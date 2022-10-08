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Враг обстреливал центральную часть Харькова, предварительно – ракетами, – мэр Терехов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские войска в ночь на 8 октября обстреливают центральную часть Харькова.
Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.
"Обстрел центральной части Харькова. Предварительно – ракетами. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - написал Терехов в своем телеграм-канале.
Позже он сообщил о пожаре в результате обстрелов.
"По прилету в центре – пожары. По предварительной информации горит одно из медецинских учреждений Харькова, а также нежилая постройка", - добавил мэр.
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