Путина начали критиковать в его ближайшем окружении, - Washington Post
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Российского диктатора Путина начали критиковать в ближайшем окружении из-за войны в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Washington Post со ссылкой на данные американской разведки.
"Член ближайшего окружения Владимира Путина в последние недели выразил российскому президенту несогласие с его поведением в войне в Украине. Эта критика является свидетельством беспорядков внутри российского руководства по поводу ведения войны, которая обернулась катастрофически неудачно для Москвы, заставив Путина в прошлом месяце отдать приказ о мобилизации сотен тысяч военнослужащих в отчаянной попытке компенсировать недавние потери на поле боя", - отмечает издание.
По данным источника, информацию считают достаточно важной и включили в ежедневный брифинг президента Байдена по разведке и передали другим официальным лицам США.
"Недовольство, которое выразил член ближайшего окружения Путина, было связано с неправильным управлением военными усилиями и ошибками, допускаемыми теми, кто проводит военную кампанию", - говорится в материале издания.
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Писали, що в х-ла залишився тільки один друг, якщо можна так казати.
Помолимось за упокой ху@ ла 😠
Не "на Україні", а "в Україні". Модератор: ти з Уралу? До речі у першоджерелі написано "в Україні" (in Ukraine).
розходимся - ***** для них було, є і буде недоторкане.
Наоборот, всегда было, что после диктатора приходил более слабый и никудышний царенок, которого ставят придворные, уставшие бояться предыдущего тирана.
Другой вопрос, кто будет после того, кто после х=ла придёт... И этим надо заниматься Украине и Западу. Впрочем, надеюсь мы уже будет его частью.
Е. Шварц, "Обыкновенное Чудо"
Что со столом? Его отмыли.
По нашей земле.....
- У **** !
И забеспокоились они, понимая, что после военного поражения, начнётся и весь остальной коллапс и их зацепит тоже.