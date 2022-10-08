Для ЗСУ треба відкрити всі запаси зброї країн-союзниць, - Ландсбергіс

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що українська армія довела свою спроможність ефективно використовувати зброю стандартів НАТО для відвоювання тимчасово окупованих територій, тому для неї треба відкрити всі збройні запаси країн союзниць.

Про це він сказав інтерв’ю Укрінформу, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Литва завжди на всіх можливих рівнях відстоювала позицію, що Україні потрібно надати "все, що ми маємо", не наводячи жодних аргументів на кшталт "ми просто даємо Джавеліни та Стінгери та може ще щось"… Стало зрозуміло, що українська армія спроможна і здатна, використовуючи зброю стандартів НАТО, успішно відвоювати окуповані території. Зараз ми знаходимося в точці, коли аргументи, які використовувалися раніше, більше не актуальні", - сказав Ландсбергіс.

Тому, на його думку, зараз не існує причин, які б заважали надати Україні все, що є в країнах-союзницях. "Я вже неодноразово про це казав і зараз повторю, що всі наші запаси потрібно відкрити для української армії", - підкреслив глава МЗС Литви.

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Він також нагадав, що вже існує значна кількість платформ у багатьох країнах, на яких українських військових навчають користуванню новою зброєю. "Якщо десь ще тривають дебати (щодо надання Україні зброї. - Ред.), це прикро, тому що чим довше вони тягнутимуться, тим довше тягнутиметься війна", - резюмував Ландсбергіс.