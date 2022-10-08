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В результате очередного обстрела российскими войсками полностью обесточена ЗАЭС, - Энергоатом

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

заес,аес,запорізька

Россияне своими обстрелами повредили последнюю линию связи ЗАЭС, в результате чего станция полностью обесточена.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Энергоатом.

"Сегодня ночью в 00:59 из-за очередного обстрела российскими войсками была повреждена и отключилась последняя линия связи с энергосистемой 750кВ ЗАЭС – Днепровская. В результате произошло полное обесточивание Запорожской АЭС. В автоматическом режиме включились дизель-генераторы".

Имеющихся запасов дизельного горючего для их работы в таком режиме хватит на 10 суток", - говорится в сообщении.

Как отмечает Энергоатом, нужен ремонт и возобновление работы линий связи ЗАЭС с энергосистемой. Уточняется, что "планы по включению энергоблоков в условиях обстрелов и повреждения всех линий нереальны".

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Догрались ідіоти з ядерною бомбою Закиплять реактори і ніякої ядерної зброї не треба. Ні стратегічної, ні тактичної.
До того ж таке відношення ***** до АЕС показує, що він в Херсонській обл. не збирається затримуватись. Хто ж буде так поводитись з привласненою територією і об*єктами на ній, як не звичайний соціопат-мародер?
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08.10.2022 07:49 Ответить
А шо ж МАГАТЕ скажет? Очередные занэпокоення, чи осуждения? Насколько я понимаю, это будет похлеще Чернобыля?
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08.10.2022 08:07 Ответить
Не дуже розумний комент. В МАГАТЕ нема ні своєї армії, ні поліції і т.п., щоб відновлювати порядок на ядерних об*єктах. Це цивільна міжнародна організація, дії якої обмежені статутом. Свою справу вони роблять.
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08.10.2022 08:16 Ответить
Клоун просив МАГАТУ щоб забрала ЗАЕС яку він віддав.
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08.10.2022 08:25 Ответить
Я не притендую на звание ,,Самая умная тётка на Земле". Я просто интересуюсь последствиями
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08.10.2022 11:32 Ответить
МАГАТЕ просто евакуюється з ЗАЕС.
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08.10.2022 08:25 Ответить
Чи я помиляюсь,але вже було повне знеструмлення станції влітку? Взагалі,це мабуть,і є "ядерні" плати щура(( Не тактична зброя,а ЗАЕС
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08.10.2022 08:54 Ответить
 
 