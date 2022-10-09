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Українські фахівці поновили роботу високовольтної лінії зв’язку Запорізької АЕС, - "Енергоатом"

заес

Українські фахівці відремонтували та запровадили до роботи високовольтну лінію зв’язку 750 кВ ЗАЕС, пошкоджену внаслідок російського обстрілу вночі 8 жовтня

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Енергоатома".

"Після цього було повне знеструмлення Запорізької АЕС із запуском усіх резервних дизель-генераторів. Зараз після майже дводенної роботи аварійних насосів охолодження активних зон реакторів АЕС із живленням від дизель-генераторів оперативний персонал відновлює нормальну схему живлення власних потреб станції від енергосистеми України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що радіаційне тло на майданчику ЗАЕС та прилеглій території не змінювалося і знаходиться у межах норми.

"Цього разу завдяки мужності та професіоналізму атомників ЗАЕС негативного розвитку подій укотре вдалося уникнути. Однак російські військові продовжують провокації та обстріли на найбільшій в Європі атомній станції, знову і знову наближаючи світ до ядерної та радіаційної катастрофи", - наголосили в "Енергоатомі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Росії вирішили створити своє "підприємство" на захопленій Запорізькій АЕС

Автор: 

Енергоатом (1629) Запорізька АЕС (1400)


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от кого потрібно нагороджувати...
от хто береже Європу і Україну від радіаційного страхіття...
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09.10.2022 22:07 Відповісти
Одні руйнують, інші відновлюють.

Цій історії наших народів вже щонайменьше тисячу років!
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09.10.2022 22:09 Відповісти
Будемо палити вугілля для підтримки АЕС. Ренат в захваті! Потрібно 150 МВт...
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09.10.2022 22:17 Відповісти
А що мається на увазі під "лінією зв'язку"? У 750 кВ. Це що за зв'язок такий?
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09.10.2022 22:40 Відповісти
це гугл-перекладач - від якого кацапського іменника? спробуйте здогадатися )
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09.10.2022 22:49 Відповісти
 
 