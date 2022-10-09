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Новини Війна
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Євросоюз збирається навчити 15 тис. українських військових, - ЗМІ

навчання

У Німеччині та Польщі проводитимуть навчання українських військових, аби Україна могла "самостійно вести бойові дії із захисту територіальної цілісності та суверенітету".

Про це з посиланням на джерела пише німецьке видання Welt am Sonntag, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на DW.

Дві штаб-квартири навчальної місії мають відкрити у Німеччині та Польщі. Мета навчань полягає в тому, щоб Україна могла "самостійно вести бойові дії щодо захисту територіальної цілісності та суверенітету".

У Польщі, зокрема, створять багатонаціональну команду інструкторів, що діятиме на оперативному рівні. Планується, що тут українських військових навчатимуть захисту від хімічної, біологічної та ядерної зброї, наданню медичної допомоги та боротьбі з кібератаками. Також відбуватиметься навчання з військової логістики, ремонту озброєння, вуличних боїв та протиповітряної оборони, а також підготовка артилеристів.

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У другому навчальному командуванні у Німеччині, за даними Welt am Sonntag, відбуватиметься спеціальний вишкіл більшого масштабу, наприклад, з розмінування територій або тактична підготовка. Планується також проведення навчальних курсів в інших країнах ЄС.

Ця навчальна місія має доповнити тренувальні місії для українських військових, які вже діють в окремих державах ЄС. У майбутньому кількість військових, які проходитимуть навчання, може значно перевищити 15 тисяч людей.

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ЄС найближчими місяцями також хоче значно наростити військову допомогу Україні. Для цього так званий Європейський фонд миру (EFF) мають до 2027 року збільшити із нинішніх 5,7 мільярда до 10-12 мільярдів євро. Крім того, із цих коштів частково фінансуються постачання зброї Києву країнами - членами ЄС. Однак жодних конкретних рішень поки що не ухвалено, зазначає німецьке видання.

Автор: 

Німеччина (7336) Польща (8489) допомога (8322) військові навчання (2775) Євросоюз (13359)


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Топ коментарі
+2
Важнее всего сейчас:
1.) Авиационный техник (минимум 3 года).
2.) Танковый/САУ/БМП техник (минимум 2 года, из которых 1 год обучение многочисленных рабочих этих подготовленным за год техником).
3.) Пилот для воздушных боев на истребителе в зоне действия вражеской ПВО и вражеских ракет (1.5 года).
4.) Пилот для ракетных ударов с большого расстояния и основных операций взлета и посадки (1 год)
5.) Далее уже идут танкисты на ближний бой и разведка и координация под них, тут надо 3 месяца танкисты, затем их же под конкретных командиров под слаживание еще 3 месяца минимум, чтобы все отработать и чтобы иметь мощный ударный кулак, в который будет входить и ПВО ближнего радиуса действия, и ракетные войска, чтобы любой танкист мог через 5-7 минут увидеть, как запрошенная им ракетная бомбардировка уничтожила цель по координатам.

