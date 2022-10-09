Євросоюз збирається навчити 15 тис. українських військових, - ЗМІ
У Німеччині та Польщі проводитимуть навчання українських військових, аби Україна могла "самостійно вести бойові дії із захисту територіальної цілісності та суверенітету".
Про це з посиланням на джерела пише німецьке видання Welt am Sonntag, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на DW.
Дві штаб-квартири навчальної місії мають відкрити у Німеччині та Польщі. Мета навчань полягає в тому, щоб Україна могла "самостійно вести бойові дії щодо захисту територіальної цілісності та суверенітету".
У Польщі, зокрема, створять багатонаціональну команду інструкторів, що діятиме на оперативному рівні. Планується, що тут українських військових навчатимуть захисту від хімічної, біологічної та ядерної зброї, наданню медичної допомоги та боротьбі з кібератаками. Також відбуватиметься навчання з військової логістики, ремонту озброєння, вуличних боїв та протиповітряної оборони, а також підготовка артилеристів.
У другому навчальному командуванні у Німеччині, за даними Welt am Sonntag, відбуватиметься спеціальний вишкіл більшого масштабу, наприклад, з розмінування територій або тактична підготовка. Планується також проведення навчальних курсів в інших країнах ЄС.
Ця навчальна місія має доповнити тренувальні місії для українських військових, які вже діють в окремих державах ЄС. У майбутньому кількість військових, які проходитимуть навчання, може значно перевищити 15 тисяч людей.
ЄС найближчими місяцями також хоче значно наростити військову допомогу Україні. Для цього так званий Європейський фонд миру (EFF) мають до 2027 року збільшити із нинішніх 5,7 мільярда до 10-12 мільярдів євро. Крім того, із цих коштів частково фінансуються постачання зброї Києву країнами - членами ЄС. Однак жодних конкретних рішень поки що не ухвалено, зазначає німецьке видання.
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2.) Танковый/САУ/БМП техник (минимум 2 года, из которых 1 год обучение многочисленных рабочих этих подготовленным за год техником).
3.) Пилот для воздушных боев на истребителе в зоне действия вражеской ПВО и вражеских ракет (1.5 года).
4.) Пилот для ракетных ударов с большого расстояния и основных операций взлета и посадки (1 год)
5.) Далее уже идут танкисты на ближний бой и разведка и координация под них, тут надо 3 месяца танкисты, затем их же под конкретных командиров под слаживание еще 3 месяца минимум, чтобы все отработать и чтобы иметь мощный ударный кулак, в который будет входить и ПВО ближнего радиуса действия, и ракетные войска, чтобы любой танкист мог через 5-7 минут увидеть, как запрошенная им ракетная бомбардировка уничтожила цель по координатам.
Это длительное обучение, которое нужно начать еще до того, когда первый ф-16 или ф-18 будет поставлен в наши компактные ангары в скале или холме. И начать его нужно как можно раньше, оставив политические решения на потом.
Твій список - типовий вкид куйловского троля - ТРІ года, ТРІ года...
Сам ТРІ куйлу опу.
могли б 50 тис навчити.
Тільки на території України - це небезпечно - оскільки подібне - це велике скупчення воєнних в одному місці.
А значить в казарму чи військове містечно може прилетіти.
Я ти розумієш справа не "ну чому можуть навчитися" - а в безпечному навчанні.
А Германия все мнётся, как бы Путина не обидеть. Даже Меркель голос подаёт. Срамота..