На Херсонщині російські окупанти тримають техніку в школах, де відбувається навчання

На Херсонщині окупанти розміщують військову техніку та особовий склад у школах, де триває навчальний процес.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Окремі школи проходять по "офіційних" документах окупантів, як ті, де триває навчальних процес. В них тих учнів, чиїх батьків змусили віддати дітей під навчання по російській програмі, дійсно виводять на заняття. В той же час, в цих установах розміщені російські військові підрозділи та техніка. Такі випадки спостерігаються в Голій Пристані.

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Таким чином, росіяни цинічно використовують дітей як "живий щит". Вітак Центр національного спротиву закликає мешканців ТОТ евакуюватись з ТОТ на момент операції зі звільнення регіону. Повернемось після деокупації й наші діти будуть навчатись в українських школах", - йдеться у повідомленні.