Постачання Україні західними країнами далекобійної зброї стануть для Росії "червоною лінією", - росЗМІ
Директор другого департаменту СНД у МЗС Росії Олексій Поліщук зробив заяву на тлі численних закликів до влади Росії відповісти на атаку на Кримському мосту ударом по "центрах прийняття рішень".
Про це повідомляє Цензор. НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
"Щодо так званих червоних ліній, то ми їх уже окреслили. Це насамперед постачання Києву далекобійних чи потужніших засобів ураження. Конкретні заходи реагування на дії США та їхніх союзників, які постачають зброю українському режиму, будуть визначатися за підсумками ретельного аналізу ситуації, що складається", - сказав Поліщук.
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+60 Виктор Ли #292636
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+53 Владимир #467749
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тогда нас россия обстреляла 24 февраля. мы ее территорию обстреляли бы ракетами в ответ в первый же день!
а тут нас уже 7 месяцев обстреливают, а америка ракет не дает, так как боится ядерного шантажа россии.
Стирали бы название атакамс, писали бы украинское название.
была произведена единственная партия и поставлена в саудовскую аравию.
они такие же, как российские калибр.
нужно восстановить производство этих ракет на территории какой-нибудь стран нато! а сша помогут!
и объявить россии, что Украина восстановила производство своих ракет! и начать наносить удары по россии!