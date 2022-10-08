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Новини Війна
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На Херсонщині російські окупанти тримають техніку в школах, де відбувається навчання

херсонщина

На Херсонщині окупанти розміщують військову техніку та особовий склад у школах, де триває навчальний процес.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Окремі школи проходять по "офіційних" документах окупантів, як ті, де триває навчальних процес. В них тих учнів, чиїх батьків змусили віддати дітей під навчання по російській програмі, дійсно виводять на заняття. В той же час, в цих установах розміщені російські військові підрозділи та техніка. Такі випадки спостерігаються в Голій Пристані.

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Таким чином, росіяни цинічно використовують дітей як "живий щит". Вітак Центр національного спротиву закликає мешканців ТОТ евакуюватись з ТОТ на момент операції зі звільнення регіону. Повернемось після деокупації й наші діти будуть навчатись в українських школах", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

армія рф (17271) школа (2205) Херсонська область (5721)


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Топ коментарі
+12
А шо же скромно молчит за это Amnesty International, как будто в рот дерьма из Параши набрали? И глазки баксами с ароматом Параши глазки им закрыли?
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08.10.2022 16:49
+8
путя ще у 2014 році обіцяв, що його сильномогучє військо буде стосяти "СЗАДИ, СПЕРЕДИ БУДУТ СТОЯТЬ ЖЕНЩИНЬІ И ДЕТИ, А МЬІ БУДЕМ СЗАДИ!"

не забудемо і не пробачимо
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08.10.2022 16:43
+5
Ну вночі там же немає навчання
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08.10.2022 16:53
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не второпав...так то народ чи буба віновєн,блєать..?
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08.10.2022 16:42 Відповісти
путя ще у 2014 році обіцяв, що його сильномогучє військо буде стосяти "СЗАДИ, СПЕРЕДИ БУДУТ СТОЯТЬ ЖЕНЩИНЬІ И ДЕТИ, А МЬІ БУДЕМ СЗАДИ!"

не забудемо і не пробачимо
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08.10.2022 16:43 Відповісти
Ну треба разок жахнуть туди і навчальний рік автоматично завершиться
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08.10.2022 16:49 Відповісти
А шо же скромно молчит за это Amnesty International, как будто в рот дерьма из Параши набрали? И глазки баксами с ароматом Параши глазки им закрыли?
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08.10.2022 16:49 Відповісти
це відбувається не тільки амнезія інтернешенл.. а згадайте ОБСЄ..в 14 році..як їх на весілля запросили сєпари..які нічого не помічали
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08.10.2022 17:29 Відповісти
а Червоний Хрест..які сцялись прийти на допомогу в Маріку
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08.10.2022 17:30 Відповісти
Чекають на заплату.
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08.10.2022 19:48 Відповісти
все как учило *****...
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08.10.2022 16:52 Відповісти
Ну вночі там же немає навчання
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08.10.2022 16:53 Відповісти
У вихідні теж немає.
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08.10.2022 17:36 Відповісти
мерзота.. а в плену потом сказки плетут. на фиг такую гадость в плен брать.
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08.10.2022 16:55 Відповісти
чого дивуватись?після катівень та замучених та вбитих мирних громадян.
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08.10.2022 17:27 Відповісти
в школах,бо академии кацапам пока недоступны...
то вам,блеать,не водку жрать в библиотеках.
о зловянсой культуре надо беспокоиццо..як завещал гундяйкин и отэць павло.
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08.10.2022 17:30 Відповісти
 
 