Это длительное обучение, которое нужно начать еще до того, когда первый ф-16 или ф-18 будет поставлен в наши компактные ангары в скале или холме. И начать его нужно как можно раньше, оставив политические решения на потом.
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09.10.2022 12:57
+1
Дякуємо щиро звісно, але поки чекали допомоги від Німеччини,вже так навчилися воювати ,що можемо самі обучати кого завгодно.
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09.10.2022 12:50
+1
Это точно, европейцы ( которые и близко не имеют такого опыта, как мы) рвутся учить ( за немалые деньги между прочим) на сегодня наиболее опытных воинов. Наши ВСУ уже сами кого хочешь научат, а вот оружие и боеприпасы нам не помешают
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09.10.2022 12:56
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Дякуємо щиро звісно, але поки чекали допомоги від Німеччини,вже так навчилися воювати ,що можемо самі обучати кого завгодно.
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09.10.2022 12:50 Відповісти
Это точно, европейцы ( которые и близко не имеют такого опыта, как мы) рвутся учить ( за немалые деньги между прочим) на сегодня наиболее опытных воинов. Наши ВСУ уже сами кого хочешь научат, а вот оружие и боеприпасы нам не помешают
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09.10.2022 12:56 Відповісти
Ну я розумію ,що до ******** зброї треба вчитися,то нехай їдуть сюди разом із зброєю ,і вчать,чи вчаться. )))
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09.10.2022 13:05 Відповісти
От до чого це… коли навчання проходить на території ЄС ми не розміщуємо війська на полігонах, що можуть бути атаковані, за одиницю часу вчиться більше військових, навчання проходить в т.ч. на симуляторах, що економить ресурси, або під час навчання не обмеженіу використанні зброї. Не відволікаємо свої ресурси на навчання. Солдати в казармах, забезпечення на час навчання за рахунок союзників і так далі. Це дуже правильна ініціатива, і велика робота. Я щиро вдячний за таку допомогу союзникам.
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09.10.2022 14:24 Відповісти
Важнее всего сейчас:
1.) Авиационный техник (минимум 3 года).
2.) Танковый/САУ/БМП техник (минимум 2 года, из которых 1 год обучение многочисленных рабочих этих подготовленным за год техником).
3.) Пилот для воздушных боев на истребителе в зоне действия вражеской ПВО и вражеских ракет (1.5 года).
4.) Пилот для ракетных ударов с большого расстояния и основных операций взлета и посадки (1 год)
5.) Далее уже идут танкисты на ближний бой и разведка и координация под них, тут надо 3 месяца танкисты, затем их же под конкретных командиров под слаживание еще 3 месяца минимум, чтобы все отработать и чтобы иметь мощный ударный кулак, в который будет входить и ПВО ближнего радиуса действия, и ракетные войска, чтобы любой танкист мог через 5-7 минут увидеть, как запрошенная им ракетная бомбардировка уничтожила цель по координатам.

Это длительное обучение, которое нужно начать еще до того, когда первый ф-16 или ф-18 будет поставлен в наши компактные ангары в скале или холме. И начать его нужно как можно раньше, оставив политические решения на потом.
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09.10.2022 12:57 Відповісти
Ти хто? - спеціяліст міноборони з того що "важнєє всего сейчас"?
Твій список - типовий вкид куйловского троля - ТРІ года, ТРІ года...
Сам ТРІ куйлу опу.
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09.10.2022 14:04 Відповісти
чьо так мало? британія 10 тис, франція 10 тис, німеччина 10 тис, іспанія 10 тис, італія 10 тис.

могли б 50 тис навчити.
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09.10.2022 13:00 Відповісти
малувато при тому, що й для обслуговування в тилу потрібно кадри готовити.
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09.10.2022 13:18 Відповісти
Ну чому можуть навчитися ЗСУ у цих слимаків та чмирів??? Занепокоюватися?🤦
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09.10.2022 13:28 Відповісти
у кадрових - нічому, крім нового озброєння, а для мобілізованих які в руках АК не тримали - багато чому можуть навчити не відволікаючи наших від роботи.
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09.10.2022 13:33 Відповісти
Навчання солдат відбувається ЗАВЖДИ.
Тільки на території України - це небезпечно - оскільки подібне - це велике скупчення воєнних в одному місці.
А значить в казарму чи військове містечно може прилетіти.
Я ти розумієш справа не "ну чому можуть навчитися" - а в безпечному навчанні.
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09.10.2022 14:07 Відповісти
Як вони можуть навчати, коли самі не були на війні.
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09.10.2022 13:48 Відповісти
Одна Англия обучит 10 тысяч.

А Германия все мнётся, как бы Путина не обидеть. Даже Меркель голос подаёт. Срамота..
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09.10.2022 14:22 Відповісти
Ледащі одні брити вчать по 10 тищ
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09.10.2022 15:39 Відповісти
 
 