Рашисти обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини із РСЗВ, масштаби руйнувань уточнюються, - ОВА
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Російські окупанти увечері в четвер обстріляли Нікопольський район із реактивних систем залпового вогню.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Дніпропетровської обласної військової адміністрації.
"Російські окупаційні війська вкотре обстріляли Нікопольщину. До вечора тричі вдарили з РСЗВ по Червоногригорівській громаді. Люди цілі", - йдеться в повідомленні.
У ньому наголошується, що масштаби руйнувань уточнюються.
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Валентина Саюн c856325a
показати весь коментар06.10.2022 21:10 Відповісти Мені подобається 0
andrej andrej
показати весь коментар06.10.2022 21:22 Відповісти Мені подобається 0
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