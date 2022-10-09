421 дитина загинула в Україні через агресію РФ, понад 798 - поранені, - Офіс Генпрокурора

Станом на ранок 9 жовтня 2022 року понад 1219 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 421 дитина загинула та понад 798 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.

Зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 405, Харківській - 252, Київській - 116, Миколаївській - 75, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Запорізькій - 62, Херсонській - 57, Дніпропетровській - 30", - йдеться у повідомленні.

Так, 6-7 жовтня внаслідок обстрілу окупантами м. Запоріжжя отримали поранення двоє дітей 4 та 9 років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни примусово вивозять дітей з тимчасово окупованих територій Луганщини, – Гайдай

В ніч на 9 жовтня ворог знову здійснив масований ракетний обстріл об’єктів житлової інфраструктури м. Запоріжжя. Поранено 6 дітей.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2608 закладів освіти. З них 313 зруйновано повністю.