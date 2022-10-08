ВСУ освободили Шевченковку на Херсонщине, - ОВА. ВИДЕО
Вооруженные Силы Украины освободили от российских оккупантов село Шевченковка на Херсонщине.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Ярослав Янушевич, передает Цензор.НЕТ.
"Благодаря ВСУ, над этим населенным пунктом снова развевается украинский флаг", - написал глава ОВА.
Он подчеркнул, что в селе уже нет российских оккупантов, "терроризировавших и убивавших".
В населенный пункт сейчас привозят гуманитарную помощь, люди получат пенсии и другие денежные выплаты, сообщил Янушевич.
Информация о том, что украинские войска вошли в этот населенный пункт, появилась 3 октября.
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🤣🤣🤣
Бережи вас Сила Небесна, наші захистники !
чим можемо.....