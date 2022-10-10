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Новини
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Cтефанчук пояснив Маску різницю між ядерною війною та ядерним тероризмом

стефанчук

Ядерну війну можуть розв’язати країни, які мають у своєму арсеналі ядерну зброю. Якщо одна з держав не має такої зброї, то конфлікт можна назвати ядерним тероризмом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це зазначив у твіттері спікер Верховної ради Руслан Стефанчук, коментуючи твіт Ілона Маска.

Таким чином, голова парламенту України відповів на твіт Маска, в якому той написав, що "ймовірність ядерної війни стрімко зростає" на тлі війни між Росією.

"Ядерна війна – це коли обидві сторони мають ядерну зброю. А коли в однієї зі сторін обманом забрали ядерну зброю, і той, хто це вчора забрав, сьогодні погрожує ядерним ударом, то це не ядерна війна. Це ядерний тероризм", – пояснив Стефанчук.

Також читайте: Маск спробував виправдатися за попередні дописи: "Я великий фанат України, але не Третьої світової війни"

Автор: 

ядерна зброя (1144) Ілон Маск (628) Стефанчук Руслан (749)


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Топ коментарі
+27
https://www.youtube.com/channel/UCKjQgdmvUoSsuRmMHAwDESg Симон Маг https://www.youtube.com/watch?v=Jdwr0wPXl_s&lc=UgzMX6RafET63LT_jyJ4AaABAg 4 часа назад

'Украина посмела вероломно защищаться, в то время как Россия мирно вторглась. Такого удара а спину никто не ожидал!' Денис Казанский
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10.10.2022 00:40
+26
якщо ядерна країна нанесе удар по без'ядерній країні, яка відмовилась від ядерної зброї, то що це буде?

всі країни зрозуміють, що треба мати ядерну зброю.

Пошлють ту Америку, яка бореться за нерозповсюдження ядерної зброї в світі. Скажуть: "Ви вже Україну ядерної зброї лишили, і що вона отримала?"

І буде в світі 200 ядерних держав, а не 7.
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10.10.2022 00:46
+19
в 2014, коли росія окупувала Крим, і росії почали говорити: "Ви ж Україні давали гарантії по Будапештському меморандуму",

то росія відповідала: "Ці гарантії стосувались лише ядерної зброї, ми мали на увазі, що ядерную зброю проти україни не будемо використовувати".

зараз, в 2022, вже і ядерною зброєю погрожують.
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10.10.2022 00:54
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10.10.2022 00:38 Відповісти
https://www.youtube.com/channel/UCKjQgdmvUoSsuRmMHAwDESg Симон Маг https://www.youtube.com/watch?v=Jdwr0wPXl_s&lc=UgzMX6RafET63LT_jyJ4AaABAg 4 часа назад

'Украина посмела вероломно защищаться, в то время как Россия мирно вторглась. Такого удара а спину никто не ожидал!' Денис Казанский
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10.10.2022 00:40 Відповісти
То що Україна « віроломно захищается від агресора» вже сказали і папа з Риму , і Маск і Нобелівський комитет
ХТО НАСТУПНИЙ БУДЕ ЧИТАТИ ЗАКЛИКИ З КАЦАПСЬКОЙ МЕТОДички?
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10.10.2022 00:43 Відповісти
"Агрессивные и захватнические действия кремля вынудили Украину предпринять все необходимые меры для защиты собственной целостности, в связи с чем было принято решение о вводе в москву ограниченного контингента сил безопасности для 'специальной полицейской операции' по нейтрализации психическо-неуравновешенных руководителей рф. Новое руководство россии сразу же приступит к мирным переговорам о восстановлении исторической справедливости и передачи бывших территорий рф их законным владельцам. Вопрос о сохранении целостности россии, равно как и об утрате ею ядерного статуса выненсен за скобки и обсуждению не подлежит".
Трамп, Меркель, и прочие шлюхи, тут все правильно?
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10.10.2022 00:48 Відповісти
🤣🤣🤣
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10.10.2022 01:02 Відповісти
Маск тупий як срака
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10.10.2022 00:44 Відповісти
Ще пiд час переписки з рогозiним коли Маск пiдписався Iлоною та вiдповiдав якiсь дурницi - я одразу зрозумiв що з ним не все так просто.
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10.10.2022 00:58 Відповісти
він мені ніколи не подобався
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10.10.2022 01:39 Відповісти
ХТОСЬ БУДУЕ ( дефанс Париж 1989)
https://zelenyimir.ru/wp-content/uploads/2018/02/bolshaya-arka-defans-v-parizhe-sovremennyiy-variant-triumfalnoy-arki-7.jpg
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10.10.2022 00:45 Відповісти
Хтось руйнує ( Запорожье 2022)
https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/311141660_5881615105216585_7346985073221096071_n.jpg?_nc_cat=104&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=5O_bn7MRR8oAX96eXop&_nc_ht=scontent-vie1-1.xx&oh=00_AT9CxfOc-LJvuP_1CtikJNylRVdqCBvQi374ylwuOQw_jg&oe=6348334B
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10.10.2022 00:46 Відповісти
Запросити ТРУСЛО МАСКА до України . Нехай побачить руцький мир
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10.10.2022 00:48 Відповісти
Рускій мір у головах, а це лише рештки його життєдіяльності.
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18.10.2022 03:57 Відповісти
якщо ядерна країна нанесе удар по без'ядерній країні, яка відмовилась від ядерної зброї, то що це буде?

