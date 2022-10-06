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Норвегия (565) рыбаки (175)

Норвегия ограничивает доступ российских рыболовных судов к своим портам

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

флаг,норвегия

Правительство Норвегии приняло решение об ограничении доступа к своим портам для российских рыболовных судов.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает The Barents Observer.

"Серьезные события в последнее время, в частности, недопустимая аннексия россией внутри Украины, атаки на газопроводы в Балтийском море и увеличение активности беспилотников, означают, что правительство еще больше усилило свою готовность. Мы внимательно следили за деятельностью россии в норвежских водах и в норвежских портах. У нас есть информация, указывающая на необходимость усиления контроля за российскими рыболовными судами", - заявила глава МИД Анникен Гуйтфельдт.

Согласно решению норвежского правительства, российским рыболовным судам будет разрешено заходить только в три порта - Киркенес, Тромсе и Ботсфьорд.

"россия стала более непредсказуемой и ищет новые способы избежать режима санкций", - добавила министр.

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Норвегия пошла на такой шаг для защиты своих гаваней, подводных трубопроводов, морских установок и судоходных путей от возможного саботажа и шпионажа.

Ранее Служба государственной безопасности Швеции (SÄPO) заявила, что вблизи газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в шведской экономической зоне произошли взрывы, повлекшие значительные повреждения на газопроводах.

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Топ комментарии
+8
- Мамо! Ви рибки хочете?
- Чом би ні, синку? Поїла б із задоволенням!
- А де я вам її в сраці візьму?
- Ну як нема, то й нема, синку, я ж нічого не кажу!
- Ото сидіть, мамо, і не *******! (с)
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06.10.2022 19:33
+5
..норвежці, женіть цю кацапську мразоту звідти, де бачите.. і пам'ятайте, що Шпіцберген - це Норвегія..
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06.10.2022 19:31
+3
Пропускайте, захоплюйте та вішайте на них норвезький прапор
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06.10.2022 19:45
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..норвежці, женіть цю кацапську мразоту звідти, де бачите.. і пам'ятайте, що Шпіцберген - це Норвегія..
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06.10.2022 19:31 Ответить
- Мамо! Ви рибки хочете?
- Чом би ні, синку? Поїла б із задоволенням!
- А де я вам її в сраці візьму?
- Ну як нема, то й нема, синку, я ж нічого не кажу!
- Ото сидіть, мамо, і не *******! (с)
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06.10.2022 19:33 Ответить
-Мама, ви хотите жаг'еной г'иби?
-Хочу Абгаша, хочу.
-Ну так встаньте мама и пожаг'те г'ибу.
-Ой Абгаша, я же болею и не могу встать.
-Ну вот лежите мама себе спокойно и не *******
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06.10.2022 22:05 Ответить
ти ба, ті курви щє й рибалять
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06.10.2022 19:38 Ответить
можна пропустити і потопити
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06.10.2022 19:41 Ответить
Пропускайте, захоплюйте та вішайте на них норвезький прапор
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06.10.2022 19:45 Ответить
Топить касапских утырков. А потом сказать они УТОНУЛИ.
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06.10.2022 19:51 Ответить
Норвежці дозують гівнеце.
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06.10.2022 20:07 Ответить
Кстати Норвегия конкурента подвинет пользуясь случаем,например по треске .
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06.10.2022 20:12 Ответить
Це ще, мабуть, з метою безпеки. Касапі можуть під прикриттям рибалок спрямовувати диверсійні группи для підриву газопроводів.
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06.10.2022 20:19 Ответить
Хтіли чкурнути...(с)
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06.10.2022 20:21 Ответить
Юрій Гудименко Тресковые войны (18+)
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06.10.2022 20:34 Ответить
три порти це теж багато....
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06.10.2022 20:34 Ответить
Так Норвегия только лучше кацапским властям сделает. До этого российские рыболовные суда старались базироваться в норвежских портах изза высоких ставок в Мурманском порту. Мурманск терял на этом деньги. Теперь он их вернет если флот ушедший с города еще больше 20 лет назад на норвежские базы вновь станет клиентом порта. А по поводу трески то Норвегия стала лидером экспорта благодаря как раз русским траулерам сдававших продукцию на местные норвежские рыбзаводы.
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06.10.2022 20:37 Ответить
Тільки у Мурманськ !
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06.10.2022 20:45 Ответить
<Норвегия ограничивает доступ российских рыболовных судов к своим порта>

в перекладі від норвезькой на мову це означає - Норвегія спрямовала рюZZгэ посудіні в слід за знаменитим кораблем.
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07.10.2022 01:31 Ответить
 
 