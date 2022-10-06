РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8187 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
1 562 2
Днепропетровщина (2892) обстрел (20252) Никополь (442)

Рашисты обстреляли Никопольский район Днепропетровщины из РСЗО, масштабы разрушений уточняются, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

нікополь

Российские оккупанты вечером в четверг обстреляли Никопольский район из реактивных систем залпового огня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской областной военной администрации.

"Российские оккупационные войска в очередной раз обстреляли Никопольщину. К вечеру трижды ударили из РСЗО по Червоногригоровской громаде. Люди цели", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что масштабы разрушений уточняются.

Смотрите также: В Запорожье спасатели продолжают разбирать завалы. Известно о трех погибших. ФОТО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Війна без правил. Жаль,що етап знищення людей України не є знищенням критичної інфраструктури, а тільки керівництво держави і життєво важливих об'єктів.
показать весь комментарий
06.10.2022 21:10 Ответить
Это в Никополе "керівництво держави"?А кого из "керівництва держави" уничтожили?
показать весь комментарий
06.10.2022 21:22 Ответить
 
 