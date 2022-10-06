Норвегия ограничивает доступ российских рыболовных судов к своим портам
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Правительство Норвегии приняло решение об ограничении доступа к своим портам для российских рыболовных судов.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает The Barents Observer.
"Серьезные события в последнее время, в частности, недопустимая аннексия россией внутри Украины, атаки на газопроводы в Балтийском море и увеличение активности беспилотников, означают, что правительство еще больше усилило свою готовность. Мы внимательно следили за деятельностью россии в норвежских водах и в норвежских портах. У нас есть информация, указывающая на необходимость усиления контроля за российскими рыболовными судами", - заявила глава МИД Анникен Гуйтфельдт.
Согласно решению норвежского правительства, российским рыболовным судам будет разрешено заходить только в три порта - Киркенес, Тромсе и Ботсфьорд.
"россия стала более непредсказуемой и ищет новые способы избежать режима санкций", - добавила министр.
Норвегия пошла на такой шаг для защиты своих гаваней, подводных трубопроводов, морских установок и судоходных путей от возможного саботажа и шпионажа.
Ранее Служба государственной безопасности Швеции (SÄPO) заявила, что вблизи газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в шведской экономической зоне произошли взрывы, повлекшие значительные повреждения на газопроводах.
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в перекладі від норвезькой на мову це означає - Норвегія спрямовала рюZZгэ посудіні в слід за знаменитим кораблем.