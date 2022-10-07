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Силами ПВО сбиты три российских дрона-камикадзе "Shahed-136", - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

шахед136,герань2

На юге Украины силами ПВО сбиты три российских дрона-камикадзе иранского производства "Shahed-136".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу воздушного командования "Південь".

"7 октября, с 20.00 до 21.30 часов российские оккупационные войска атаковали тремя дронами-камикадзе "Shahed-136" Одесщину и Николаевщину. Все три крылатые самоубийцы были сбиты силами и средствами противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.

Смотрите: В Беларусь доставили дроны-камикадзе, вероятно, для атак на запад Украины, - управление Сил ТрО "Захід". КАРТА
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07.10.2022 22:59 Ответить
хлопцям можна по чарці за гарно виконану роботу!
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07.10.2022 23:03 Ответить
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07.10.2022 23:17 Ответить
СЛАВА ППО!
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07.10.2022 23:06 Ответить
Як писав Юрій Касьянов та інші фахівці, що ці шахіди потрібно збивати не ППО , а ПВО та стінгерами . А ще , русня у Белгородні включає протидронні прожектори, щоб збивати наші дрони-розвідники . Я не знаю , що у нас залишилось із старих ПВО , типу старі " шилки" , чи їх замінники підійдуть для збиття цих шахідів , але очевидно , що їх на озброєнні вже давно нема, потрібно шукати десь . Здається їх Білорусь випускала , кому вони їх продавали , потрібно пошукати .
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08.10.2022 00:58 Ответить
Ціна цього Шахіда пара тисяч доларів. Чим їх збивають? Якщо с-300, то це як дупу гривями витирать.
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08.10.2022 07:32 Ответить
 
 