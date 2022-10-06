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Норвегія обмежує доступ російських рибальських суден до своїх портів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

флаг,норвегия

Уряд Норвегії ухвалив рішення про обмеження доступу до своїх портів для російських рибальських суден.

Як передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє The Barents Observer.

"Серйозні події останнім часом, зокрема неприпустима анексія росією всередині України, атаки на газопроводи в Балтійському морі та збільшення активності безпілотників, означають, що уряд ще більше посилив свою готовність. Ми уважно стежили за діяльністю росії в норвезьких водах і в норвезьких портах. У нас є інформація, яка вказує на необхідність посилення контролю над російськими рибальськими судами", - заявила глава МЗС Аннікен Гуйтфельдт.

Згідно з рішення норвезького уряду, російським рибальським суднам буде дозволено заходити лише в три порти - Кіркенес, Тромсе та Ботсфьорд.

"росія стала більш непередбачуваною й шукає нові способи уникнути режиму санкцій", - додала міністр.

Норвегія пішла на такий крок для захисту своїх гаваней, підводних трубопроводів, морських установок і судноплавних шляхів від можливого саботажу та шпигунства.

Раніше Служба державної безпеки Швеції (SÄPO) заявила, що біля газопроводів "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2" у шведській економічній зоні сталися вибухи, які призвели до значних пошкоджень на газогонах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Норвегія посилює свій кордон з Росією, - міністр Мель

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+8
- Мамо! Ви рибки хочете?
- Чом би ні, синку? Поїла б із задоволенням!
- А де я вам її в сраці візьму?
- Ну як нема, то й нема, синку, я ж нічого не кажу!
- Ото сидіть, мамо, і не *******! (с)
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06.10.2022 19:33
+5
..норвежці, женіть цю кацапську мразоту звідти, де бачите.. і пам'ятайте, що Шпіцберген - це Норвегія..
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06.10.2022 19:31
+3
Пропускайте, захоплюйте та вішайте на них норвезький прапор
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06.10.2022 19:45
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..норвежці, женіть цю кацапську мразоту звідти, де бачите.. і пам'ятайте, що Шпіцберген - це Норвегія..
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06.10.2022 19:31 Відповісти
- Мамо! Ви рибки хочете?
- Чом би ні, синку? Поїла б із задоволенням!
- А де я вам її в сраці візьму?
- Ну як нема, то й нема, синку, я ж нічого не кажу!
- Ото сидіть, мамо, і не *******! (с)
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06.10.2022 19:33 Відповісти
-Мама, ви хотите жаг'еной г'иби?
-Хочу Абгаша, хочу.
-Ну так встаньте мама и пожаг'те г'ибу.
-Ой Абгаша, я же болею и не могу встать.
-Ну вот лежите мама себе спокойно и не *******
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06.10.2022 22:05 Відповісти
ти ба, ті курви щє й рибалять
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06.10.2022 19:38 Відповісти
можна пропустити і потопити
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06.10.2022 19:41 Відповісти
Пропускайте, захоплюйте та вішайте на них норвезький прапор
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06.10.2022 19:45 Відповісти
Топить касапских утырков. А потом сказать они УТОНУЛИ.
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06.10.2022 19:51 Відповісти
Норвежці дозують гівнеце.
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06.10.2022 20:07 Відповісти
Кстати Норвегия конкурента подвинет пользуясь случаем,например по треске .
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06.10.2022 20:12 Відповісти
Це ще, мабуть, з метою безпеки. Касапі можуть під прикриттям рибалок спрямовувати диверсійні группи для підриву газопроводів.
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06.10.2022 20:19 Відповісти
Хтіли чкурнути...(с)
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06.10.2022 20:21 Відповісти
Юрій Гудименко Тресковые войны (18+)
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06.10.2022 20:34 Відповісти
три порти це теж багато....
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06.10.2022 20:34 Відповісти
Так Норвегия только лучше кацапским властям сделает. До этого российские рыболовные суда старались базироваться в норвежских портах изза высоких ставок в Мурманском порту. Мурманск терял на этом деньги. Теперь он их вернет если флот ушедший с города еще больше 20 лет назад на норвежские базы вновь станет клиентом порта. А по поводу трески то Норвегия стала лидером экспорта благодаря как раз русским траулерам сдававших продукцию на местные норвежские рыбзаводы.
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06.10.2022 20:37 Відповісти
Тільки у Мурманськ !
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06.10.2022 20:45 Відповісти
<Норвегия ограничивает доступ российских рыболовных судов к своим порта>

в перекладі від норвезькой на мову це означає - Норвегія спрямовала рюZZгэ посудіні в слід за знаменитим кораблем.
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07.10.2022 01:31 Відповісти
 
 