Замість ядерної зброї РФ активізувала Лукашенка, - міністр оборони Литви Анушаускас

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас вважає, що Білорусь офіційно звинуватила Україну в підготовці нападу, щоб відтягнути ЗСУ до кордону з Білоруссю.

Про це він пише в твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Замість тактичної ядерної зброї активують Лукашенка. Вчора Білорусь офіційно звинуватила Україну в підготовці нападу на неї. Мета - відвести якомога більше українських сил з фронту до кордону з Білоруссю", - зазначив Анушаускас.

Нагадаємо, 8 жовтня Білорусь офіційно звинуватила Україну в тому, що Київ нібито планує завдати удару по її території. В МЗС України категорично заперечили ці звинувачення та назвали їх "інсинуаціями білоруського режиму".

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