Рашисти обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини із РСЗВ, масштаби руйнувань уточнюються, - ОВА

Російські окупанти увечері в четвер обстріляли Нікопольський район із реактивних систем залпового вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Дніпропетровської обласної військової адміністрації.

"Російські окупаційні війська вкотре обстріляли Нікопольщину. До вечора тричі вдарили з РСЗВ по Червоногригорівській громаді. Люди цілі", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що масштаби руйнувань уточнюються.

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