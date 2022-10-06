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Кульмінація наступу ЗСУ на Луганщині ще попереду, - ISW

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу

Наступ української армії на північному сході країни далеко не закінчений і може продовжитися звільненням територій у Луганській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

ISW нагадує, що після втрати на початку вересня більшої частини окупованих територій у Харківській області росіяни не змогли закріпитися на природних рубежах, річках Оскіл та Сіверський Донець.

В результаті українці очистили східний берег Оскола, форсували Сіверський Донець та взяли Лиман та території навколо нього - а далі перед ними таких перешкод немає.

"Ландшафт на заході Луганської області підходить для тактики блискавичних маневрів, яку українські сили ефективно застосовували у східній частині Харківської області на початку вересня, а з відкритих джерел не видно, щоби російські військові суттєво зміцнили захід Луганської області", - пишуть аналітики ISW.

Крім того, на їхнє припущення, те, що ЗСУ одночасно ведуть наступ і на півдні, змушує Росію обирати, де більше зміцнювати оборону, а де менше - і в результаті зростає ймовірність успіху українців і там, і там.

Кульмінація наступу ЗСУ на Луганщині ще попереду, - ISW 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+27
Слава ЗСУ !!! Віримо в ЗСУ !!! Знищуйте ту рашистську нечисть, НЕ жалійте !!!
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06.10.2022 07:45
+10
Перед війною погоджусь, підготовка до війни прямо кажучи не фонтан. Але зараз всі військові і аналітики світу в шоці він результативності наших дій, а Вам все зрада.
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06.10.2022 09:41
+8
Головна Пiська на росії сьогодні видала що всі території, які відвоювала Україна, вони заберуть назад і попереду на старому коні лаврові поїде старе *****. Я собі це уявляю, ххах.
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06.10.2022 08:06
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Слава ЗСУ !!! Віримо в ЗСУ !!! Знищуйте ту рашистську нечисть, НЕ жалійте !!!
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06.10.2022 07:45 Відповісти
Головна Пiська на росії сьогодні видала що всі території, які відвоювала Україна, вони заберуть назад і попереду на старому коні лаврові поїде старе *****. Я собі це уявляю, ххах.
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06.10.2022 08:06 Відповісти
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06.10.2022 09:51 Відповісти
Песков, - агент под прикрытием. Он троллит *****, а тот в силу невероятной тупизны этого не понимает.
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06.10.2022 16:24 Відповісти
Звыльняти мертву та випалену Луганщину, коли по Запоріжжю гатять ракетами і атомна станція захоплена... Не зовсім зрозуміла стратегія....
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06.10.2022 08:22 Відповісти
Перед війною погоджусь, підготовка до війни прямо кажучи не фонтан. Але зараз всі військові і аналітики світу в шоці він результативності наших дій, а Вам все зрада.
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06.10.2022 09:41 Відповісти
Если-бы Киев пал то моральное состояние солдат ВСУ да и все Украинцев было-бы очень небоеспособным. Да и Запад вряд-ли дал-бы нормального оружия тогда. Киев кстати обороняли не такое-уж большое количество бойцов и техники. Юг Украины сдали просто потому что Зеленые вобще не предполагали его оборонять. Почему-это к ним вопрос
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06.10.2022 11:00 Відповісти
Стратегія бити всюди, де можливо, але при тому берегти людей, не лізти на рожон. Противник починає перекидати сили з міцних позицій, послаблюючи їх, на непідготовлені, а там їх легше вибивати.
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06.10.2022 09:38 Відповісти
Луганщіна це ключ до північного Кавказу та Криму. Якщо дійти до Айдару, на півдні россії можна створити транспортний колапс . І тоді південь України та Крим буде легше відвойовувати.
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06.10.2022 10:11 Відповісти
Форсували дві річки, а перед очима позитивне відео заплаву захисників і босоногий у човні. Теплої вам води і тихої погоди. Бережіть себе
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06.10.2022 08:24 Відповісти
А куди поділися ті дурники, котрі називають ISW проросійскими?
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06.10.2022 08:47 Відповісти
Танки, нам потрібні танки-зброя прориву.
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06.10.2022 10:53 Відповісти
Военный картограф
@War_Mapper
·

Обновлены: освободили населенный пункт Грековка после перехода в Луганскую область к северо-западу от Кременной.🇺🇦

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06.10.2022 12:03 Відповісти
ЛНР це Україна тому орків треба вибивати і звідти.
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06.10.2022 12:12 Відповісти
Цікаво, а що там з Бахмутом? З говнопомийки медузи дізнався, що там у рашиків та зеків досі ініціатива. А у нас про нього тишина.
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06.10.2022 14:43 Відповісти
 
 