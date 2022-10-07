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Силами ПВО сбиты три российских дрона-камикадзе "Shahed-136", - ОК "Південь"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
На юге Украины силами ПВО сбиты три российских дрона-камикадзе иранского производства "Shahed-136".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу воздушного командования "Південь".
"7 октября, с 20.00 до 21.30 часов российские оккупационные войска атаковали тремя дронами-камикадзе "Shahed-136" Одесщину и Николаевщину. Все три крылатые самоубийцы были сбиты силами и средствами противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.
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