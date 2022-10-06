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Новости За рубежом
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Россия выделит Беларуси 1,5 млрд долларов кредита

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

путин,лукашенко,путін

Россия выделит Беларуси кредит в размере 1,5 миллиарда долларов на импортозамещение.

Об этом заявил вице-премьер российского правительства Алексей Оверчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

По словам российского чиновника, документы об этом "либо подписали, либо вот-вот подпишут", но параметры кредита уже определены.

Как заявил Оверчук, деньги будут выделены на проекты, связанные с импортозамещением и развитием соответствующих производств. Подробностей об условиях кредита пока нет.

Александр Лукашенко сообщал, что Москва готова выделить Минску дополнительно 1,5 миллиарда долларов еще в июне.

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После подавления режимом Лукашенко массовых протестов в 2020 году Россия предоставила Беларуси кредиты общей суммой более миллиарда долларов. В прошлом году страны подписали так называемые союзные программы, направленные на интеграцию прежде всего в сфере экономики.
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Топ комментарии
+42
Українські військові підняли Державний прапор над Боровою на Харківщині
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06.10.2022 19:58
+22
Та не тільки бабки посасує
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06.10.2022 20:04
+20
Від зони боїв до Сватове 19,8 км або 40 хв. Тримайтесь і бережіть себе
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06.10.2022 20:10
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Українські військові підняли Державний прапор над Боровою на Харківщині
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06.10.2022 19:58 Ответить
Від зони боїв до Сватове 19,8 км або 40 хв. Тримайтесь і бережіть себе
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06.10.2022 20:10 Ответить
посасує Бульба фюрер бабкі з кацапів,а Крим так і не признав)
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06.10.2022 20:00 Ответить
Та не тільки бабки посасує
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06.10.2022 20:04 Ответить
👍 білорасєйський народішко надійний смоктун у расєян...)))
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06.10.2022 20:29 Ответить
Посасує, але напевно тому сьогодні ракєта жахнула по малій родіні Валюхи ,,полстакана,, з бульбостану. Аж Валюха на переговори попросилась.
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06.10.2022 20:44 Ответить
Усатый побирушка... Интересно, ЧТО на этот раз пообещал?..🤪
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06.10.2022 20:56 Ответить
Підмастює лукашенкове дупло .
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06.10.2022 20:00 Ответить
Насосал?
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06.10.2022 20:03 Ответить
Приложился к иконе же!
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06.10.2022 20:19 Ответить
А может это плата за оружие и боеприпасы?
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06.10.2022 20:21 Ответить
ага...))) єта аружиє і ********** паставляла расєя білорасєї у попередній крєдит, білорасєя на хронічному підсосі у расєї, білорасєйське аружиє і ********** у тваєй маскальской ґалавє...
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06.10.2022 20:37 Ответить
...идарок, чего это у тебя рот ничем не занят?)))
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06.10.2022 21:26 Ответить
Девушка ужинается с двух рук, а танцуется не очень-то...
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06.10.2022 20:06 Ответить
Анало💩говнєт
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06.10.2022 20:06 Ответить
она и так уже оккупирована
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06.10.2022 20:08 Ответить
Приданое Коленьке готовит. Батька как никак
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06.10.2022 20:09 Ответить
шура, чЫк-чЫрык, зачем тебе деньги, куда ты их потратишь у тебя же совершенно нет фантазии.
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06.10.2022 20:10 Ответить
Недешёвая невеста.
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06.10.2022 20:11 Ответить
Получил за аренду своих стратегических обьектов кацапам шкура продажная!
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06.10.2022 20:12 Ответить
Ого, то це так санкції діють -можуть ще й такі кредити видавати.!
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06.10.2022 20:18 Ответить
Та діють,просто самки чмобіків без Лади залишаться...їм баранами видадуть)))
Так сказати бартер за одного дохлого барана-один живий
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06.10.2022 21:08 Ответить
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06.10.2022 20:19 Ответить
Точнее некуда
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06.10.2022 20:20 Ответить
«Ой ***** ліл!» (с)
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06.10.2022 20:51 Ответить
"Как тебе такое, Илон Маск?" (с)
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06.10.2022 23:58 Ответить
кредитами розкидються, дивіться вам самім кредит знадобиться, а ніхто не дасть, навіть Китай.
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06.10.2022 20:20 Ответить
Сейчас хорошее время набрать кредитов у них. Отдавать, вероятно, уже не прийдется
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06.10.2022 20:27 Ответить
Насосал усатый, честно насосал.
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06.10.2022 20:29 Ответить
Попрошайки
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06.10.2022 20:31 Ответить
А якщо це аванс за напад на нас?
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06.10.2022 20:32 Ответить
гробовые....лузерская армия может только маршировать да и воевать нечем,вагоны русне снаряды отгружает,лукашенка потом можно тепленьким брать ,тупая армия без бк)
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06.10.2022 20:40 Ответить
Їмпортозамєщєніє: шкарпетки на онучі та чоботи на лапті..?
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06.10.2022 20:45 Ответить
Ну тепер точно нападе
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06.10.2022 20:45 Ответить
А чого не срублі бульбофюрер у ***** просить?
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06.10.2022 20:48 Ответить
Как говорят Американцы: "In God we trust, all others pay cash."
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06.10.2022 20:59 Ответить
мда..не бульбофюрер а хитра доярка
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06.10.2022 20:50 Ответить
За Північ України отримав хабаря ?
Зараз почне кошмарити ракетами північні області.
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06.10.2022 20:54 Ответить
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06.10.2022 20:56 Ответить
Похоже, прогнул ***** усатого. Неужели таки вступит в войну?
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06.10.2022 21:06 Ответить
кем? бульбоармия по подготовке еще похдеще чмобиков будет,думаю там сразу против лукашенки оружие повернут,не вступил в войну вначале не вступит сейчас тем более когда у нас натовское вооружение и мы сейчас на коне.
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06.10.2022 21:16 Ответить
Унітази будуть імпортувати?
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06.10.2022 21:35 Ответить
думаю, що Тарган продешевив. Треба було просити 5 ярдів. )(уйло зараз за дружбу платить всім.
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06.10.2022 22:01 Ответить
Наскавчали "путєн памагі"....?
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06.10.2022 22:10 Ответить
А пюрешка хитрован. Знает, что отдавать не кому будет.
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06.10.2022 22:30 Ответить
За упокой закажу обоим свечи, в РПЦ МП на псевдо юбилей *****,(пишут два года списали для школы бо тупой.)
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06.10.2022 23:37 Ответить
 
 