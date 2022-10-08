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Враг обстреливал центральную часть Харькова, предварительно – ракетами, – мэр Терехов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

вибух,харків

Российские войска в ночь на 8 октября обстреливают центральную часть Харькова.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"Обстрел центральной части Харькова. Предварительно – ракетами. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - написал Терехов в своем телеграм-канале.

Позже он сообщил о пожаре в результате обстрелов.

"По прилету в центре – пожары. По предварительной информации горит одно из медецинских учреждений Харькова, а также нежилая постройка", - добавил мэр.

Читайте: Ночной обстрел Харькова совершен ракетами С-300 с территории Белгорода, поврежден спорткомплекс, нежилые помещения, есть пострадавший, - Синегубов
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бавовна в Іловайську 💣
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08.10.2022 01:15 Ответить
Все ППО на сторожі ОП
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08.10.2022 01:35 Ответить
От не звезди !!! Не може ппо перехоплювати в Харкові , тому близько белгород
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08.10.2022 06:38 Ответить
Момент вибуху у Харкові

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08.10.2022 02:25 Ответить
Зеленський отримав Оманську премію миру.
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08.10.2022 03:21 Ответить
А як під час обстрілу себе почувають депутати, котрі відмовилися перейменовувати харківський театр і залишили йому клеймо "російський" і "Пушкіна"?
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08.10.2022 06:02 Ответить
У нас и станция метро есть пушкинская
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08.10.2022 06:55 Ответить
Берите пример с Кропивницкого где педуниверситет давно переименован с им.Пушкина на им.Винниченка
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08.10.2022 12:35 Ответить
 
 