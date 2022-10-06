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Дніпропетровщина (2370) обстріл (21178) Нікополь (562)

Рашисти обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини із РСЗВ, масштаби руйнувань уточнюються, - ОВА

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нікополь

Російські окупанти увечері в четвер обстріляли Нікопольський район із реактивних систем залпового вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Дніпропетровської обласної військової адміністрації.

"Російські окупаційні війська вкотре обстріляли Нікопольщину. До вечора тричі вдарили з РСЗВ по Червоногригорівській громаді. Люди цілі", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що масштаби руйнувань уточнюються.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майже 1,5 тис. будинків зруйновано у Нікопольському районі через обстріли окупантами

Автор: Роман Свиридович
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Війна без правил. Жаль,що етап знищення людей України не є знищенням критичної інфраструктури, а тільки керівництво держави і життєво важливих об'єктів.
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06.10.2022 21:10 Відповісти
Это в Никополе "керівництво держави"?А кого из "керівництва держави" уничтожили?
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06.10.2022 21:22 Відповісти
 
 