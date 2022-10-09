Постачання Україні західними країнами далекобійної зброї стануть для Росії "червоною лінією", - росЗМІ

Директор другого департаменту СНД у МЗС Росії Олексій Поліщук зробив заяву на тлі численних закликів до влади Росії відповісти на атаку на Кримському мосту ударом по "центрах прийняття рішень".

Про це повідомляє Цензор. НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

"Щодо так званих червоних ліній, то ми їх уже окреслили. Це насамперед постачання Києву далекобійних чи потужніших засобів ураження. Конкретні заходи реагування на дії США та їхніх союзників, які постачають зброю українському режиму, будуть визначатися за підсумками ретельного аналізу ситуації, що складається", - сказав Поліщук.

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