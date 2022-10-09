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Замість ядерної зброї РФ активізувала Лукашенка, - міністр оборони Литви Анушаускас

анушаускас

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас вважає, що Білорусь офіційно звинуватила Україну в підготовці нападу, щоб відтягнути ЗСУ до кордону з Білоруссю.

Про це він пише в твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Замість тактичної ядерної зброї активують Лукашенка. Вчора Білорусь офіційно звинуватила Україну в підготовці нападу на неї. Мета - відвести якомога більше українських сил з фронту до кордону з Білоруссю", - зазначив Анушаускас.

Нагадаємо, 8 жовтня Білорусь офіційно звинуватила Україну в тому, що Київ нібито планує завдати удару по її території. В МЗС України категорично заперечили ці звинувачення та назвали їх "інсинуаціями білоруського режиму".

Також читайте: У Білорусь доставили дрони-камікадзе, імовірно, для атак на захід України, - управління Сил ТрО "Захід". КАРТА

Автор: 

Білорусь (7926) Литва (2386) Лукашенко Олександр (2653) Арвідас Анушаускас (66)


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Топ коментарі
+13
Тобто замість ядерної зброї РФ активізувала картопляну зброю
А по бульбашам, до речі, ******* не завадило би, там техніки і складів РФ вистачає
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09.10.2022 11:12
+5
у мене питання: чому було оголено не тільки кордони з Бульбостаном але й прикордонні зони,внаслідок чого русня за 3 години була 24.02 під Бучею,під Чернігововом? чому не вівся огонь по обох бульбоНПЗ,з яких русня 1,5 місяці постачалась нафтопродуктами під Києвом і Черніговом? чому не нанесено жодного удару по бульбоаеродромам і ракетним позиціям?
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09.10.2022 11:42
+3
"Оживили" політичний труп....це вже від безнадьоги...
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09.10.2022 11:20
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Тобто замість ядерної зброї РФ активізувала картопляну зброю
А по бульбашам, до речі, ******* не завадило би, там техніки і складів РФ вистачає
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09.10.2022 11:12 Відповісти
бульбофюрери вже активізувались.МИД Беларуси вручил украинскому послу Игорю Кизиму дипломатическую ноту, в которой утверждает, что Киев якобы «планирует нанести удар по территории Беларуси».Об этом https://www.facebook.com/oleg.nikolenko.50/posts/pfbid0ERogBTy3wpLsjwQbX9dPDBHdoHeLNjAoGSchdw4LyFziYZUZbAASQbizMSNdF98Ql заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.
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09.10.2022 11:18 Відповісти
действительно ))) и еще не известно шо вонючее ))))
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09.10.2022 11:12 Відповісти
"Оживили" політичний труп....це вже від безнадьоги...
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09.10.2022 11:20 Відповісти
Тааккк, "псих на волі гірше динаміту в полі".
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09.10.2022 11:24 Відповісти
где то в подвале дачи "литвин" применил газовую атаку, в рамках подготовки к нападению )
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09.10.2022 11:28 Відповісти
РФ активізувала Лукашенка

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09.10.2022 11:29 Відповісти
Ага, зараз вони як реактивними бульбометами влуплять! Ото буде превентивний удар!
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09.10.2022 11:29 Відповісти
А. Лукашенко "Если бы не мы, не было б войны":

https://www.youtube.com/watch?v=2TGq9MlWmbE
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09.10.2022 11:32 Відповісти
Вже цього разу до житомирської траси не дійдуть.
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09.10.2022 11:35 Відповісти
у мене питання: чому було оголено не тільки кордони з Бульбостаном але й прикордонні зони,внаслідок чого русня за 3 години була 24.02 під Бучею,під Чернігововом? чому не вівся огонь по обох бульбоНПЗ,з яких русня 1,5 місяці постачалась нафтопродуктами під Києвом і Черніговом? чому не нанесено жодного удару по бульбоаеродромам і ракетним позиціям?
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09.10.2022 11:42 Відповісти
Певно були якісь договорняки. Можливо дізнаємось після перемоги, хоча це не точно
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09.10.2022 11:48 Відповісти
Та давно вже час лупанути не по Бєлосруссі, а просто по "точкам вильоту ракет"!!!
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09.10.2022 11:54 Відповісти
Ні в якому разі Залужний цього не зробить. Лукашенко сцикун, Білоруси сцикуни. Якщо там і набереться тисяч 30 війська, боєздатного там може чоловік 300, і то це ті, хто в афгані воював, або в чечні. Я вважаю що на північний рубежах достатня кількість нашого війська, щоб розбити драників як тільки вони на кордон вийдуть. Це провокація. Жалюгідний план від кремля, навіть нікчемний. Але й нам зараз зарано наносити удар першими. Треба дочекатись поставок з ленд лізу, як на мене. І підготувати резерв, саме для цього напрямку. Щоб не висмикувати підрозділи з півдня та сходу.
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09.10.2022 12:02 Відповісти
Звинуватити Україну у плануванні нападу на Білорусь могла тільки психічно нездорова людина або провокатор. Таракан схоже таки з глузду з'їхав. Або ж городить бозна-що від безвиході.
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09.10.2022 14:13 Відповісти
 
 