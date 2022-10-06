Кульмінація наступу ЗСУ на Луганщині ще попереду, - ISW

Наступ української армії на північному сході країни далеко не закінчений і може продовжитися звільненням територій у Луганській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

ISW нагадує, що після втрати на початку вересня більшої частини окупованих територій у Харківській області росіяни не змогли закріпитися на природних рубежах, річках Оскіл та Сіверський Донець.

В результаті українці очистили східний берег Оскола, форсували Сіверський Донець та взяли Лиман та території навколо нього - а далі перед ними таких перешкод немає.

"Ландшафт на заході Луганської області підходить для тактики блискавичних маневрів, яку українські сили ефективно застосовували у східній частині Харківської області на початку вересня, а з відкритих джерел не видно, щоби російські військові суттєво зміцнили захід Луганської області", - пишуть аналітики ISW.

Крім того, на їхнє припущення, те, що ЗСУ одночасно ведуть наступ і на півдні, змушує Росію обирати, де більше зміцнювати оборону, а де менше - і в результаті зростає ймовірність успіху українців і там, і там.