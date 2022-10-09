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Постачання Україні західними країнами далекобійної зброї стануть для Росії "червоною лінією", - росЗМІ

зброя

Директор другого департаменту СНД у МЗС Росії Олексій Поліщук зробив заяву на тлі численних закликів до влади Росії відповісти на атаку на Кримському мосту ударом по "центрах прийняття рішень".

Про це повідомляє Цензор. НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

"Щодо так званих червоних ліній, то ми їх уже окреслили. Це насамперед постачання Києву далекобійних чи потужніших засобів ураження. Конкретні заходи реагування на дії США та їхніх союзників, які постачають зброю українському режиму, будуть визначатися за підсумками ретельного аналізу ситуації, що складається", - сказав Поліщук.

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Автор: 

зброя (7443) росія (65007) США (22643) Євросоюз (13359)


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Топ коментарі
+60
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09.10.2022 09:48
+53
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09.10.2022 09:47
+52
А перед цим червоною лінією для них був кримський міст.
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09.10.2022 09:48
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америка сказала, что войдет в эту войну, если будет нападение на нее непосредственно. Так что не вступятся они за нас
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09.10.2022 15:51 Відповісти
ядерний шантаж діє! бачите, захід україні не надає ні ракет, ні танків, ні літаків.
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09.10.2022 13:27 Відповісти
«Да, да, очень интересно!»- сказали ЗСУ заряжая неведомую вундервафлю в химарс.
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09.10.2022 13:34 Відповісти
Хорошо же иметь свою ракетную программу и свои ракеты.

тогда нас россия обстреляла 24 февраля. мы ее территорию обстреляли бы ракетами в ответ в первый же день!

а тут нас уже 7 месяцев обстреливают, а америка ракет не дает, так как боится ядерного шантажа россии.
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09.10.2022 13:52 Відповісти
За 7 месяцев , с помощью америки, могли бы уже наладить производство своих ракет на территории польши!
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09.10.2022 13:54 Відповісти
могли бы делать ка россияне. они стирают на иранских дронах название Шахид и пишут свое название Герань.

Стирали бы название атакамс, писали бы украинское название.
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09.10.2022 14:01 Відповісти
у нас же были свои ракеты. гром 2.

была произведена единственная партия и поставлена в саудовскую аравию.

они такие же, как российские калибр.

нужно восстановить производство этих ракет на территории какой-нибудь стран нато! а сша помогут!

и объявить россии, что Украина восстановила производство своих ракет! и начать наносить удары по россии!
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09.10.2022 14:04 Відповісти
ці тварі ще мають наглість окреслювати якісь червоні лінії?Червоні лінії для росії які вона вже давно перетнула це обстріли цивільних колон це масовані ракетні удари по наших містах ..і ця нахабна сволота ще буде диктувати яку нам зброю давати.
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09.10.2022 14:46 Відповісти
ці кацапські чмошники хотіли війни а воювати вони вміють тільки з беззбройними .При слові зброя вони обсираються і волають як свині недорізані..Далекобійну авіацію нам треба дати щоб ці ушльопки хоч раз на своїй шкурі відчули що таке ракетні обстріли може мозги прочистяться
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09.10.2022 15:35 Відповісти
у цапов знов урок геометріі бо якійсь хохляцкий манкурт скиглить про якійсь лініі
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09.10.2022 15:49 Відповісти
Намалюйте ці червоні лінії собі на ср...ці у вигляді мішені.
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09.10.2022 17:47 Відповісти
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