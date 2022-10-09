ВСУ освободили Стельмаховку на Луганщине, - ОВА. ФОТО
Село Стельмаховка Коломийческой сельской громады Сватовского района Луганской области освобождено от российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Луганской ОВА.
"Уже официально: село Стельмаховка Коломийческой сельской громады Сватовского района Луганской области освобождено от российских оккупантов", - говорится в сообщении.
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+32 Myroslav Hrabovsky #517948
показать весь комментарий09.10.2022 14:45
+27 Claudia Smith
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+18 Ksenia VB
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звичайно, і наумов, і кулініч, і північ - за все доведеться відповідати зеленій владі.
"дякую за пораду, сподіваюсь, у Вас знаходиться час не тільки серфіти соцмережі, але й виконувати обов'язки члена комітету по обороні під час війни. Бо причини чому Ви та Ваша партія не закупили за три роки перед війною жодного снаряду, жодної Стугни та пікапу, та мізерну кількість безпілотників, явно потребують слідчої комісії. Також хотілося б, щоб Ви надали відповіді про причини здачі півдня та відсутності підготовки до війни, що призвело до загибелі десятків тисяч українців та великих втрат території, економічних втрат. Сподіваюсь, Ви знайдете час для того, щоб працювати та прозвітувати виборцям за ці питання, за які саме й отримували заробітну плату від них."
6,6 тис лайків
у себе ж ця дура закрила коменти, так само, як і всякі там мосейчучки.
І це все тільки біля Херсону