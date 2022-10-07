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Ядерна атака РФ проти України на тлі майбутніх навчань є малоймовірною, - розвідка Естонії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вибух,зброя,ядерна,ядерний

У розвідці Естонії вважають, що хоча РФ невдовзі проводитиме свої щорічні навчання для сил, що відповідають за ядерну зброю, її застосування проти України малоймовірне.

Про це заявив керівник Розвідувального центру Сил оборони Естонії, полковник Марго Гросберг, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ERR. 

За його словами, попри активізацію розмов про ризик, що РФ вдасться до ядерного удару, поки не виглядає так, що російські сили збираються це зробити, і, крім того, це було б нераціонально з військової точки зору.

"Хочу наголосили, що з військової точки зору використання цієї зброї не є раціональним - це не дасть якогось ефекту, хіба що мінімальний… Ядерну загрозу не можна не брати до уваги, але, на мою думку, вона не є справді значною", - каже Гросберг.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+6
Тот момент, когда Куйло ударило ядрёно, но не из того чемодана.
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07.10.2022 14:39
+4
Бл..дь, а з чого почалося повномасштабне вторгнення? з навчань, чи ***** забули?
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07.10.2022 14:52
+4
Та ну пля. Напад росиії теж був малоймовірним. Поставте під Київом ракету з ядерною головою - і не буде цих "або нападе, або не нападе".
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07.10.2022 15:19
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війна проти України..теж видавалась маячнею
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07.10.2022 14:32 Відповісти
типо до цього не було видно, що пітун, разом зі своєю бухою русской салдатньою не вчиная ірраціональних дій?!
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07.10.2022 14:32 Відповісти
Тот момент, когда Куйло ударило ядрёно, но не из того чемодана.
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07.10.2022 14:39 Відповісти
Але треба розуміти що путін готовий піти на все тільки здохнути він не готовий.
Тому він може вдарити ядерною ракетою бо до останнього не буде вірити що буде відповідь хоча кремль попереджали
Але кремль не вірив і в санкції і в ленд-ліз для України бо Росії всі бояться тому таке неможливо так вважають в кремлі
Тому зробити велику помилку кремлівські шизофреники можуть бо будуть сподіватися що світ їх боїться і не здатний на відповідь - хоча кремль не враховує що за 7 місяців війни в Україні армія РФ більше втратила ніж досягла
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07.10.2022 14:42 Відповісти
Бл..дь, а з чого почалося повномасштабне вторгнення? з навчань, чи ***** забули?
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07.10.2022 14:52 Відповісти
Та ну пля. Напад росиії теж був малоймовірним. Поставте під Київом ракету з ядерною головою - і не буде цих "або нападе, або не нападе".
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07.10.2022 15:19 Відповісти
Якщо умалішонний гном знатиме,що буде ответка по параші,то воно на таке побоїться піти.Хоча,Брити відкрито про це сказали.
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07.10.2022 15:33 Відповісти
Ага, успокоили... Ждем инфу от разведки Латвии.
Слава Украïнi i Жыве Беларусь!
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07.10.2022 15:58 Відповісти
Золотые слова!Н
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07.10.2022 17:04 Відповісти
Применение стратегических межконтинентальных баллистических ракет с мегатонными головами чревато угрозой радиоактивного заражения обширных территорий самой России.
Единичные пуски МБР вполне могут быть нейтрализованы развернутой в Европе системой ПРО.
На массированный удар НАТО ответит всеми силами, и Оркостан будет уничтожен полностью.
Удары тактическим ЯО мощностью в несколько килотонн много вреда не причинят (ужас, конечно, но не ужас-ужас), но тогда уже никто с Кремлем цацкаться не будет.
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07.10.2022 17:02 Відповісти
 
 