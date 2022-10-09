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ЗСУ визволили Стельмахівку на Луганщині, - ОВА. ФОТО

Село Стельмахівка Коломичиської сільської громади Сватівського району Луганської області звільнене від російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Луганської ОВА. 

"Вже офіційно: село Стельмахівка Коломичиської сільської громади Сватівського району Луганської області звільнене від російських окупантів", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: ЗСУ визволили Шевченківку на Херсонщині, - ОВА. ВIДЕО

ЗСУ визволили Стельмахівку на Луганщині, - ОВА 01

Автор: 

деокупація (950) Луганська область (4876)


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Топ коментарі
+32
Слава ЗСУ!
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09.10.2022 14:45
+27
сьогодні бачила на фб пост від Юрія Бутусова, про міст. так в коменти прийшла Марьяна Безуглая і написала "українською, будь ласка". після чого Юрій їй написав, що ми всі чекаємо зізнань про здачу півдня, чонгар і все інше, і 6 тис лайків стояло під коментом. безугла злилася.
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09.10.2022 15:15
+18
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09.10.2022 14:45
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09.10.2022 14:45 Відповісти
Слава ЗСУ!
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09.10.2022 14:45 Відповісти
Спасибо за карту. Авторам статей стоит задуматься о размещении карт по освобождаемым территориям, но видимо у них нет времени.
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09.10.2022 14:51 Відповісти
Є сайт Deep State.
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09.10.2022 23:29 Відповісти
Тогда и стать писать не нужно.
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09.10.2022 23:33 Відповісти
Та ні,інфа була та зникла,бо я написала,що крок і Сватове
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09.10.2022 14:53 Відповісти
До Сватова еще около 30 км. Это довольно-таки немало.
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09.10.2022 15:20 Відповісти
23 км, Далеко, але це усе таки крок до нового рубежу
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09.10.2022 15:25 Відповісти
Було б непогано. Але, наприклад, п**дори вже четвертий місяць не можуть подолати 15 км до Сіверська та 2 км до Бахмута та Соледара. Це війна. Всяке буває. Хочеться сподіватися на кращє, звичайно.
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09.10.2022 15:57 Відповісти
Бахмут уже місяць як стоять в районі винзаводу,видно до сих пір похмілля, вино не стеклоомивач. Первомайське дійшли до першої хати і усе. Це коштує багато сил і крові захисників. Там Свобода. Я їх волонтер здалеку
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09.10.2022 16:07 Відповісти
по прямій - менше 20 км, по трасі - 22 км.
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09.10.2022 15:26 Відповісти
Я грубо округлил.
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09.10.2022 15:54 Відповісти
Украинская армия освободила Новую Каменку на пути к Херсону Об этом 9 октября сообщил в https://t.me/mysiagin/15244 Telegram депутат Верховной Рады Украины Юрий Мысягин.
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09.10.2022 14:51 Відповісти
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09.10.2022 14:52 Відповісти
многострадальный юг...сколько мы его будем отбивать от нечисти....
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09.10.2022 15:03 Відповісти
сьогодні бачила на фб пост від Юрія Бутусова, про міст. так в коменти прийшла Марьяна Безуглая і написала "українською, будь ласка". після чого Юрій їй написав, що ми всі чекаємо зізнань про здачу півдня, чонгар і все інше, і 6 тис лайків стояло під коментом. безугла злилася.
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09.10.2022 15:15 Відповісти
а чому тільки Півдня? Так само були відкриті шляхи на Півночі, і тільки дивом (завдяки ветеранам АТО та їх побратимам з діючих частин) русня не докотилася до Києва, хоча всі шляхи було заздалегідь відкрито а США повідомляли про паршрути русні на Півночі ще в вересні 2021.
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09.10.2022 16:45 Відповісти
там багато запитань було.
звичайно, і наумов, і кулініч, і північ - за все доведеться відповідати зеленій владі.

"дякую за пораду, сподіваюсь, у Вас знаходиться час не тільки серфіти соцмережі, але й виконувати обов'язки члена комітету по обороні під час війни. Бо причини чому Ви та Ваша партія не закупили за три роки перед війною жодного снаряду, жодної Стугни та пікапу, та мізерну кількість безпілотників, явно потребують слідчої комісії. Також хотілося б, щоб Ви надали відповіді про причини здачі півдня та відсутності підготовки до війни, що призвело до загибелі десятків тисяч українців та великих втрат території, економічних втрат. Сподіваюсь, Ви знайдете час для того, щоб працювати та прозвітувати виборцям за ці питання, за які саме й отримували заробітну плату від них."
6,6 тис лайків
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09.10.2022 17:22 Відповісти
і ще купа людей написали безуглій свої запитання.
у себе ж ця дура закрила коменти, так само, як і всякі там мосейчучки.
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09.10.2022 17:24 Відповісти
туди були перекинуті рашистські війська більш боєздатні як повідомляли 227 артилерійська бригада 34-а окрема мотострілецька бригада 205-а окрема мотострілецька бригада 140-й артилерійський полк 10-та окрема бригада спеціального призначення 11-а окрема десантно-штурмова бригада 5-та загальновійськова армія 247-й гвардійський десантно-штурмовий полк 108-й гвардійський десантно-штурмовий полк 255-й гвардійський мотострілецький полк 33-й гвардійський мотострілецький полк 7-а гвардійська десантно-штурмова дивізія 22-й армійський корпус
І це все тільки біля Херсону
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09.10.2022 15:20 Відповісти
А можно було й досі їбашить колони й ешелони орків на виході з пів-острову. Цей *****-зеленський марафон, а ні слова про всю здачу Півдня. Четверти сутки Запоріжжя рівняють з землею.
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09.10.2022 16:13 Відповісти
так само можно було ї башити колони орків в Чорнобільській зоні, де їм не було б куди подітись серед тотально заболоченої містцевості з однією-єдиною дорогою та підірваними мостами (але мости ніхто не мінував, хоча американці за кілька місяців попереджали про той маршрут). Единий міст через р.Припять там 700 м, берег геть заболочений і ніяких можливостей підійти до берега і налагодити переправу немає.
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09.10.2022 16:48 Відповісти
І саме головне - орки на Півдні заходили в Україну, саме по тим Свежотремонтированным дорогам з плану політично-канцелярського керівництва Великого крадівництва презедента України. А марафончик мовчить - хайпу не має - з першоісточніка зеленського.
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09.10.2022 17:49 Відповісти
Ще проходить iнформацiя, що Нова Кам'янка на Херсонщинi деокупован
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09.10.2022 14:52 Відповісти
Forza, ЗСУ!
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09.10.2022 15:02 Відповісти
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09.10.2022 22:44 Відповісти
Я теж люто ненавиджу тупорилих та пройдисвітських безуглих, брагарів, шефірів, арахамій, єрмачків та подібну їм зелену нечисть!
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09.10.2022 23:33 Відповісти
 
 