ЗСУ визволили Стельмахівку на Луганщині, - ОВА. ФОТО
Село Стельмахівка Коломичиської сільської громади Сватівського району Луганської області звільнене від російських окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Луганської ОВА.
"Вже офіційно: село Стельмахівка Коломичиської сільської громади Сватівського району Луганської області звільнене від російських окупантів", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+32 Myroslav Hrabovsky #517948
показати весь коментар09.10.2022 14:45
+27 Claudia Smith
показати весь коментар09.10.2022 15:15
+18 Ksenia VB
показати весь коментар09.10.2022 14:45
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звичайно, і наумов, і кулініч, і північ - за все доведеться відповідати зеленій владі.
"дякую за пораду, сподіваюсь, у Вас знаходиться час не тільки серфіти соцмережі, але й виконувати обов'язки члена комітету по обороні під час війни. Бо причини чому Ви та Ваша партія не закупили за три роки перед війною жодного снаряду, жодної Стугни та пікапу, та мізерну кількість безпілотників, явно потребують слідчої комісії. Також хотілося б, щоб Ви надали відповіді про причини здачі півдня та відсутності підготовки до війни, що призвело до загибелі десятків тисяч українців та великих втрат території, економічних втрат. Сподіваюсь, Ви знайдете час для того, щоб працювати та прозвітувати виборцям за ці питання, за які саме й отримували заробітну плату від них."
6,6 тис лайків
у себе ж ця дура закрила коменти, так само, як і всякі там мосейчучки.
І це все тільки біля Херсону