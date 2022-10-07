Путіна почали критикувати у його найближчому оточенні, - Washington Post
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Російського диктатора Путіна почали критикувати у найближчому оточенні через війну в Україні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Washington Post із посиланням на дані американської розвідки.
"Член найближчого оточення Володимира Путіна в останні тижні висловив російському президенту незгоду з його поведінкою у війні на Україні. Ця критика є свідченням заворушень всередині російського керівництва з приводу ведення війни, яка обернулася катастрофічно невдало для Москви, змусивши Путіна минулого місяця віддати наказ про мобілізацію сотень тисяч військовослужбовців у відчайдушній спробі компенсувати недавні втрати на полі бою", - зазначає видання.
За даними джерела, інформацію вважають досить важливою та включили в щоденний брифінг президента Байдена з розвідки і передали іншим офіційним особам США.
"Невдоволення, яке висловив член найближчого оточення Путіна, було пов'язано з неправильним управлінням військовими зусиллями і помилками, що допускаються тими, хто проводить військову кампанію", - йдеться в матеріалі видання.
Будь ласка, зачекайте...
Писали, що в х-ла залишився тільки один друг, якщо можна так казати.
Помолимось за упокой ху@ ла 😠
Не "на Україні", а "в Україні". Модератор: ти з Уралу? До речі у першоджерелі написано "в Україні" (in Ukraine).
розходимся - ***** для них було, є і буде недоторкане.
Наоборот, всегда было, что после диктатора приходил более слабый и никудышний царенок, которого ставят придворные, уставшие бояться предыдущего тирана.
Другой вопрос, кто будет после того, кто после х=ла придёт... И этим надо заниматься Украине и Западу. Впрочем, надеюсь мы уже будет его частью.
Е. Шварц, "Обыкновенное Чудо"
Что со столом? Его отмыли.
По нашей земле.....
- У **** !
И забеспокоились они, понимая, что после военного поражения, начнётся и весь остальной коллапс и их зацепит тоже.