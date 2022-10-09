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На південному напрямку ЗСУ знищили 83 росіянина, ворожу техніку та три склади з боєприпасами, - ОК "Південь"

рф,техніка

ЗСУ знищили три склади з боєприпасами окупантів у Херсонському і Бериславському районах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь"

"Знищено три склади з боєприпасами в Херсонському і Бериславському районах та один пункт управління в Каховському", - йдеться в повідомленні.

Решта втрат ворога:

  • 83 росіянина;
  • 4 танки;
  • 4 гаубиці "Мста-Б";
  • 2 міномети 120-го калібру;
  • 7 одиниць авто-бронетехніки.

Також пошкоджено 7 одиниць ворожої техніки, зокрема, танк, 2 самохідні потужні гармати "Піон", інша авто-бронетехніка.

Ворожа авіація 4 рази атакувала наші позиції. Наші авіатори відповіли 10 ударами по опорних пунктах, районах зосередження живої сили, озброєння та техніки, по системах протиповітряної оборони ворога на Бериславщині і в Баштанському районі Миколаївщини.

Ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали понад 200 вогневих завдань.

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Автор: 

армія рф (17271) знищення (7175) техніка (1824) ЗСУ (7519)


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Слава ЗСУ!
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09.10.2022 10:34 Відповісти
Оце я розумію "арґанізованая пєрєдєслакациная лєвий бєрєґ"))
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10.11.2022 06:52 Відповісти
 
 