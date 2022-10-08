Сили ППО збили три російські дрони-камікадзе "Shahed-136", - ПК "Південь"

На півдні України силами ППО збито три російські дрони-камікадзе іранського виробництва "Shahed-136".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу повітряного командування "Південь".

"7 жовтня, з 20.00 до 21.30 години російські окупаційні війська атакували трьома дронами-камікадзе "Shahed-136" Одещину та Миколаївщину. Всі три крилаті самогубці було збито силами та засобами протиповітряної оборони", - йдеться у повідомленні.

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