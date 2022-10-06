Норвегія обмежує доступ російських рибальських суден до своїх портів

Уряд Норвегії ухвалив рішення про обмеження доступу до своїх портів для російських рибальських суден.

Як передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє The Barents Observer.

"Серйозні події останнім часом, зокрема неприпустима анексія росією всередині України, атаки на газопроводи в Балтійському морі та збільшення активності безпілотників, означають, що уряд ще більше посилив свою готовність. Ми уважно стежили за діяльністю росії в норвезьких водах і в норвезьких портах. У нас є інформація, яка вказує на необхідність посилення контролю над російськими рибальськими судами", - заявила глава МЗС Аннікен Гуйтфельдт.

Згідно з рішення норвезького уряду, російським рибальським суднам буде дозволено заходити лише в три порти - Кіркенес, Тромсе та Ботсфьорд.

"росія стала більш непередбачуваною й шукає нові способи уникнути режиму санкцій", - додала міністр.

Норвегія пішла на такий крок для захисту своїх гаваней, підводних трубопроводів, морських установок і судноплавних шляхів від можливого саботажу та шпигунства.

Раніше Служба державної безпеки Швеції (SÄPO) заявила, що біля газопроводів "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2" у шведській економічній зоні сталися вибухи, які призвели до значних пошкоджень на газогонах.

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