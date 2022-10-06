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депутат (1578) СБУ (10052) Харківщина (4289) державна зрада (1076) колабораціонізм (942)

СБУ повідомила про підозру депутатам-зрадникам та представникам окупаційних адміністрацій Харківщини

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

колаборант

Під час тимчасової окупації Харківської області вони добровільно приєдналися до агресора і допомагали йому розграбовувати регіон та переслідувати мешканців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє на телеграм-каналі Служба безпеки України.

Як зазначається, у ході слідчо-оперативних заходів задокументовано злочинні дії двох депутатів Липецької сільської ради. В період захоплення місцевої територіальної громади обидва посадовці підтримали загарбників і погодились з ними співпрацювати.

За таку "лояльність" представники країни-агресора призначили своїх поплічників до лав місцевої окупаційної адміністрації. Там один з них займався організацією збору та незаконним вивезенням українського зерна з території регіону до рф.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом зловмисникам про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. 

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"У ході оперативної роботи викрито підривну діяльність колишнього начальника сектору дізнання одного з відділів поліції Чугуївського району. На початку повномасштабного вторгнення він добровільно перейшов на бік агресора, який призначив його керівником слідчого підрозділу у так званому "отдєлє поліціі" тимчасово окупованого Вовчанська. Перебуваючи на "посаді", зловмисник брав активну участь у незаконному переслідуванні місцевих жителів та вчиненні проти них репресій", - ідеться в повідомленні.

На підставі зібраних доказів йому заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Співробітники СБУ проводять комплексні заходи щодо встановлення його місцезнаходження і притягнення до відповідальності.

Також на державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, викрито колишнього керівника підрозділу і двох інспекторів Куп’янського та Ізюмського відділів Головного управління Державної податкової служби у Харківській області.

Після захоплення міст чиновниці погодились увійти до складу окупаційної адміністрації, де виконували фіскальні функції для наповнення "бюджету" окупантів.

Зокрема, вони займались незаконним адмініструванням "податків і зборів" з місцевих жителів, у тому числі підприємців.

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Наразі двом зрадницям вже обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Автор: Анастасія Потіха
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06.10.2022 13:15 Відповісти
Напевно в більшості опзж. Принаймі така статистика по іншим містам сходу
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06.10.2022 13:50 Відповісти
з більшистю мені і так зрозуміло. Мене цікавить друга половина - меншість.
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06.10.2022 13:52 Відповісти
Из тех кто раньше баристами и паликмахирами числился.
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06.10.2022 13:50 Відповісти
даже не сомневаюсь - есть выпускники трускавецкого университета государственного управления.
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06.10.2022 13:54 Відповісти
Ви блть в раду зайдіть, у верховну та в офіс!
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06.10.2022 16:04 Відповісти
у мене такого міцного антидоту нема.
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06.10.2022 16:23 Відповісти
Публично судить всю свору!

Желательно с публичной поркой на площади после суда
как дополнительный бонусвне зависимости от его решения.
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06.10.2022 15:59 Відповісти
 
 