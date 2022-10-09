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Порушення пропускної спроможності Кримського мосту значно вплине на здатність РФ підтримувати свої війська на півдні України, - британська розвідка

крим,кримський,міст

Будь-яке серйозне порушення пропускної спроможності Кримського мосту, найімовірніше, матиме значний вплив на і без того обмежену здатність Росії підтримувати свої війська на півдні України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в недільному огляді розвідувальної спільноті міністерства оборони Великої Британії.

Зазначається, що залізничний переїзд через Кримський міст був відкритий для вантажних перевезень лише в червні 2020 року, але він "відіграв ключову роль у переміщенні важкої військової техніки на південний фронт під час вторгнення" РФ в Україну.

"Цей інцидент, імовірно, сильно вдарить по Путіну. Він стався через кілька годин після його 70-річчя, він особисто фінансував і відкривав міст, а будівельним підрядником був його друг дитинства Аркадій Ротенберг", – зазначають у розвідці Британії.

Крім того, в останні місяці командувач російської національної гвардії Віктор Золатов, який у минулому був охоронцем Путіна, публічно запевняв про безпеку Кримського мосту.

Як відомо, вранці в суботу внаслідок вибуху було пошкоджено міст через Керченську протоку, який з'єднує окупований Росією Крим та Краснодарський край Росії. Дві з чотирьох проїжджих частин проїжджої частини мосту обвалилися в декількох місцях на довжині приблизно 250 метрів, що знизило його пропускну спроможність.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кримський міст символізує розгубленість російської армії, - New York Times

Автор: 

Велика Британія (5563) вибух (4440) міст (1231) розвідка (3857) Керченський міст (532)


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Топ коментарі
+10
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09.10.2022 09:27
+6
Ім уже пора вимітатись а не підтримувати .
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09.10.2022 09:04
+3
Зараз все ще фаза торгу російської свідомості («все ще можна виправити, це ще може працювати з поправками...»). Як і на Антонівському мосту, справжня паніка починається лише після другого та третього удару.
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09.10.2022 09:16
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Ім уже пора вимітатись а не підтримувати .
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09.10.2022 09:04 Відповісти
Зараз все ще фаза торгу російської свідомості («все ще можна виправити, це ще може працювати з поправками...»). Як і на Антонівському мосту, справжня паніка починається лише після другого та третього удару.
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09.10.2022 09:16 Відповісти
На данное время это максимум

Если даже такой взрыв не критичен то ракеты тем более

Только если как то вагон взрывчатки заминировать
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09.10.2022 09:20 Відповісти
Корисна інформація, що дві гілки не працюють, а обвалилися, а то уже багатьох засмутило, що міст функціонує. Так,але на 50% 30 млн. Рублів мінімум на ремонт і до кінця місяця не в сервісі. ОК
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09.10.2022 09:19 Відповісти
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09.10.2022 09:27 Відповісти
Да ипануть эту куйню нафиг...
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09.10.2022 09:43 Відповісти
Старий анєк.
Прийом у білому домі. Брєжнєв питає у Рейгана. - Ронадьд! А на какие шиши бнсухаєм?
- вот гляньтє в окно, ви мост видите?
- ну?!
- вот мост построили, заплатили налоги... Вот на ети шиши и бухаем.
Через деякий час у кремлі розмашистий кацапський банкєт, Рейган до брєжнєва:
- а на какие шиши бухаєм Владимир ильич?!?
- а ти подойди к окну!
- ну?
- ти мацкву-реку видиш?
- да.
- а мост на ней видиш?
- нет, не вижу моста.
- вот на ети шиши и бухаем!!!
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09.10.2022 09:54 Відповісти
брежнев леонид ильич, а не владимир ильич
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09.10.2022 10:30 Відповісти
Это была пристрелка.
Вместо цистерн с соляркой должен быть состав с боеприпасами.
А пока пусть покажут возобновлённое в полном объёме ж/д движение.
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09.10.2022 10:23 Відповісти
This infrared satellite image provided by Maxar Technologies shows damage to the Kerch Bridge, which connects the Crimean Peninsula with Russia crossing a strait between the Black Sea and the Sea of Azov, and rail cars on fire on Saturday, Oct. 8, 2022.
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09.10.2022 10:24 Відповісти
пропускна спроможність для військового забезпечення не зменшилася
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09.10.2022 11:13 Відповісти
нада павтарить
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09.10.2022 11:54 Відповісти
 
 