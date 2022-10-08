На Херсонщині російські окупанти тримають техніку в школах, де відбувається навчання
На Херсонщині окупанти розміщують військову техніку та особовий склад у школах, де триває навчальний процес.
Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.
"Окремі школи проходять по "офіційних" документах окупантів, як ті, де триває навчальних процес. В них тих учнів, чиїх батьків змусили віддати дітей під навчання по російській програмі, дійсно виводять на заняття. В той же час, в цих установах розміщені російські військові підрозділи та техніка. Такі випадки спостерігаються в Голій Пристані.
Таким чином, росіяни цинічно використовують дітей як "живий щит". Вітак Центр національного спротиву закликає мешканців ТОТ евакуюватись з ТОТ на момент операції зі звільнення регіону. Повернемось після деокупації й наші діти будуть навчатись в українських школах", - йдеться у повідомленні.
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то вам,блеать,не водку жрать в библиотеках.
о зловянсой культуре надо беспокоиццо..як завещал гундяйкин и отэць павло.