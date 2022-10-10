Cтефанчук пояснив Маску різницю між ядерною війною та ядерним тероризмом
Ядерну війну можуть розв’язати країни, які мають у своєму арсеналі ядерну зброю. Якщо одна з держав не має такої зброї, то конфлікт можна назвати ядерним тероризмом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це зазначив у твіттері спікер Верховної ради Руслан Стефанчук, коментуючи твіт Ілона Маска.
Таким чином, голова парламенту України відповів на твіт Маска, в якому той написав, що "ймовірність ядерної війни стрімко зростає" на тлі війни між Росією.
"Ядерна війна – це коли обидві сторони мають ядерну зброю. А коли в однієї зі сторін обманом забрали ядерну зброю, і той, хто це вчора забрав, сьогодні погрожує ядерним ударом, то це не ядерна війна. Це ядерний тероризм", – пояснив Стефанчук.
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'Украина посмела вероломно защищаться, в то время как Россия мирно вторглась. Такого удара а спину никто не ожидал!' Денис Казанский
ХТО НАСТУПНИЙ БУДЕ ЧИТАТИ ЗАКЛИКИ З КАЦАПСЬКОЙ МЕТОДички?
Трамп, Меркель, и прочие шлюхи, тут все правильно?
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всі країни зрозуміють, що треба мати ядерну зброю.
Пошлють ту Америку, яка бореться за нерозповсюдження ядерної зброї в світі. Скажуть: "Ви вже Україну ядерної зброї лишили, і що вона отримала?"
І буде в світі 200 ядерних держав, а не 7.
Адже саме вона була ініціатором ядерного роззброєння України! І через це розброєння зараз Україні росія грозить ядерною зброєю!
Якщо росія буде знати, що на удар - зразу послідує контрудар - вона миттєво перестане говорити про ядерну зброю!
Куди з України ділась тактична ядерна зброя?Для США вона не була потрібна.Вони займались тільки стратегічною.За скільки комуняки продали Росії тактичну ядерну зброю?
то росія відповідала: "Ці гарантії стосувались лише ядерної зброї, ми мали на увазі, що ядерную зброю проти україни не будемо використовувати".
зараз, в 2022, вже і ядерною зброєю погрожують.
Згодом до цього договору приєднались ще 2 ядерні країни: Франція і Китай.
Свого роду, це були гарантії від ядерних держав, які борються за нерозповсюдження ядерної зброї в світі.
І де зараз всі наші ядерні гаранти, коли росія грозить нам ядерною зброєю? Реакції франції взагалі не видно. Сі Цзіньпін міг би позвонити путіну і сказати: "Припини говорити про ядерну зброю". Він має великий вплив на путіна.
-А не почитать ли мне Стефанчука, шо он там сегодня сказал?
Та він і Трамп, як рідні брати. У час соціальних мереж і блогерів - головне хайп. Людство спочатку поміняло розум на знання, а тепер на поінформованість. Тому далекі від науки і техніки люди пісяють окропом від самого вигляду Маска.
Маск запустив автомобіль "тесла" до Марса, то тепер кожен "поважаючий себе пацан-бізнесмен" мусить ту "Теслу" мати. Людській пустоті нема меж.
Акції Тесли знову падають, от цей бізнесмен і вирішив таким чином про себе нагадати, себе попіарити і Теслу підняти.
Іронічному і сиромудрому Vismsvisti вартує дізнатись, хто такі Бенеш та Чемберлен, щоб не допустити українських Бенешів. Хоча може вам і кортить, щоб вони були.
Не тикай мені, бо я з вами свиней не пас. І не завадило б мову вивчити, чи затупенький?
От Ющенко був абсолютним нездарою. Але обіймав посаду президента. Він тоді носився з таким собі Депард'є. Таке панібратство принижувало нашу країну, бо артист не рівня президенту, хоча Депард'є і знав ще у той час кожен другий житель планети, а Ющенка - лише спеціалісти від політики.
Стефанчук відповів не особисто мильній бульбашці Маску, а підписникам тої роздутої бульки. Окрім того САМ САМ САМ Маск таки прочитав відповідь колишнього посла у Німеччині Мельника, хоч хто такий колишній посол якоїсь там країни третього світу, як деякі сноби маски вважають.
Руслане, поважайте українські інституції, якщо це стосується виходу на зовнішню політику.
Між іншим, а відповідь Стефанчука Маску була непогана.
А у тому всьому мене більше злостить нахабне порушення Конституції. То Єрмак замість Кулеби, то Кіріл Тімашєнка замість Шмигаля їздить дивитись, які мости відновлювати. А використання Єрмаком президенського борту - взагалі дуже прозорий кримінал (не треба бути юристом).
За усіх "ніхто" (Стефанчук, Шмигаль, Кулеба,...) видповідальні виборці, бо їм це навіть подобається. І нічого дивного, бо був же Лукашенко найпопулярнішим іноземним лідером для українців.
Ось якби його привезли в Україну та зводили в Ізюм і інші місця тоді так може б він проникся...
Взагалі якась дивна людина. Автомобіль в космос вкинув. Це нормальний?