Путина начали критиковать в его ближайшем окружении, - Washington Post

Российского диктатора Путина начали критиковать в ближайшем окружении из-за войны в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Washington Post со ссылкой на данные американской разведки.

"Член ближайшего окружения Владимира Путина в последние недели выразил российскому президенту несогласие с его поведением в войне в Украине. Эта критика является свидетельством беспорядков внутри российского руководства по поводу ведения войны, которая обернулась катастрофически неудачно для Москвы, заставив Путина в прошлом месяце отдать приказ о мобилизации сотен тысяч военнослужащих в отчаянной попытке компенсировать недавние потери на поле боя", - отмечает издание.

По данным источника, информацию считают достаточно важной и включили в ежедневный брифинг президента Байдена по разведке и передали другим официальным лицам США.

"Недовольство, которое выразил член ближайшего окружения Путина, было связано с неправильным управлением военными усилиями и ошибками, допускаемыми теми, кто проводит военную кампанию", - говорится в материале издания.

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