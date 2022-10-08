ЗСУ визволили Шевченківку на Херсонщині, - ОВА. ВIДЕО
Збройні Сили України звільнили від російських окупантів село Шевченківка на Херсонщині.
Про це повідомив глава обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич, передає Цензор.НЕТ.
"Завдяки ВСУ над цим населеним пунктом знову майорить український прапор", – написав голова ОВА.
Він наголосив, що в селі вже немає російських окупантів, "які тероризували та вбивали".
До населеного пункту зараз привозять гуманітарну допомогу, люди отримають пенсії та інші грошові виплати, повідомив Янушевич.
Інформація про те, що українські війська увійшли до цього населеного пункту, з'явилася 3 жовтня.
Топ коментарі
+48 Sophia-Maria Duglass
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+32 Валентин Коваль
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+28 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар08.10.2022 21:05
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🤣🤣🤣
Бережи вас Сила Небесна, наші захистники !
чим можемо.....