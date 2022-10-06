Кульминация наступления ВСУ в Луганской области еще впереди, - ISW

Наступление украинской армии на северо-востоке страны далеко не окончено и может продолжиться освобождением территорий в Луганской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

ISW напоминает, что после потери в начале сентября большей части оккупированных территорий в Харьковской области россияне не смогли закрепиться на природных рубежах, реках Оскол и Северский Донец.

В результате украинцы очистили восточный берег Оскола, форсировали Северский Донец и взяли Лиман и территории вокруг него – а дальше перед ними таких препятствий нет.

"Ландшафт на западе Луганской области подходит для тактики молниеносных маневров, которую украинские силы эффективно применяли в восточной части Харьковской области в начале сентября, а из открытых источников не видно, чтобы российские военные существенно укрепили запад Луганской области", - пишут аналитики ISW.

Кроме того, по их предположению, то, что ВСУ одновременно ведут наступление и на юге, заставляет Россию выбирать, где больше укреплять оборону, а где меньше – и в результате растет вероятность успеха украинцев и там, и там.