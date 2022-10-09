Замість ядерної зброї РФ активізувала Лукашенка, - міністр оборони Литви Анушаускас
Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас вважає, що Білорусь офіційно звинуватила Україну в підготовці нападу, щоб відтягнути ЗСУ до кордону з Білоруссю.
Про це він пише в твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Замість тактичної ядерної зброї активують Лукашенка. Вчора Білорусь офіційно звинуватила Україну в підготовці нападу на неї. Мета - відвести якомога більше українських сил з фронту до кордону з Білоруссю", - зазначив Анушаускас.
Нагадаємо, 8 жовтня Білорусь офіційно звинуватила Україну в тому, що Київ нібито планує завдати удару по її території. В МЗС України категорично заперечили ці звинувачення та назвали їх "інсинуаціями білоруського режиму".
Топ коментарі
+13 Mykola Trofimenko #538463
показати весь коментар09.10.2022 11:12
+5 Юра Малко
показати весь коментар09.10.2022 11:42
+3 Нина Карпенко
показати весь коментар09.10.2022 11:20
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А по бульбашам, до речі, ******* не завадило би, там техніки і складів РФ вистачає
https://www.youtube.com/watch?v=2TGq9MlWmbE