Євросоюз збирається навчити 15 тис. українських військових, - ЗМІ

У Німеччині та Польщі проводитимуть навчання українських військових, аби Україна могла "самостійно вести бойові дії із захисту територіальної цілісності та суверенітету".

Про це з посиланням на джерела пише німецьке видання Welt am Sonntag, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на DW.

Дві штаб-квартири навчальної місії мають відкрити у Німеччині та Польщі. Мета навчань полягає в тому, щоб Україна могла "самостійно вести бойові дії щодо захисту територіальної цілісності та суверенітету".

У Польщі, зокрема, створять багатонаціональну команду інструкторів, що діятиме на оперативному рівні. Планується, що тут українських військових навчатимуть захисту від хімічної, біологічної та ядерної зброї, наданню медичної допомоги та боротьбі з кібератаками. Також відбуватиметься навчання з військової логістики, ремонту озброєння, вуличних боїв та протиповітряної оборони, а також підготовка артилеристів.

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У другому навчальному командуванні у Німеччині, за даними Welt am Sonntag, відбуватиметься спеціальний вишкіл більшого масштабу, наприклад, з розмінування територій або тактична підготовка. Планується також проведення навчальних курсів в інших країнах ЄС.

Ця навчальна місія має доповнити тренувальні місії для українських військових, які вже діють в окремих державах ЄС. У майбутньому кількість військових, які проходитимуть навчання, може значно перевищити 15 тисяч людей.

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ЄС найближчими місяцями також хоче значно наростити військову допомогу Україні. Для цього так званий Європейський фонд миру (EFF) мають до 2027 року збільшити із нинішніх 5,7 мільярда до 10-12 мільярдів євро. Крім того, із цих коштів частково фінансуються постачання зброї Києву країнами - членами ЄС. Однак жодних конкретних рішень поки що не ухвалено, зазначає німецьке видання.