Рашисты обстреляли Никопольский район Днепропетровщины из РСЗО, масштабы разрушений уточняются, - ОВА

Российские оккупанты вечером в четверг обстреляли Никопольский район из реактивных систем залпового огня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской областной военной администрации.

"Российские оккупационные войска в очередной раз обстреляли Никопольщину. К вечеру трижды ударили из РСЗО по Червоногригоровской громаде. Люди цели", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что масштабы разрушений уточняются.

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