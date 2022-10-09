ЗСУ визволили Стельмахівку на Луганщині, - ОВА. ФОТО

Село Стельмахівка Коломичиської сільської громади Сватівського району Луганської області звільнене від російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Луганської ОВА.

"Вже офіційно: село Стельмахівка Коломичиської сільської громади Сватівського району Луганської області звільнене від російських окупантів", - йдеться у повідомленні.

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