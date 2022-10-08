В результате очередного обстрела российскими войсками полностью обесточена ЗАЭС, - Энергоатом
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Россияне своими обстрелами повредили последнюю линию связи ЗАЭС, в результате чего станция полностью обесточена.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Энергоатом.
"Сегодня ночью в 00:59 из-за очередного обстрела российскими войсками была повреждена и отключилась последняя линия связи с энергосистемой 750кВ ЗАЭС – Днепровская. В результате произошло полное обесточивание Запорожской АЭС. В автоматическом режиме включились дизель-генераторы".
Имеющихся запасов дизельного горючего для их работы в таком режиме хватит на 10 суток", - говорится в сообщении.
Как отмечает Энергоатом, нужен ремонт и возобновление работы линий связи ЗАЭС с энергосистемой. Уточняется, что "планы по включению энергоблоков в условиях обстрелов и повреждения всех линий нереальны".
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До того ж таке відношення ***** до АЕС показує, що він в Херсонській обл. не збирається затримуватись. Хто ж буде так поводитись з привласненою територією і об*єктами на ній, як не звичайний соціопат-мародер?