всі країни зрозуміють, що треба мати ядерну зброю.

Пошлють ту Америку, яка бореться за нерозповсюдження ядерної зброї в світі. Скажуть: "Ви вже Україну ядерної зброї лишили, і що вона отримала?"

І буде в світі 200 ядерних держав, а не 7.
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10.10.2022 00:46 Відповісти
Саме це я тут і товдичу. А коли буде 200 країн з ЯЗ - то буде планеті *****. Тому США ОБОВ'ЯЗКОВО відповість на застосування рашкою ЯЗ. Не думаю, що теж ЯЗ на перший раз і не знаю, наскільки справді жорстко, але відповість обов'язково. Інакше все, капут усім.
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10.10.2022 00:58 Відповісти
Америці потрібно взяти Україну під ядерну парасольку!

Адже саме вона була ініціатором ядерного роззброєння України! І через це розброєння зараз Україні росія грозить ядерною зброєю!

Якщо росія буде знати, що на удар - зразу послідує контрудар - вона миттєво перестане говорити про ядерну зброю!
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10.10.2022 00:50 Відповісти
NATO і є та сама парасолька.
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10.10.2022 01:46 Відповісти
США у ті роки давали Україні захист,але комуняки від того відмовились і повірили Росії.
Куди з України ділась тактична ядерна зброя?Для США вона не була потрібна.Вони займались тільки стратегічною.За скільки комуняки продали Росії тактичну ядерну зброю?
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10.10.2022 02:01 Відповісти
в 2014, коли росія окупувала Крим, і росії почали говорити: "Ви ж Україні давали гарантії по Будапештському меморандуму",

то росія відповідала: "Ці гарантії стосувались лише ядерної зброї, ми мали на увазі, що ядерную зброю проти україни не будемо використовувати".

зараз, в 2022, вже і ядерною зброєю погрожують.
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10.10.2022 00:54 Відповісти
бегемот проснулся
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10.10.2022 01:01 Відповісти
коли ми відмовлялись від ядерної зброї, нам 3 ядерні країни давали гарантії: росія, США і Великобританія.

Згодом до цього договору приєднались ще 2 ядерні країни: Франція і Китай.

Свого роду, це були гарантії від ядерних держав, які борються за нерозповсюдження ядерної зброї в світі.

І де зараз всі наші ядерні гаранти, коли росія грозить нам ядерною зброєю? Реакції франції взагалі не видно. Сі Цзіньпін міг би позвонити путіну і сказати: "Припини говорити про ядерну зброю". Він має великий вплив на путіна.
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10.10.2022 01:06 Відповісти
Сидит себе Маск на табуретке, телек смотрит.
-А не почитать ли мне Стефанчука, шо он там сегодня сказал?
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10.10.2022 01:40 Відповісти
А ви ще більше читайте розпіареного, епатажного (запуск авомобіля в напрямку Марсу, коли акції "Тесли" падали) і "геніального інженера у різних галузях" (і автомобілі, і космос, і зв'язок, і акумулятори,...) Маска.

Та він і Трамп, як рідні брати. У час соціальних мереж і блогерів - головне хайп. Людство спочатку поміняло розум на знання, а тепер на поінформованість. Тому далекі від науки і техніки люди пісяють окропом від самого вигляду Маска.

Маск запустив автомобіль "тесла" до Марса, то тепер кожен "поважаючий себе пацан-бізнесмен" мусить ту "Теслу" мати. Людській пустоті нема меж.
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10.10.2022 03:09 Відповісти
Только при чем тут Стефанчук? Тролль?
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10.10.2022 09:40 Відповісти
Голова Верховної Ради парламентсько-президенської держави відповів на бздури розпіареного Маска, друга Рогозіна. Ці пропозиції безпринципного Маска у стилі Чемберлена стосувались України, де вам невідомий Стефанчук є спікером. Так вже склалось і якщо ви не знаєте, хто такий Стефанчук - то ваша біда.

Акції Тесли знову падають, от цей бізнесмен і вирішив таким чином про себе нагадати, себе попіарити і Теслу підняти.

Іронічному і сиромудрому Vismsvisti вартує дізнатись, хто такі Бенеш та Чемберлен, щоб не допустити українських Бенешів. Хоча може вам і кортить, щоб вони були.
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11.10.2022 02:55 Відповісти
Гітлер і Чемберлен також колись говорили, "а що таке Чехословаччина, а хто такий Бенеш". Перший потім отруївся, а другий доживав життя, знаючи, що є нікчемою.
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11.10.2022 03:03 Відповісти
Троль! Ты на самом деле уверен, что МАСК подозревает о существовании Стефанчука? И тем более читает, что от там сказал? Тролль! Стефанчкк ТУПО ПИАРИЦА ДЛЯ ТАКИХ КАК ТЫ. Что бы ты и тебе подобные читали Стефанчука и писали от умиле5ия.
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11.10.2022 11:45 Відповісти
вісмавіста - тупий і хамовитий, як і усі виборці "найвеличнішого боневтіка". До того ж хохол з почуттям меншовартості, бо для нього будь-яке розпіарене нещастя з США - світило. Можна не любити Стефанчука, але він голова ВР і через свою посаду має певну вагу у світовій політиці, бо Україна, на жаль для усяких вісмавістів, - не остання країна у світі.

