Россия выделит Беларуси 1,5 млрд долларов кредита

Россия выделит Беларуси кредит в размере 1,5 миллиарда долларов на импортозамещение.

Об этом заявил вице-премьер российского правительства Алексей Оверчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

По словам российского чиновника, документы об этом "либо подписали, либо вот-вот подпишут", но параметры кредита уже определены.

Как заявил Оверчук, деньги будут выделены на проекты, связанные с импортозамещением и развитием соответствующих производств. Подробностей об условиях кредита пока нет.

Александр Лукашенко сообщал, что Москва готова выделить Минску дополнительно 1,5 миллиарда долларов еще в июне.

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После подавления режимом Лукашенко массовых протестов в 2020 году Россия предоставила Беларуси кредиты общей суммой более миллиарда долларов. В прошлом году страны подписали так называемые союзные программы, направленные на интеграцию прежде всего в сфере экономики.