Рашисты обстреляли Никопольский район Днепропетровщины из РСЗО, масштабы разрушений уточняются, - ОВА
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Российские оккупанты вечером в четверг обстреляли Никопольский район из реактивных систем залпового огня.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской областной военной администрации.
"Российские оккупационные войска в очередной раз обстреляли Никопольщину. К вечеру трижды ударили из РСЗО по Червоногригоровской громаде. Люди цели", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что масштабы разрушений уточняются.
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Валентина Саюн c856325a
показать весь комментарий06.10.2022 21:10 Ответить Мне нравится 0
andrej andrej
показать весь комментарий06.10.2022 21:22 Ответить Мне нравится 0
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