близько 50 таких систем." - такой Маск нас устраивает. И нечего публично высказываться по вопросам, где ни черта не понимаешь.
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05.10.2022 14:53 Відповісти
А документами это, о бесплатности, подтвердить он сможет? Что то я не сильно верю в его латынь, после той ху..и, что он наляпал.
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05.10.2022 14:58 Відповісти
Да, вполне возможно, что от правительства получил компенсацию.
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05.10.2022 15:03 Відповісти
Так и есть.
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05.10.2022 15:26 Відповісти
Илоша Максимов хорошее бабло на них срубил и ВСУ ему их рекламу, кстати, за бесплатно, сделали, а он такую ху...ю спорол.
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05.10.2022 14:56 Відповісти
Дякуємо Ілону Маску !!!!
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05.10.2022 15:04 Відповісти
за те.що запропонував рашисту віддати окупований Крим і українські землі????
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05.10.2022 15:29 Відповісти
50 powerwall - это около 250 тыс $. Вот и все что этот самый богатый миллиардер дал Украине со своего кармана. Все остальное, оказывется пртобретено на деньги других организаций. И Маск на этом еще и заработал. Наверняка больше, чем 250 тыс. Кто их этого жлоба сделал благотворителя?
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05.10.2022 15:13 Відповісти
Это он спишет на благотворительность и получит скидку в налогах. Возможно даже большую чем сами затраты.
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05.10.2022 15:23 Відповісти
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05.10.2022 15:58 Відповісти
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05.10.2022 16:00 Відповісти
Як кремляді і їм подібні "корисні ідіоти" збудилися
Ілон Маск очевидно не є патріотом України, але й точно він не прихильник уZького цвинтарного "міра". Ілон Маск це Ілон Маск, геній, який в першу чергу зайнятий собою і власним бізнесом.
Але!!! - не треба забувати, що Ілон Маск дозволив українським військовим використовувати свої супутники Starlink для надійного зв'язку в РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ, що на полі бою є надзвичайно важливим фактором комунікації і взаємодії різних підрозділів між собою, зокрема для коригування вогню артилерії. Як оцінив один з поважних німецьких експертів Ulrich Walter, в результаті ефективність української піхоти зросла приблизно на 300 відсотків, що в значній мірі призвело до гігантських втрат ворога у техніці і людях орках.
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05.10.2022 17:16 Відповісти
Що? грошей дали, що ви за нього впрягатесь? маск лише мішок з баблом, не більше. Ідейний папуга. А ще просто порожній бовдур, який ******** повну ху*ню. І не треба його тут на руках носити
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05.10.2022 20:10 Відповісти
Лапшин?) Риторичне питання, хто тут "ідейний папуга" і "порожній бовдур"
Ілон Маск міг би простим розчерком пера відключити територію України від Starlink, але він цього не робить (хоча "це не його війна"). І це бісить касапів.
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05.10.2022 21:44 Відповісти
 
 