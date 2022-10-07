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Путина начали критиковать в его ближайшем окружении, - Washington Post

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

путин,путін

Российского диктатора Путина начали критиковать в ближайшем окружении из-за войны в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Washington Post со ссылкой на данные американской разведки.

"Член ближайшего окружения Владимира Путина в последние недели выразил российскому президенту несогласие с его поведением в войне в Украине. Эта критика является свидетельством беспорядков внутри российского руководства по поводу ведения войны, которая обернулась катастрофически неудачно для Москвы, заставив Путина в прошлом месяце отдать приказ о мобилизации сотен тысяч военнослужащих в отчаянной попытке компенсировать недавние потери на поле боя", - отмечает издание.

По данным источника, информацию считают достаточно важной и включили в ежедневный брифинг президента Байдена по разведке и передали другим официальным лицам США.

"Недовольство, которое выразил член ближайшего окружения Путина, было связано с неправильным управлением военными усилиями и ошибками, допускаемыми теми, кто проводит военную кампанию", - говорится в материале издания.

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Топ комментарии
+20
Ну те, що я й казав постійно починаючи з 2014-го. Бачете він критикує ***** не за те шо він взагалі розпочав цю війну, а за невдале керівництво. Я казав і буду казати, в козлостані здохне одне ***** на його заміну прийде друге. Тому, після того як ми виженемо кацапсячу орду та відвоюємо, а я в це свято вірю тому що по іншому не буде, як мінімум на тисячоліття припинити всі стосунки з мордором. Але спочатку зідрати з них таку компенсацію, щоб вони століттями ходили голі й босі та жили впроголодь.
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07.10.2022 15:46
+17
Член. В новости же написано
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07.10.2022 15:34
+13
У Путіна є ще більш-ближайше оточення: Меркель, Ердоган, Трамп та Маск
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07.10.2022 15:35
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Мєдвєдєв?
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07.10.2022 15:31 Ответить
Член. В новости же написано
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07.10.2022 15:34 Ответить
даже член критикует
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07.10.2022 15:40 Ответить
Правильно писать не "член", а "икона".
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07.10.2022 15:46 Ответить
Там же сказано член. А він - чверть, а може й менше. Коротше кажучи - пісюн.
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07.10.2022 15:38 Ответить
Ковальчук.
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07.10.2022 15:44 Ответить
Мабуть він.
Писали, що в х-ла залишився тільки один друг, якщо можна так казати.
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07.10.2022 15:55 Ответить
нажерся і страх загубив, зараз ім займаються спецсанітари...
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07.10.2022 15:45 Ответить
Зачинившись в клозеті?
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07.10.2022 15:31 Ответить
Хто його тюкне табакеркою по кумпалу?
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07.10.2022 15:33 Ответить
подавится членом )) который его критикует )))
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07.10.2022 15:43 Ответить
Може вже скоро грохнуть ?

Помолимось за упокой ху@ ла 😠
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07.10.2022 15:34 Ответить
иже еси на небеси , Путлера сожги и до 7 колена кацапсинов умори ! Аминь !
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07.10.2022 17:18 Ответить
У Путіна є ще більш-ближайше оточення: Меркель, Ердоган, Трамп та Маск
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07.10.2022 15:35 Ответить
А про Зеленского с Ермаком забыл?
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07.10.2022 21:05 Ответить
Із статті якось незрозуміло хто кого критикує. Наприклад, із останнього абзацу випливає наче бояре винуваті
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07.10.2022 15:35 Ответить
Член найближчого оточення Володимира Путіна в останні тижні висловив російському президенту незгоду з його поведінкою у війні на Україні. Джерело: https://censor.net/ua/n3372163

