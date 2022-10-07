Ядерна атака РФ проти України на тлі майбутніх навчань є малоймовірною, - розвідка Естонії
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У розвідці Естонії вважають, що хоча РФ невдовзі проводитиме свої щорічні навчання для сил, що відповідають за ядерну зброю, її застосування проти України малоймовірне.
Про це заявив керівник Розвідувального центру Сил оборони Естонії, полковник Марго Гросберг, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.
За його словами, попри активізацію розмов про ризик, що РФ вдасться до ядерного удару, поки не виглядає так, що російські сили збираються це зробити, і, крім того, це було б нераціонально з військової точки зору.
"Хочу наголосили, що з військової точки зору використання цієї зброї не є раціональним - це не дасть якогось ефекту, хіба що мінімальний… Ядерну загрозу не можна не брати до уваги, але, на мою думку, вона не є справді значною", - каже Гросберг.
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Тому він може вдарити ядерною ракетою бо до останнього не буде вірити що буде відповідь хоча кремль попереджали
Але кремль не вірив і в санкції і в ленд-ліз для України бо Росії всі бояться тому таке неможливо так вважають в кремлі
Тому зробити велику помилку кремлівські шизофреники можуть бо будуть сподіватися що світ їх боїться і не здатний на відповідь - хоча кремль не враховує що за 7 місяців війни в Україні армія РФ більше втратила ніж досягла
Слава Украïнi i Жыве Беларусь!
Единичные пуски МБР вполне могут быть нейтрализованы развернутой в Европе системой ПРО.
На массированный удар НАТО ответит всеми силами, и Оркостан будет уничтожен полностью.
Удары тактическим ЯО мощностью в несколько килотонн много вреда не причинят (ужас, конечно, но не ужас-ужас), но тогда уже никто с Кремлем цацкаться не будет.