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Новости Война
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ВСУ освободили Стельмаховку на Луганщине, - ОВА. ФОТО

Село Стельмаховка Коломийческой сельской громады Сватовского района Луганской области освобождено от российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Луганской ОВА.

"Уже официально: село Стельмаховка Коломийческой сельской громады Сватовского района Луганской области освобождено от российских оккупантов", - говорится в сообщении.

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ВСУ освободили Стельмаховку на Луганщине, - ОВА 01

Автор: 

деоккупация (847) Луганская область (6494)


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Топ комментарии
+32
Слава ЗСУ!
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09.10.2022 14:45
+27
сьогодні бачила на фб пост від Юрія Бутусова, про міст. так в коменти прийшла Марьяна Безуглая і написала "українською, будь ласка". після чого Юрій їй написав, що ми всі чекаємо зізнань про здачу півдня, чонгар і все інше, і 6 тис лайків стояло під коментом. безугла злилася.
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09.10.2022 15:15
+18
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09.10.2022 14:45
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09.10.2022 14:45 Ответить
Слава ЗСУ!
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09.10.2022 14:45 Ответить
Спасибо за карту. Авторам статей стоит задуматься о размещении карт по освобождаемым территориям, но видимо у них нет времени.
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09.10.2022 14:51 Ответить
Є сайт Deep State.
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09.10.2022 23:29 Ответить
Тогда и стать писать не нужно.
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09.10.2022 23:33 Ответить
Та ні,інфа була та зникла,бо я написала,що крок і Сватове
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09.10.2022 14:53 Ответить
До Сватова еще около 30 км. Это довольно-таки немало.
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09.10.2022 15:20 Ответить
23 км, Далеко, але це усе таки крок до нового рубежу
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09.10.2022 15:25 Ответить
Було б непогано. Але, наприклад, п**дори вже четвертий місяць не можуть подолати 15 км до Сіверська та 2 км до Бахмута та Соледара. Це війна. Всяке буває. Хочеться сподіватися на кращє, звичайно.
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09.10.2022 15:57 Ответить
Бахмут уже місяць як стоять в районі винзаводу,видно до сих пір похмілля, вино не стеклоомивач. Первомайське дійшли до першої хати і усе. Це коштує багато сил і крові захисників. Там Свобода. Я їх волонтер здалеку
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09.10.2022 16:07 Ответить
по прямій - менше 20 км, по трасі - 22 км.
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09.10.2022 15:26 Ответить
Я грубо округлил.
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09.10.2022 15:54 Ответить
Украинская армия освободила Новую Каменку на пути к Херсону Об этом 9 октября сообщил в https://t.me/mysiagin/15244 Telegram депутат Верховной Рады Украины Юрий Мысягин.
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09.10.2022 14:51 Ответить
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09.10.2022 14:52 Ответить
многострадальный юг...сколько мы его будем отбивать от нечисти....
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09.10.2022 15:03 Ответить
сьогодні бачила на фб пост від Юрія Бутусова, про міст. так в коменти прийшла Марьяна Безуглая і написала "українською, будь ласка". після чого Юрій їй написав, що ми всі чекаємо зізнань про здачу півдня, чонгар і все інше, і 6 тис лайків стояло під коментом. безугла злилася.
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09.10.2022 15:15 Ответить
а чому тільки Півдня? Так само були відкриті шляхи на Півночі, і тільки дивом (завдяки ветеранам АТО та їх побратимам з діючих частин) русня не докотилася до Києва, хоча всі шляхи було заздалегідь відкрито а США повідомляли про паршрути русні на Півночі ще в вересні 2021.
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09.10.2022 16:45 Ответить
там багато запитань було.
звичайно, і наумов, і кулініч, і північ - за все доведеться відповідати зеленій владі.

"дякую за пораду, сподіваюсь, у Вас знаходиться час не тільки серфіти соцмережі, але й виконувати обов'язки члена комітету по обороні під час війни. Бо причини чому Ви та Ваша партія не закупили за три роки перед війною жодного снаряду, жодної Стугни та пікапу, та мізерну кількість безпілотників, явно потребують слідчої комісії. Також хотілося б, щоб Ви надали відповіді про причини здачі півдня та відсутності підготовки до війни, що призвело до загибелі десятків тисяч українців та великих втрат території, економічних втрат. Сподіваюсь, Ви знайдете час для того, щоб працювати та прозвітувати виборцям за ці питання, за які саме й отримували заробітну плату від них."
6,6 тис лайків
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09.10.2022 17:22 Ответить
і ще купа людей написали безуглій свої запитання.
у себе ж ця дура закрила коменти, так само, як і всякі там мосейчучки.
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09.10.2022 17:24 Ответить
туди були перекинуті рашистські війська більш боєздатні як повідомляли 227 артилерійська бригада 34-а окрема мотострілецька бригада 205-а окрема мотострілецька бригада 140-й артилерійський полк 10-та окрема бригада спеціального призначення 11-а окрема десантно-штурмова бригада 5-та загальновійськова армія 247-й гвардійський десантно-штурмовий полк 108-й гвардійський десантно-штурмовий полк 255-й гвардійський мотострілецький полк 33-й гвардійський мотострілецький полк 7-а гвардійська десантно-штурмова дивізія 22-й армійський корпус
І це все тільки біля Херсону
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09.10.2022 15:20 Ответить
А можно було й досі їбашить колони й ешелони орків на виході з пів-острову. Цей *****-зеленський марафон, а ні слова про всю здачу Півдня. Четверти сутки Запоріжжя рівняють з землею.
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09.10.2022 16:13 Ответить
так само можно було ї башити колони орків в Чорнобільській зоні, де їм не було б куди подітись серед тотально заболоченої містцевості з однією-єдиною дорогою та підірваними мостами (але мости ніхто не мінував, хоча американці за кілька місяців попереджали про той маршрут). Единий міст через р.Припять там 700 м, берег геть заболочений і ніяких можливостей підійти до берега і налагодити переправу немає.
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09.10.2022 16:48 Ответить
І саме головне - орки на Півдні заходили в Україну, саме по тим Свежотремонтированным дорогам з плану політично-канцелярського керівництва Великого крадівництва презедента України. А марафончик мовчить - хайпу не має - з першоісточніка зеленського.
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09.10.2022 17:49 Ответить
Ще проходить iнформацiя, що Нова Кам'янка на Херсонщинi деокупован
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09.10.2022 14:52 Ответить
Forza, ЗСУ!
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09.10.2022 15:02 Ответить
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09.10.2022 22:44 Ответить
Я теж люто ненавиджу тупорилих та пройдисвітських безуглих, брагарів, шефірів, арахамій, єрмачків та подібну їм зелену нечисть!
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09.10.2022 23:33 Ответить
 
 