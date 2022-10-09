Порушення пропускної спроможності Кримського мосту значно вплине на здатність РФ підтримувати свої війська на півдні України, - британська розвідка
Будь-яке серйозне порушення пропускної спроможності Кримського мосту, найімовірніше, матиме значний вплив на і без того обмежену здатність Росії підтримувати свої війська на півдні України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в недільному огляді розвідувальної спільноті міністерства оборони Великої Британії.
Зазначається, що залізничний переїзд через Кримський міст був відкритий для вантажних перевезень лише в червні 2020 року, але він "відіграв ключову роль у переміщенні важкої військової техніки на південний фронт під час вторгнення" РФ в Україну.
"Цей інцидент, імовірно, сильно вдарить по Путіну. Він стався через кілька годин після його 70-річчя, він особисто фінансував і відкривав міст, а будівельним підрядником був його друг дитинства Аркадій Ротенберг", – зазначають у розвідці Британії.
Крім того, в останні місяці командувач російської національної гвардії Віктор Золатов, який у минулому був охоронцем Путіна, публічно запевняв про безпеку Кримського мосту.
Як відомо, вранці в суботу внаслідок вибуху було пошкоджено міст через Керченську протоку, який з'єднує окупований Росією Крим та Краснодарський край Росії. Дві з чотирьох проїжджих частин проїжджої частини мосту обвалилися в декількох місцях на довжині приблизно 250 метрів, що знизило його пропускну спроможність.
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Если даже такой взрыв не критичен то ракеты тем более
Только если как то вагон взрывчатки заминировать
Прийом у білому домі. Брєжнєв питає у Рейгана. - Ронадьд! А на какие шиши бнсухаєм?
- вот гляньтє в окно, ви мост видите?
- ну?!
- вот мост построили, заплатили налоги... Вот на ети шиши и бухаем.
Через деякий час у кремлі розмашистий кацапський банкєт, Рейган до брєжнєва:
- а на какие шиши бухаєм Владимир ильич?!?
- а ти подойди к окну!
- ну?
- ти мацкву-реку видиш?
- да.
- а мост на ней видиш?
- нет, не вижу моста.
- вот на ети шиши и бухаем!!!
Вместо цистерн с соляркой должен быть состав с боеприпасами.
А пока пусть покажут возобновлённое в полном объёме ж/д движение.