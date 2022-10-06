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Кульминация наступления ВСУ в Луганской области еще впереди, - ISW

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зсу

Наступление украинской армии на северо-востоке страны далеко не окончено и может продолжиться освобождением территорий в Луганской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

ISW напоминает, что после потери в начале сентября большей части оккупированных территорий в Харьковской области россияне не смогли закрепиться на природных рубежах, реках Оскол и Северский Донец.

В результате украинцы очистили восточный берег Оскола, форсировали Северский Донец и взяли Лиман и территории вокруг него – а дальше перед ними таких препятствий нет.

"Ландшафт на западе Луганской области подходит для тактики молниеносных маневров, которую украинские силы эффективно применяли в восточной части Харьковской области в начале сентября, а из открытых источников не видно, чтобы российские военные существенно укрепили запад Луганской области", - пишут аналитики ISW.

Кроме того, по их предположению, то, что ВСУ одновременно ведут наступление и на юге, заставляет Россию выбирать, где больше укреплять оборону, а где меньше – и в результате растет вероятность успеха украинцев и там, и там.

Кульминация наступления ВСУ в Луганской области еще впереди, - ISW 01
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Топ комментарии
+27
Слава ЗСУ !!! Віримо в ЗСУ !!! Знищуйте ту рашистську нечисть, НЕ жалійте !!!
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06.10.2022 07:45
+10
Перед війною погоджусь, підготовка до війни прямо кажучи не фонтан. Але зараз всі військові і аналітики світу в шоці він результативності наших дій, а Вам все зрада.
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06.10.2022 09:41
+8
Головна Пiська на росії сьогодні видала що всі території, які відвоювала Україна, вони заберуть назад і попереду на старому коні лаврові поїде старе *****. Я собі це уявляю, ххах.
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06.10.2022 08:06
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Слава ЗСУ !!! Віримо в ЗСУ !!! Знищуйте ту рашистську нечисть, НЕ жалійте !!!
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06.10.2022 07:45 Ответить
Головна Пiська на росії сьогодні видала що всі території, які відвоювала Україна, вони заберуть назад і попереду на старому коні лаврові поїде старе *****. Я собі це уявляю, ххах.
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06.10.2022 08:06 Ответить
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06.10.2022 09:51 Ответить
Песков, - агент под прикрытием. Он троллит *****, а тот в силу невероятной тупизны этого не понимает.
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06.10.2022 16:24 Ответить
Звыльняти мертву та випалену Луганщину, коли по Запоріжжю гатять ракетами і атомна станція захоплена... Не зовсім зрозуміла стратегія....
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06.10.2022 08:22 Ответить
Перед війною погоджусь, підготовка до війни прямо кажучи не фонтан. Але зараз всі військові і аналітики світу в шоці він результативності наших дій, а Вам все зрада.
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06.10.2022 09:41 Ответить
Если-бы Киев пал то моральное состояние солдат ВСУ да и все Украинцев было-бы очень небоеспособным. Да и Запад вряд-ли дал-бы нормального оружия тогда. Киев кстати обороняли не такое-уж большое количество бойцов и техники. Юг Украины сдали просто потому что Зеленые вобще не предполагали его оборонять. Почему-это к ним вопрос
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06.10.2022 11:00 Ответить
Стратегія бити всюди, де можливо, але при тому берегти людей, не лізти на рожон. Противник починає перекидати сили з міцних позицій, послаблюючи їх, на непідготовлені, а там їх легше вибивати.
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06.10.2022 09:38 Ответить
Луганщіна це ключ до північного Кавказу та Криму. Якщо дійти до Айдару, на півдні россії можна створити транспортний колапс . І тоді південь України та Крим буде легше відвойовувати.
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06.10.2022 10:11 Ответить
Форсували дві річки, а перед очима позитивне відео заплаву захисників і босоногий у човні. Теплої вам води і тихої погоди. Бережіть себе
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06.10.2022 08:24 Ответить
А куди поділися ті дурники, котрі називають ISW проросійскими?
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06.10.2022 08:47 Ответить
Танки, нам потрібні танки-зброя прориву.
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06.10.2022 10:53 Ответить
Военный картограф
@War_Mapper
·

Обновлены: освободили населенный пункт Грековка после перехода в Луганскую область к северо-западу от Кременной.🇺🇦

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06.10.2022 12:03 Ответить
ЛНР це Україна тому орків треба вибивати і звідти.
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06.10.2022 12:12 Ответить
Цікаво, а що там з Бахмутом? З говнопомийки медузи дізнався, що там у рашиків та зеків досі ініціатива. А у нас про нього тишина.
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06.10.2022 14:43 Ответить
 
 