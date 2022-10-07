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війна (56641) знищення (4144) техніка (1326) ЗСУ (5730)

На південному напрямку ЗСУ знищили понад сотню військових та 18 російських гаубиць, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,техніка

ЗСУ на півдні знищили 18 російських гаубиць, понад сотню росіян, а також багатоцільовий ударний БпЛА іранського виробництва Mohajer-6.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь".

Підтверджені втрати противника:

  • 105 росіян;
  • 8 танків;
  • 18 крупнокаліберних гаубиць "Мста-С" та "Мста-Б";
  • самохідна гармата "Піон";
  • гармата-гаубиця 152-го калібру,
  • 4 міномети;
  • 15 одиниць авто-бронетехніки;
  • три склади з боєприпасами в Баштанському і Бериславському районах.

Ще шість одиниць ворожої техніки, серед яких танки, бойова броньована машина, гаубиця та станція радіоелектронної боротьби - суттєво пошкоджені.

Протягом бойового дня знищено 6 "розвідників" типу "Орлан-10" та один "Мохаджер-6" в Бериславському і Миколаївському районах. Також були збиті три "Шахед-136", що атакували Одещину.

Загалом ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 347 вогневих завдань. Наша авіація завдала 7 ударів, зокрема по опорних пунктах, районах зосередження сил та засобів противника в Бериславському районі, по ворожих силах протиповітряної оборони – в Каховському.

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 61 330 осіб, 266 літаків, 232 гелікоптери, 2449 танків, 1424 артсистеми, 5064 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Автор: Наталя Джума
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Гарно накрили ,гарно!
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07.10.2022 07:50 Відповісти
18 гармат за день це БРАВІСІМО!!! Я такого ще не пам'ятаю, наші взялися за арту ))
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07.10.2022 10:26 Відповісти
Орієнтовно дивізіон (від 12 до 24 пукалок пише Гугл)
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07.10.2022 13:48 Відповісти
Непоганий результат. Так би кожного дня!
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07.10.2022 08:14 Відповісти
Щира подяка нашим Воінам , які безжалісно б'ють москальню 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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07.10.2022 08:51 Відповісти
Это какой-то позор
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07.10.2022 10:41 Відповісти
 
 