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Ворог обстрілює центральну частину Харкова, попередньо - ракетами, - мер Терехов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вибух,харків

Російські війська в ніч проти 8 жовтня обстрілюють центральну частину Харкова.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Обстріл центральної частини Харкова. Попередньо - ракетами. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

Пізніше він повідомив про пожежу внаслідок обстрілів.

"Після прильотів у центрі – пожежі. За попередньою інформацією горить один із лікувальних закладів Харкова, а також нежитлова споруда", - додав мер.

Також читайте: Окупанти завдали ударів по промислових об’єктах Харкова дронами-камікадзе, - Синєгубов

Автор: Володимир Янченко
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бавовна в Іловайську 💣
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08.10.2022 01:15 Відповісти
Все ППО на сторожі ОП
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08.10.2022 01:35 Відповісти
От не звезди !!! Не може ппо перехоплювати в Харкові , тому близько белгород
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08.10.2022 06:38 Відповісти
Момент вибуху у Харкові

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08.10.2022 02:25 Відповісти
Зеленський отримав Оманську премію миру.
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08.10.2022 03:21 Відповісти
А як під час обстрілу себе почувають депутати, котрі відмовилися перейменовувати харківський театр і залишили йому клеймо "російський" і "Пушкіна"?
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08.10.2022 06:02 Відповісти
У нас и станция метро есть пушкинская
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08.10.2022 06:55 Відповісти
Берите пример с Кропивницкого где педуниверситет давно переименован с им.Пушкина на им.Винниченка
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08.10.2022 12:35 Відповісти
 
 