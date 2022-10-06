Другого Медведчука в нас немає. Але є цікава ідея щодо набору обмінного фонду для звільнення наших полонених, - Богдан "Тавр" Кротевич, начальник штабу полку "Азов"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
"Азов" має ідею щодо того, який обмінний фонд має бути для повернення полонених захисників.
Про це під час пресконференції заявив начальник штабу полку "Азов" Богдан "Тавр" Кротевич, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, офіцерський склад, який визволили з полону активно співпрацює з Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими.
"За нашими списками загиблих в Оленівці 41 людини, але ми не всіх опитали. Списки збираються", - зазначив Кротевич.
Він зазначив, що під час виходу з "Азовсталі", командир полку Денис Прокопенко мав зв'язок з президентом Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ Залужним, а також зв'язок з очільником ГУР МО Будановим.
Кротевич назвав обмін Медведчука "політичним".
"Це моя особиста думка, це був політичний обмін Медведчука. Другого Медведчука в нас поки що немає, але є цікава ідея з приводу того, щоб набрати обмінний фонд для діставання наших полонених і я сподіваюся, що представники влади нас вислухають", - додав український захисник.
Будь ласка, зачекайте...
А вот по гуглу и форбс,Порошенко за 5 лет президенства потерял 40% своих активоф. Как и олигархи при Порошенко потеряли до 50%. Зато при Зеленском (за 2 года!) увеличили свои активы от 2.5 раз до 56 раз у Медвечука. Это тот- же гугл и форбс.
И с "Ющенко у руля" были Янукович и Тимошенко.
И первый признак ************* - подхрюкивание сакзаному ************** "любой,кроме Порошенко!"
естественно потерял...
в 2014 началась война... и сразу стоимость акций рухнула...
вот сейчас моя машина и квартира стоят раза в 4 дешевле чем стоили тогда...
а когда мы победим? то что будет--- ествествнно из возврождением Украины и моя собственность вырастет в цене.... ествествннно акции начнут расти
увеличили активы? а может им пришлось их выводить из офшоров? и начинать показывать более подробно??
а то по бумажкам "все нищие и убогие" а по факту одни гаремы...
и всеже почему админам так ненравитья тот факт что ктот вдруг приядя с командой к власти врдруг из жалкого миллионера ставал миллиардером.. ну это факт..
не ложь не оскорбление...
правильним і чесним кроком з нашоі сторони !!
гріти у ВР , та ще і гроші отримувати 👍🏼
бикКанов,єрмак,тіщенко Бєня...
Беню только американцы торгуют русским он на россии нах не нужен.
було б бажання