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Новини Війна
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Гроссі планує знову приїхати в Україну через обстріли ЗАЕС окупантами

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі після свого візиту в Росію знову прибуде до України для узгодження зони захисту навколо Запорізької АЕС.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Рафаель Гроссі повідомив у Twitter.

The resumption of direct shelling, hitting #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant’s sole source of external power, is tremendously irresponsible. #ZNPP must be protected. I will soon travel to 🇷🇺 Russia & again to 🇺🇦 Ukraine to agree on a protection zone. This is an imperative. https://t.co/adL9e6qJkp

— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) October 8, 2022

Читайте на "Цензор.НЕТ": Унаслідок чергового обстрілу російськими військами повністю знеструмлено ЗАЕС, - Енергоатом

"Відновлення прямого обстрілу єдиного джерела зовнішнього живлення Запорізької атомної електростанції є надзвичайно безвідповідальним. ЗАЕС повинна бути захищена. Незабаром я поїду до Росії та знову до України, щоб узгодити зону захисту. Це є вкрай необхідно", – написав Гроссі в Twitter.

МАГАТЕ (709) обстріл (28316) Запорізька АЕС (1403) Гроссі Рафаель (290)


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Українська гостина, бачимо, сподобалась більше російської.
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08.10.2022 17:11 Відповісти
Гроссі має осілитися на ЗАЕС, тоді може і зникнуть обстріли
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08.10.2022 20:13 Відповісти
 
 