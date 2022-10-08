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ВСУ освободили Шевченковку на Херсонщине, - ОВА. ВИДЕО

Вооруженные Силы Украины освободили от российских оккупантов село Шевченковка на Херсонщине.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Ярослав Янушевич, передает Цензор.НЕТ.

"Благодаря ВСУ, над этим населенным пунктом снова развевается украинский флаг", - написал глава ОВА.

Он подчеркнул, что в селе уже нет российских оккупантов, "терроризировавших и убивавших".

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В населенный пункт сейчас привозят гуманитарную помощь, люди получат пенсии и другие денежные выплаты, сообщил Янушевич.

Информация о том, что украинские войска вошли в этот населенный пункт, появилась 3 октября.

Автор: 

деоккупация (847) Янушкевич Ярослав (77) Херсонская область (4770)


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Топ комментарии
+48
Браво ЗСУ ‼️‼️‼️

🤣🤣🤣
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08.10.2022 20:54
+32
ЗСУ наивищу похвалу і низькии уклін .
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08.10.2022 20:53
+28
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08.10.2022 21:05
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ЗСУ наивищу похвалу і низькии уклін .
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08.10.2022 20:53 Ответить
Браво ЗСУ ‼️‼️‼️

🤣🤣🤣
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08.10.2022 20:54 Ответить
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08.10.2022 21:09 Ответить
никогда не читаю инструкций. Они меня раздражают...
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08.10.2022 21:28 Ответить
метод тыка - наше всьо
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08.10.2022 21:43 Ответить
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08.10.2022 23:33 Ответить
Їбаште іх хлопц
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08.10.2022 20:55 Ответить
якби ще друкували скільки фоєніф жидокацапії угандошили при визволені села чи селища - було б чудово.
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08.10.2022 20:56 Ответить
Вранці побачимо. Нехай їх 200 хробаки рахують
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08.10.2022 21:00 Ответить
також вірно...файного апетиту хробакам...
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08.10.2022 21:09 Ответить
Це селище уже давно в зоні без окупації рівно,як і окружні до Дудчани. За Дудчани знову зона без статусу, але не окупація. Про два селища ще нижче Дудчани знову села без статусу,але з лініями удару ЗСУ
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08.10.2022 21:00 Ответить
Суханове і Милове в зоні іншої фарби ще трохи і Берислав
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08.10.2022 21:03 Ответить
В чому сенс звітів, так це в тому, що воно точно наше! Я не пам'ятаю випадку, коли звітували, що звільнили, а потім орки знову зайняли!
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08.10.2022 21:04 Ответить
Так було з Давидовим Бродом
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08.10.2022 21:08 Ответить
Нова лінія оборони орків будується Нова Каховка-Берислав. Так що таки ЗСУ в дорозі, сім життів їм і Перемоги. Усе буде Україна
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08.10.2022 21:13 Ответить
Вірно, деокуповані території не були здані. Але синя зона деокупації біля цього селища уже зачищена і ЗСУ ідуть далі.
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08.10.2022 21:09 Ответить
вітаю! пишаюсь ! але ж бережиться.. .. і повертайтесь ВСІ живими здоровими..якщо якесь падло втіче-хрен з ним ви нам дорожчі чім 100 касабів
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08.10.2022 21:01 Ответить
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08.10.2022 21:05 Ответить
😆
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08.10.2022 21:13 Ответить
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08.10.2022 23:30 Ответить
Героям слава, бережи вас Господь
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08.10.2022 21:29 Ответить
Поки у орків з паливом проблеми, ****** їх.
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08.10.2022 21:45 Ответить
Гарнюні наші , гордість наша!)))
Бережи вас Сила Небесна, наші захистники !
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08.10.2022 21:51 Ответить
Не забуваємо про ціну перемог - піт, кров і життя наших героів. Аж серце стискається коли бачу відео бою- ледве біжать в повній амуніціі, обвішані бк, гранатометами, з рюкзаками. У відео зі звуком чути важке дихання. Цінуємо кожного
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08.10.2022 22:02 Ответить
І заробітчани волонтери теж намагаємося,
чим можемо.....

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08.10.2022 23:06 Ответить
Ваша допомога значуща!
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09.10.2022 08:27 Ответить
Настоящие воины независимой Украины!
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08.10.2022 23:31 Ответить
 
 