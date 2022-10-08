Унаслідок чергового обстрілу російськими військами повністю знеструмлено ЗАЕС, - Енергоатом

Росіяни своїми обстрілами пошкодили останню лінію зв’язку ЗАЕС, у результаті чого станцію повністю знеструмлено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Енергоатом.

"Сьогодні вночі о 00:59 через черговий обстріл російськими військами була пошкоджена і відімкнулась остання лінія зв‘язку з енергосистемою 750кВ ЗАЕС – Дніпровська. В результаті відбулося повне знеструмлення Запорізької АЕС. В автоматичному режимі увімкнулись дизель-генератори.

Наявних запасів дизельного пального для їхньої роботи в такому режимі вистачить на 10 діб", - йдеться в повідомленні.



Як зазначає Енергоатом, потрібен ремонт і відновлення роботи ліній зв’язку ЗАЕС з енергосистемою. Уточнюється, що "плани щодо включення енергоблоків в умовах обстрілів і пошкодження всіх ліній є нереальними".

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