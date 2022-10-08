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ЗСУ визволили Шевченківку на Херсонщині, - ОВА. ВIДЕО

Збройні Сили України звільнили від російських окупантів село Шевченківка на Херсонщині.

Про це повідомив глава обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич, передає Цензор.НЕТ.

"Завдяки ВСУ над цим населеним пунктом знову майорить український прапор", – написав голова ОВА.

Він наголосив, що в селі вже немає російських окупантів, "які тероризували та вбивали".

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До населеного пункту зараз привозять гуманітарну допомогу, люди отримають пенсії та інші грошові виплати, повідомив Янушевич.

Інформація про те, що українські війська увійшли до цього населеного пункту, з'явилася 3 жовтня.

Автор: 

деокупація (950) Янушевич Ярослав (131) Херсонська область (5750)


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Топ коментарі
+48
Браво ЗСУ ‼️‼️‼️

🤣🤣🤣
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08.10.2022 20:54
+32
ЗСУ наивищу похвалу і низькии уклін .
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08.10.2022 20:53
+28
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08.10.2022 21:05
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ЗСУ наивищу похвалу і низькии уклін .
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08.10.2022 20:53 Відповісти
Браво ЗСУ ‼️‼️‼️

🤣🤣🤣
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08.10.2022 20:54 Відповісти
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08.10.2022 21:09 Відповісти
никогда не читаю инструкций. Они меня раздражают...
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08.10.2022 21:28 Відповісти
метод тыка - наше всьо
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08.10.2022 21:43 Відповісти
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08.10.2022 23:33 Відповісти
Їбаште іх хлопц
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08.10.2022 20:55 Відповісти
якби ще друкували скільки фоєніф жидокацапії угандошили при визволені села чи селища - було б чудово.
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08.10.2022 20:56 Відповісти
Вранці побачимо. Нехай їх 200 хробаки рахують
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08.10.2022 21:00 Відповісти
також вірно...файного апетиту хробакам...
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08.10.2022 21:09 Відповісти
Це селище уже давно в зоні без окупації рівно,як і окружні до Дудчани. За Дудчани знову зона без статусу, але не окупація. Про два селища ще нижче Дудчани знову села без статусу,але з лініями удару ЗСУ
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08.10.2022 21:00 Відповісти
Суханове і Милове в зоні іншої фарби ще трохи і Берислав
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08.10.2022 21:03 Відповісти
В чому сенс звітів, так це в тому, що воно точно наше! Я не пам'ятаю випадку, коли звітували, що звільнили, а потім орки знову зайняли!
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08.10.2022 21:04 Відповісти
Так було з Давидовим Бродом
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08.10.2022 21:08 Відповісти
Нова лінія оборони орків будується Нова Каховка-Берислав. Так що таки ЗСУ в дорозі, сім життів їм і Перемоги. Усе буде Україна
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08.10.2022 21:13 Відповісти
Вірно, деокуповані території не були здані. Але синя зона деокупації біля цього селища уже зачищена і ЗСУ ідуть далі.
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08.10.2022 21:09 Відповісти
вітаю! пишаюсь ! але ж бережиться.. .. і повертайтесь ВСІ живими здоровими..якщо якесь падло втіче-хрен з ним ви нам дорожчі чім 100 касабів
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08.10.2022 21:01 Відповісти
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08.10.2022 21:05 Відповісти
😆
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08.10.2022 21:13 Відповісти
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08.10.2022 23:30 Відповісти
Героям слава, бережи вас Господь
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08.10.2022 21:29 Відповісти
Поки у орків з паливом проблеми, ****** їх.
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08.10.2022 21:45 Відповісти
Гарнюні наші , гордість наша!)))
Бережи вас Сила Небесна, наші захистники !
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08.10.2022 21:51 Відповісти
Не забуваємо про ціну перемог - піт, кров і життя наших героів. Аж серце стискається коли бачу відео бою- ледве біжать в повній амуніціі, обвішані бк, гранатометами, з рюкзаками. У відео зі звуком чути важке дихання. Цінуємо кожного
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08.10.2022 22:02 Відповісти
І заробітчани волонтери теж намагаємося,
чим можемо.....

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08.10.2022 23:06 Відповісти
Ваша допомога значуща!
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09.10.2022 08:27 Відповісти
Настоящие воины независимой Украины!
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08.10.2022 23:31 Відповісти
 
 