Не "на Україні", а "в Україні". Модератор: ти з Уралу? До речі у першоджерелі написано "в Україні" (in Ukraine).
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07.10.2022 15:36 Ответить
Накануні грандіозного шухеру .
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07.10.2022 15:37 Ответить
Главное, чтобы эти "данные" не исходили от "генерала свр" и профессора пиара Соловья, этих контролируемых фсб сливщиков "эксклюзива" из под стола бункерного фюрера
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07.10.2022 15:39 Ответить
транзит власти
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07.10.2022 16:31 Ответить
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07.10.2022 15:39 Ответить
"Невдоволення, яке висловив член найближчого оточення Путіна, було пов'язано з неправильним управлінням військовими зусиллями і помилками, що допускаються тими, хто проводить військову кампанію"
розходимся - ***** для них було, є і буде недоторкане.
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07.10.2022 15:42 Ответить
Ну те, що я й казав постійно починаючи з 2014-го. Бачете він критикує ***** не за те шо він взагалі розпочав цю війну, а за невдале керівництво. Я казав і буду казати, в козлостані здохне одне ***** на його заміну прийде друге. Тому, після того як ми виженемо кацапсячу орду та відвоюємо, а я в це свято вірю тому що по іншому не буде, як мінімум на тисячоліття припинити всі стосунки з мордором. Але спочатку зідрати з них таку компенсацію, щоб вони століттями ходили голі й босі та жили впроголодь.
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07.10.2022 15:46 Ответить
Никогда в истории России не было такого, чтобы на замену диктатору приходил такой же.
Наоборот, всегда было, что после диктатора приходил более слабый и никудышний царенок, которого ставят придворные, уставшие бояться предыдущего тирана.
Другой вопрос, кто будет после того, кто после х=ла придёт... И этим надо заниматься Украине и Западу. Впрочем, надеюсь мы уже будет его частью.
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07.10.2022 16:11 Ответить
в общем, немного радует, что, в принципе, недалеко ушли, если вообще ушли.
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07.10.2022 15:48 Ответить
"Я взбунтовался! И вы вовсе не величайший из королей! А всего лишь выдающийся, да и только!"

Е. Шварц, "Обыкновенное Чудо"
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07.10.2022 15:49 Ответить
А фамилия у этого члена есть?
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07.10.2022 15:50 Ответить
А член його знає чиє це прізвище.
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07.10.2022 16:22 Ответить
Куй.
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07.10.2022 17:48 Ответить
замало, коли вбивати почнуть
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07.10.2022 15:51 Ответить
Теперь на очереди подножки, а удариться о край стола на лабутенах - это крештест не для каждой бошки. Что с головой? Он пробита.
Что со столом? Его отмыли.
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07.10.2022 15:53 Ответить
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07.10.2022 16:05 Ответить
Так там і нікого вже призвати, охочі вже полягли в "спецоперації", тобто "накрилися унітазами".
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07.10.2022 16:25 Ответить
Не приходят потому, что они своё уже отходили !
По нашей земле.....
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07.10.2022 16:37 Ответить
Критика по типу всеобщего презрения в казарме, когда все хором, не открывая рта:
- У **** !
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07.10.2022 16:07 Ответить
Это карликовый пидо*Ас , понимает , что скоро причал, недовольных докуя, но мычат пригибаясь все,и будут мычать, это кацапы...
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07.10.2022 16:21 Ответить
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07.10.2022 16:37 Ответить
Модель "Пынясос-70"
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07.10.2022 16:39 Ответить
критикуют не за сам факт нападения, а за неправильне управління. Это все что надо знать про кацапов
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07.10.2022 17:03 Ответить
Да, а были б успехи, они наоборот только хвалили бы.
И забеспокоились они, понимая, что после военного поражения, начнётся и весь остальной коллапс и их зацепит тоже.
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07.10.2022 17:54 Ответить
Ну от коли цей члєн з найближчтго оточення скаже- путєн-*****,тоді і повідомте.
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07.10.2022 17:35 Ответить
ХЕПИПЁЗДЕЙ ЩЕТ ГОВНОЕД!!!
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07.10.2022 18:21 Ответить
Починаємо відраховувати 10 днів (Гітлер народився 20-го квітня). Доречі, хто не прийде після путіна, він буде кращим для нас. Він не відчуватиме себе загнаним в кут, бо зможе все сперти на путіна
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07.10.2022 19:19 Ответить
 
 