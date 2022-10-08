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Сили ППО збили три російські дрони-камікадзе "Shahed-136", - ПК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

шахед136,герань2

На півдні України силами ППО збито три російські дрони-камікадзе іранського виробництва "Shahed-136".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу повітряного командування "Південь".

"7 жовтня, з 20.00 до 21.30 години російські окупаційні війська атакували трьома дронами-камікадзе "Shahed-136" Одещину та Миколаївщину. Всі три крилаті самогубці було збито силами та засобами протиповітряної оборони", - йдеться у повідомленні.

Також дивіться: Іранські дрони добре помітні для української ППО, але росіяни шукають "шпарини", де відсутня протиповітряна оборона, - Бутусов. ВIДЕО

Автор: Володимир Янченко
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07.10.2022 22:59 Відповісти
хлопцям можна по чарці за гарно виконану роботу!
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07.10.2022 23:03 Відповісти
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07.10.2022 23:17 Відповісти
СЛАВА ППО!
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07.10.2022 23:06 Відповісти
Як писав Юрій Касьянов та інші фахівці, що ці шахіди потрібно збивати не ППО , а ПВО та стінгерами . А ще , русня у Белгородні включає протидронні прожектори, щоб збивати наші дрони-розвідники . Я не знаю , що у нас залишилось із старих ПВО , типу старі " шилки" , чи їх замінники підійдуть для збиття цих шахідів , але очевидно , що їх на озброєнні вже давно нема, потрібно шукати десь . Здається їх Білорусь випускала , кому вони їх продавали , потрібно пошукати .
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08.10.2022 00:58 Відповісти
Ціна цього Шахіда пара тисяч доларів. Чим їх збивають? Якщо с-300, то це як дупу гривями витирать.
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08.10.2022 07:32 Відповісти
 
 