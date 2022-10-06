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війна (56641) Медведчук (1324) обмін (988) Азов (678)

Другого Медведчука в нас немає. Але є цікава ідея щодо набору обмінного фонду для звільнення наших полонених, - Богдан "Тавр" Кротевич, начальник штабу полку "Азов"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кротевич

"Азов" має ідею щодо того, який обмінний фонд має бути для повернення полонених захисників.

Про це під час пресконференції заявив начальник штабу полку "Азов" Богдан "Тавр" Кротевич, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, офіцерський склад, який визволили з полону активно співпрацює з Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими.

"За нашими списками загиблих в Оленівці 41 людини, але ми не всіх опитали. Списки збираються", - зазначив Кротевич.

Він зазначив, що під час виходу з "Азовсталі", командир полку Денис Прокопенко мав зв'язок з президентом Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ Залужним, а також зв'язок з очільником ГУР МО Будановим.

Кротевич назвав обмін Медведчука "політичним".

"Це моя особиста думка, це був політичний обмін Медведчука. Другого Медведчука в нас поки що немає, але є цікава ідея з приводу того, щоб набрати обмінний фонд для діставання наших полонених і я сподіваюся, що представники влади нас вислухають", - додав український захисник.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ФСБ була проти обміну Медведчука, але Путін погодився, - Washington Post

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+40
мудаєв,шуфріч,бойко,ермак.....
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06.10.2022 13:52
+20
Зеля имея только убыточный киношный бизнес стал милиардером! За это получил звание "еврей года"! Не каждый еврей,даже в Израэле, за два года становиться $ миллиардером.
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06.10.2022 14:09
+19
Всю ОПЗЖ скопом , потрібно міняти на громадян нашоі краіни і це буде
правильним і чесним кроком з нашоі сторони !!
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06.10.2022 13:57
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мудаєв,шуфріч,бойко,ермак.....
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06.10.2022 13:52 Відповісти
Зеля имея только убыточный киношный бизнес стал милиардером! За это получил звание "еврей года"! Не каждый еврей,даже в Израэле, за два года становиться $ миллиардером.
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06.10.2022 14:09 Відповісти
Офшорньіе милиардьі форбс не отражает ,и налоги с них не платяться!
А вот по гуглу и форбс,Порошенко за 5 лет президенства потерял 40% своих активоф. Как и олигархи при Порошенко потеряли до 50%. Зато при Зеленском (за 2 года!) увеличили свои активы от 2.5 раз до 56 раз у Медвечука. Это тот- же гугл и форбс.
И с "Ющенко у руля" были Янукович и Тимошенко.
И первый признак ************* - подхрюкивание сакзаному ************** "любой,кроме Порошенко!"
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06.10.2022 14:28 Відповісти
вот меня разбанили на странно диктатурой попахивает... похоже админы кацапские.. методы теже..

естественно потерял...
в 2014 началась война... и сразу стоимость акций рухнула...

вот сейчас моя машина и квартира стоят раза в 4 дешевле чем стоили тогда...

а когда мы победим? то что будет--- ествествнно из возврождением Украины и моя собственность вырастет в цене.... ествествннно акции начнут расти

увеличили активы? а может им пришлось их выводить из офшоров? и начинать показывать более подробно??

а то по бумажкам "все нищие и убогие" а по факту одни гаремы...

