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Унаслідок чергового обстрілу російськими військами повністю знеструмлено ЗАЕС, - Енергоатом

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

заес,аес,запорізька

Росіяни своїми обстрілами пошкодили останню лінію зв’язку ЗАЕС, у результаті чого станцію повністю знеструмлено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Енергоатом.

"Сьогодні вночі о 00:59 через черговий обстріл російськими військами була пошкоджена і відімкнулась остання лінія зв‘язку з енергосистемою 750кВ ЗАЕС – Дніпровська. В результаті відбулося повне знеструмлення Запорізької АЕС. В автоматичному режимі увімкнулись дизель-генератори.

Наявних запасів дизельного пального для їхньої роботи в такому режимі вистачить на 10 діб", - йдеться в повідомленні.

Як зазначає Енергоатом, потрібен ремонт і відновлення роботи ліній зв’язку ЗАЕС з енергосистемою. Уточнюється, що "плани щодо включення енергоблоків в умовах обстрілів і пошкодження всіх ліній є нереальними".

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Автор: Наталя Джума
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Догрались ідіоти з ядерною бомбою Закиплять реактори і ніякої ядерної зброї не треба. Ні стратегічної, ні тактичної.
До того ж таке відношення ***** до АЕС показує, що він в Херсонській обл. не збирається затримуватись. Хто ж буде так поводитись з привласненою територією і об*єктами на ній, як не звичайний соціопат-мародер?
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08.10.2022 07:49 Відповісти
А шо ж МАГАТЕ скажет? Очередные занэпокоення, чи осуждения? Насколько я понимаю, это будет похлеще Чернобыля?
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08.10.2022 08:07 Відповісти
Не дуже розумний комент. В МАГАТЕ нема ні своєї армії, ні поліції і т.п., щоб відновлювати порядок на ядерних об*єктах. Це цивільна міжнародна організація, дії якої обмежені статутом. Свою справу вони роблять.
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08.10.2022 08:16 Відповісти
Клоун просив МАГАТУ щоб забрала ЗАЕС яку він віддав.
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08.10.2022 08:25 Відповісти
Я не притендую на звание ,,Самая умная тётка на Земле". Я просто интересуюсь последствиями
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08.10.2022 11:32 Відповісти
МАГАТЕ просто евакуюється з ЗАЕС.
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08.10.2022 08:25 Відповісти
Чи я помиляюсь,але вже було повне знеструмлення станції влітку? Взагалі,це мабуть,і є "ядерні" плати щура(( Не тактична зброя,а ЗАЕС
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08.10.2022 08:54 Відповісти
 
 