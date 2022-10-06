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Новини За кордоном
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Росія виділить Білорусі 1,5 млрд доларів кредиту

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

путин,лукашенко,путін

Росія виділить Білорусі кредит розміром 1,5 мільярда доларів на імпортозаміщення.

Про це заявив віцепрем’єр російського уряду Олексій Оверчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

За словами російського чиновника, документи про це "або підписали, або ось-ось підпишуть", але параметри кредиту вже визначено.

Як заявив Оверчук, гроші будуть виділені на проєкти, пов’язані з імпортозаміщенням і розвитком відповідних виробництв. Подробиць про умови кредиту наразі немає.

Олександр Лукашенко повідомляв, що Москва готова виділити Мінську додатково 1,5 мільярда доларів, ще в червні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Білорусі запроваджено заборону на підвищення цін, - ЗМІ

Після придушення режимом Лукашенка масових протестів у 2020 році Росія надала Білорусі кредити загальною сумою понад мільярд доларів. Минулого року країни підписали так звані союзні програми, спрямовані на інтеграцію, насамперед, у сфері економіки.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+42
Українські військові підняли Державний прапор над Боровою на Харківщині
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06.10.2022 19:58
+22
Та не тільки бабки посасує
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06.10.2022 20:04
+20
Від зони боїв до Сватове 19,8 км або 40 хв. Тримайтесь і бережіть себе
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06.10.2022 20:10
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Українські військові підняли Державний прапор над Боровою на Харківщині
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06.10.2022 19:58 Відповісти
Від зони боїв до Сватове 19,8 км або 40 хв. Тримайтесь і бережіть себе
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06.10.2022 20:10 Відповісти
посасує Бульба фюрер бабкі з кацапів,а Крим так і не признав)
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06.10.2022 20:00 Відповісти
Та не тільки бабки посасує
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06.10.2022 20:04 Відповісти
👍 білорасєйський народішко надійний смоктун у расєян...)))
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06.10.2022 20:29 Відповісти
Посасує, але напевно тому сьогодні ракєта жахнула по малій родіні Валюхи ,,полстакана,, з бульбостану. Аж Валюха на переговори попросилась.
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06.10.2022 20:44 Відповісти
Усатый побирушка... Интересно, ЧТО на этот раз пообещал?..🤪
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06.10.2022 20:56 Відповісти
Підмастює лукашенкове дупло .
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06.10.2022 20:00 Відповісти
Насосал?
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06.10.2022 20:03 Відповісти
Приложился к иконе же!
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06.10.2022 20:19 Відповісти
А может это плата за оружие и боеприпасы?
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06.10.2022 20:21 Відповісти
ага...))) єта аружиє і ********** паставляла расєя білорасєї у попередній крєдит, білорасєя на хронічному підсосі у расєї, білорасєйське аружиє і ********** у тваєй маскальской ґалавє...
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06.10.2022 20:37 Відповісти
...идарок, чего это у тебя рот ничем не занят?)))
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06.10.2022 21:26 Відповісти
Девушка ужинается с двух рук, а танцуется не очень-то...
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06.10.2022 20:06 Відповісти
Анало💩говнєт
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06.10.2022 20:06 Відповісти
она и так уже оккупирована
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06.10.2022 20:08 Відповісти
Приданое Коленьке готовит. Батька как никак
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06.10.2022 20:09 Відповісти
шура, чЫк-чЫрык, зачем тебе деньги, куда ты их потратишь у тебя же совершенно нет фантазии.
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06.10.2022 20:10 Відповісти
Недешёвая невеста.
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06.10.2022 20:11 Відповісти
Получил за аренду своих стратегических обьектов кацапам шкура продажная!
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06.10.2022 20:12 Відповісти
Ого, то це так санкції діють -можуть ще й такі кредити видавати.!
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06.10.2022 20:18 Відповісти
Та діють,просто самки чмобіків без Лади залишаться...їм баранами видадуть)))
Так сказати бартер за одного дохлого барана-один живий
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06.10.2022 21:08 Відповісти
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06.10.2022 20:19 Відповісти
Точнее некуда
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06.10.2022 20:20 Відповісти
«Ой ***** ліл!» (с)
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06.10.2022 20:51 Відповісти
"Как тебе такое, Илон Маск?" (с)
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06.10.2022 23:58 Відповісти
кредитами розкидються, дивіться вам самім кредит знадобиться, а ніхто не дасть, навіть Китай.
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06.10.2022 20:20 Відповісти
Сейчас хорошее время набрать кредитов у них. Отдавать, вероятно, уже не прийдется
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06.10.2022 20:27 Відповісти
Насосал усатый, честно насосал.
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06.10.2022 20:29 Відповісти
Попрошайки
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06.10.2022 20:31 Відповісти
А якщо це аванс за напад на нас?
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06.10.2022 20:32 Відповісти
гробовые....лузерская армия может только маршировать да и воевать нечем,вагоны русне снаряды отгружает,лукашенка потом можно тепленьким брать ,тупая армия без бк)
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06.10.2022 20:40 Відповісти
Їмпортозамєщєніє: шкарпетки на онучі та чоботи на лапті..?
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06.10.2022 20:45 Відповісти
Ну тепер точно нападе
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06.10.2022 20:45 Відповісти
А чого не срублі бульбофюрер у ***** просить?
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06.10.2022 20:48 Відповісти
Как говорят Американцы: "In God we trust, all others pay cash."
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06.10.2022 20:59 Відповісти
мда..не бульбофюрер а хитра доярка
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06.10.2022 20:50 Відповісти
За Північ України отримав хабаря ?
Зараз почне кошмарити ракетами північні області.
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06.10.2022 20:54 Відповісти
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06.10.2022 20:56 Відповісти
Похоже, прогнул ***** усатого. Неужели таки вступит в войну?
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06.10.2022 21:06 Відповісти
кем? бульбоармия по подготовке еще похдеще чмобиков будет,думаю там сразу против лукашенки оружие повернут,не вступил в войну вначале не вступит сейчас тем более когда у нас натовское вооружение и мы сейчас на коне.
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06.10.2022 21:16 Відповісти
Унітази будуть імпортувати?
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06.10.2022 21:35 Відповісти
думаю, що Тарган продешевив. Треба було просити 5 ярдів. )(уйло зараз за дружбу платить всім.
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06.10.2022 22:01 Відповісти
Наскавчали "путєн памагі"....?
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06.10.2022 22:10 Відповісти
А пюрешка хитрован. Знает, что отдавать не кому будет.
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06.10.2022 22:30 Відповісти
За упокой закажу обоим свечи, в РПЦ МП на псевдо юбилей *****,(пишут два года списали для школы бо тупой.)
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06.10.2022 23:37 Відповісти
 
 