и всеже почему админам так ненравитья тот факт что ктот вдруг приядя с командой к власти врдруг из жалкого миллионера ставал миллиардером.. ну это факт..
не ложь не оскорбление...
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16.10.2022 23:39 Відповісти
Кацап?
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06.10.2022 14:20 Відповісти
Це вже відпрацьований матеріал.
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06.10.2022 13:55 Відповісти
...аграхимия, безумна, тищенко.
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06.10.2022 14:05 Відповісти
Кивалова бы, или портнова--- но мудрые пескари, свалили резко и зимой.
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06.10.2022 15:46 Відповісти
Кажуть , не на часі 🙁
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06.10.2022 13:59 Відповісти
Тебе можна.
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06.10.2022 14:00 Відповісти
Коля , за тебе , не дадуть навіть обі@цяної копійчини , тому сиди мовчки 😡
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06.10.2022 14:00 Відповісти
Скажи спасиба что армия есть и способная ******* кацапов.
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06.10.2022 14:03 Відповісти
Всю ОПЗЖ скопом , потрібно міняти на громадян нашоі краіни і це буде
правильним і чесним кроком з нашоі сторони !!
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06.10.2022 13:57 Відповісти
кому они нужны. Даже по курсу 1:1 не пойдут
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06.10.2022 14:06 Відповісти
Та хоть всіх опзж на 1 українця і то корисно
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06.10.2022 14:09 Відповісти
Ви помиляєтесь , бо всю ОПЗЖ мобілізують і підуть воювати , а не дупи
гріти у ВР , та ще і гроші отримувати 👍🏼
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06.10.2022 14:11 Відповісти
та в нас є ще на обмін
бикКанов,єрмак,тіщенко Бєня...
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06.10.2022 14:00 Відповісти
за Баканова можно, но он носитель гос-тайны, как и Елдак.
Беню только американцы торгуют русским он на россии нах не нужен.
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06.10.2022 14:08 Відповісти
Так они эти гостайны срзу на московию отправляют! Недаром все разедданые напрвляют в ГШ,минуя и ОПУ и ГУР!
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06.10.2022 14:13 Відповісти
Беня - це діамант для кремля , бо це мішок з баблом , яке можна спокійо віждати
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06.10.2022 14:13 Відповісти
Интересно, как ты себе это представляешь? Как Кремль может отжать бенины активы в Украине? Иногда в голову полезно не просто есть =)
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06.10.2022 14:17 Відповісти
Єрмак, принаймні офіційно, не може бути носієм держтаємниці. Він, навіть, не державний службовець. Він присягу не давав.
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06.10.2022 15:46 Відповісти
сожитель буданова - гогилашвили
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06.10.2022 14:08 Відповісти
Слава ВОЇНАМ! Нарешті азовцям перепадає хоча б крихта уваги, якої бійці достойні давно! Ось тут: https://tv-park.ua/category/azov/ - про них до 24 лютого. Поцікавтесь. Довірливі, деякі унікальні, розмови допоможуть краще осягнути азовське єство. Невже потрібна була героїчна трагедія "Азовсталі", щоб помітити цих ЛЮДЕЙ? Зрозуміти. Підтримати. Захистити від чорних ротів. Добре слово мовити. Стільки помиїв, скільки вилили на "Азов" - не зніс ніхто! Біда в тому, що не тільки з-за поребрика старалися... Переважна ж більшість інших рідних медіа, у кращому випадку, мовчала. Сподіваюсь, нинішня цікавість до ВОЇНІВ "Азову" - не хайп на потребу дня. Будьмо з ними завжди! І пам'ятаймо загиблих!
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06.10.2022 14:01 Відповісти
а сойдьош за ідіота
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06.10.2022 14:18 Відповісти
Жену боневтика на обмен!
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06.10.2022 14:09 Відповісти
не варто розлучати сім'ю, за двох більше обміняти можна
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07.10.2022 00:05 Відповісти
за двоих конечно больше!
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08.10.2022 10:53 Відповісти
онуфрий и все попы РПЦ МП, Новинский, Шуфрич, Бойко, Мураев, Труханов, только в Киеве можно на 2 полка Азов насобирать не напрягаясь. А если судей пошерстить можно и кубань с крымом выменять без боев.
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06.10.2022 14:10 Відповісти
им эти попы цены только в Украине при пересечении попом украино-российской границы ценность попа падает к нулю. Тоже самое касается шуфричей.
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06.10.2022 14:13 Відповісти
Как же хочется новинского--- схимника праведника, смиренного отрока христового, чуть взять за помидоры. Ох и добра выпадет у инока смиренного. Славянский ты наш, пастушок Араратский!
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06.10.2022 15:53 Відповісти
да. сей смиренный муж начинал с того,что хотел лишить Украину Евро-2000. Его кураторы все понимали уже тогда.
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06.10.2022 16:08 Відповісти
2012 конечно. Бутусов, прицепи нормальный движок!
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06.10.2022 16:09 Відповісти
Таких "медвежчуков" у нас много. Могу без подготовки: ермак, арахамияи т.д.
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06.10.2022 14:15 Відповісти
таких потвор як ведмедчук ще з десяток набрати дійсно реально
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06.10.2022 14:16 Відповісти
таких потвор як ведмедчук ще з десяток набрати цілком реально
було б бажання
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06.10.2022 14:18 Відповісти
Можна спробовати обміняти Рабіновича та інших ЖОПів, подивитися, який в них обмінний курс.
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06.10.2022 14:31 Відповісти
Портнов, Рабінович, Суркіси, Кива та ще якісь з опзж вже давно втікли з України. Ківалов також.
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06.10.2022 16:28 Відповісти
Отдайте люсю, он (она) на все руки и задницу мастер!!!!
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06.10.2022 14:34 Відповісти
більшість слуг оп3z це 3ара3 вони 3акрились і вдягнули вишиванки так що медведчук не один
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06.10.2022 14:36 Відповісти
"і я сподіваюся, що представники влади нас вислухають" - як казала моя бабця: "Дай Боже нашому теляті да вовка з"їсти"
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06.10.2022 14:39 Відповісти
Елдак это второй меРтвечук, бойко, королевская, шуфрич, рабинович, бондаренко, скорик, кивалов и т.д этого Гавна предостаточно, это я не считаю ваЗЕлиновский Сброд...
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06.10.2022 14:53 Відповісти
Кутузова не забудьте. Пардон, Шуфрича в список. К слову, где оно? Что то давно его не пи...ли.
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06.10.2022 15:07 Відповісти
Завгосп не дозволить. Він дав добро тільки на відосики.
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06.10.2022 15:08 Відповісти
паша-мерседес, новінський, вишка бойка, агєнт єрмак і т.д. цього лайна вистачить на дивізію, лиш би брали
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06.10.2022 15:28 Відповісти
Невже завгоспа запропонують?
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06.10.2022 23:01 Відповісти
 
 