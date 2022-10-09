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Кількість жертв удару по Запоріжжю зросла до 14, - Зеленський

зеленський

Кількість жертв ракетного удару по Запоріжжю в ніч на 9 жовтня зросла до 14, загалом за тиждень у місті через атаки Росії загинуло щонайменше 43 людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні

"Цієї ночі внаслідок російських ударів по звичайних житлових будинках у Запоріжжі загинули щонайменше 14 людей. На жаль, ця кількість може зрости. Розбір завалів досі триває. Понад 70 людей поранені, серед них 11 дітей. Усім їм надається належна допомога", - зазначив Зеленський.

Президент нагадав, що внаслідок удару сотні сімей залишилися без житла. "Від удару однієї з ракет – важкої протикорабельної ракети Х-22 – по звичайному дев’ятиповерховому житловому будинку був зруйнований цілий під’їзд, із першого по шостий поверх", - зазначив він.

Зеленський переконаний, що це був свідомий удар росіян. "Той, хто віддав наказ, і ті, хто його виконували, знали, куди б’ють", - сказав президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Унаслідок обстрілу Запоріжжя 1 дитина загинула, ще 11 поранено, - ОП

Автор: 

Запоріжжя (2255) Зеленський (23653) обстріл (28171)


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Топ коментарі
+6
И что Вова,что ты в ответ предпримешь?Что сказать то хотел?
Занялся бы делом,а не хочешь так освободи,другие займутся.
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09.10.2022 23:55
+3
Потрібно вже звертатись до америки і вимагати вже ракети великої дальності. показувати їм кадри з запоріжжя.
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10.10.2022 00:37
+2
дві новини поряд👇

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09.10.2022 23:51
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Люди, евакуюйтеся зараз, вже.
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09.10.2022 23:46 Відповісти
дві новини поряд👇

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09.10.2022 23:51 Відповісти
Вова может соскочишь с теплого дивана и пойдешь добровольцем в ВСУ???
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10.10.2022 00:04 Відповісти
И что Вова,что ты в ответ предпримешь?Что сказать то хотел?
Занялся бы делом,а не хочешь так освободи,другие займутся.
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09.10.2022 23:55 Відповісти
Кацапы есть террористами с тех пор как появилось их бандитское государство в 12 веке
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10.10.2022 00:18 Відповісти
в россии сейчас власть глупых.

глупые пришли к власти, и удерживают ее с помощью оружия.

если бы в россии была свобода - то были бы при власти такие как ходорковский, каспаров.

из-за этого он и посадил ходорковского. он видел, что тот умнее, и победит его в условиях честной конкуренции.
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10.10.2022 00:31 Відповісти
Не подскажете, шо ходорковский говорил про Крым?
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10.10.2022 00:32 Відповісти
он говорил, что воевал бы за чечню. про крым не знаю.
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10.10.2022 00:35 Відповісти
Хороший русский не дышит.
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10.10.2022 00:40 Відповісти
Потрібно вже звертатись до америки і вимагати вже ракети великої дальності. показувати їм кадри з запоріжжя.
показати весь коментар
10.10.2022 00:37 Відповісти
 
 