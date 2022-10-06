Россия выделит Беларуси 1,5 млрд долларов кредита
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Россия выделит Беларуси кредит в размере 1,5 миллиарда долларов на импортозамещение.
Об этом заявил вице-премьер российского правительства Алексей Оверчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
По словам российского чиновника, документы об этом "либо подписали, либо вот-вот подпишут", но параметры кредита уже определены.
Как заявил Оверчук, деньги будут выделены на проекты, связанные с импортозамещением и развитием соответствующих производств. Подробностей об условиях кредита пока нет.
Александр Лукашенко сообщал, что Москва готова выделить Минску дополнительно 1,5 миллиарда долларов еще в июне.
После подавления режимом Лукашенко массовых протестов в 2020 году Россия предоставила Беларуси кредиты общей суммой более миллиарда долларов. В прошлом году страны подписали так называемые союзные программы, направленные на интеграцию прежде всего в сфере экономики.
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