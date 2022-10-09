На південному напрямку ЗСУ знищили 83 росіянина, ворожу техніку та три склади з боєприпасами, - ОК "Південь"
ЗСУ знищили три склади з боєприпасами окупантів у Херсонському і Бериславському районах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь"
"Знищено три склади з боєприпасами в Херсонському і Бериславському районах та один пункт управління в Каховському", - йдеться в повідомленні.
Решта втрат ворога:
- 83 росіянина;
- 4 танки;
- 4 гаубиці "Мста-Б";
- 2 міномети 120-го калібру;
- 7 одиниць авто-бронетехніки.
Також пошкоджено 7 одиниць ворожої техніки, зокрема, танк, 2 самохідні потужні гармати "Піон", інша авто-бронетехніка.
Ворожа авіація 4 рази атакувала наші позиції. Наші авіатори відповіли 10 ударами по опорних пунктах, районах зосередження живої сили, озброєння та техніки, по системах протиповітряної оборони ворога на Бериславщині і в Баштанському районі Миколаївщини.
Ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали понад 200 вогневих завдань.
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