Не тикай мені, бо я з вами свиней не пас. І не завадило б мову вивчити, чи затупенький?
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18.10.2022 02:28 Відповісти
Стефанчук займає посаду голови, любите ви його, чи ні. А головою є Єрмак, хоч документів і не підписує. Мабуть не хоче до буцигарні.
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18.10.2022 04:08 Відповісти
Незалежно від того, чи Стефанчук є самостійний, чи підневільний, чи розумний, чи дурний, він є офіційно головою ВР в парламентсько-президенській державі. Тому за протоколом з ним зустрічаються відповідні його рангу світові політики. Він також періодично має і певні виступи у різних інституціях. Коли така особа щось говорить, то не то саме, що скаже баба Параска. Якби Стефанчук ляпнув, що треба Китаю віддати Тайвань (як це зробив Маск), то це б помітили і посипався б шквал критики і можливо якихось нот протесту. І це б стосувалось не Стефанчука, а України.

От Ющенко був абсолютним нездарою. Але обіймав посаду президента. Він тоді носився з таким собі Депард'є. Таке панібратство принижувало нашу країну, бо артист не рівня президенту, хоча Депард'є і знав ще у той час кожен другий житель планети, а Ющенка - лише спеціалісти від політики.

Стефанчук відповів не особисто мильній бульбашці Маску, а підписникам тої роздутої бульки. Окрім того САМ САМ САМ Маск таки прочитав відповідь колишнього посла у Німеччині Мельника, хоч хто такий колишній посол якоїсь там країни третього світу, як деякі сноби маски вважають.

Руслане, поважайте українські інституції, якщо це стосується виходу на зовнішню політику.
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19.10.2022 01:32 Відповісти
За протоколом із ним зустрічаються. Протокол не робить приміщення інституцією. Інституцією Верховну Раду робить її суб'єктність. Змагальність думок, незалежність рішень. А не зелена куфайка, замовлена з Банкової, і квартальна дотепність пузатого стендапера.
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20.10.2022 00:41 Відповісти
За протоколом і з Зеленським зустрічаються, хоча думаю, що дехто на Заході добре знає і його "малоросійське" минуле у 95-тому, і намагання узурпувати владу, і "велике будівництво"... Але іншого у нас нема. Його вибрали 73%. А потім ще й мономільшість йому додали. Тому оте, як ви говорите "порожнє місце", не Стефанчук зробив, а виборець.

Між іншим, а відповідь Стефанчука Маску була непогана.

А у тому всьому мене більше злостить нахабне порушення Конституції. То Єрмак замість Кулеби, то Кіріл Тімашєнка замість Шмигаля їздить дивитись, які мости відновлювати. А використання Єрмаком президенського борту - взагалі дуже прозорий кримінал (не треба бути юристом).

За усіх "ніхто" (Стефанчук, Шмигаль, Кулеба,...) видповідальні виборці, бо їм це навіть подобається. І нічого дивного, бо був же Лукашенко найпопулярнішим іноземним лідером для українців.
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20.10.2022 21:30 Відповісти
Я не маю нічого особисто проти Стефанчука. За інших умов і іншої команди, він, можливо, виглядав би інакше. Неможливість змін у воєнний час дає владі шанс уникнути відповідальності за попереднє, та ще й досягти нових висот. Тому поспополитим доступна єдина важлива річ, попри жахи війни не забувати власну історію.
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21.10.2022 04:40 Відповісти
Парень, у тебя в голове тараканы. Стефанчук-ноль, пустое место, его, тобою так нелюбимый "боневтик" и поставил "На Раду", потому,что это создание не имеет ни своего мнения, ни авторитета, и просто выполняет команды нелибимого тобою "боневтика". И раслабся, никто в мире не читает, "что там сказал Стафанчук", они даже не подозревают о его существовании.
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18.10.2022 09:51 Відповісти
Пояснив у твіттері? Тоді Маск його навіть не побачить.

Ось якби його привезли в Україну та зводили в Ізюм і інші місця тоді так може б він проникся...
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10.10.2022 03:03 Відповісти
Нічого б він не проникся коли б його звозили в Ізюм. Він не та людина. Він навіть не проникся, коли його син стать вирішив міняти. Він не має ні совісті ні моралі ні людяності. І це назавжди.

Взагалі якась дивна людина. Автомобіль в космос вкинув. Це нормальний?
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10.10.2022 06:37 Відповісти
А якби ракета перед носом пролетіла?
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10.10.2022 07:06 Відповісти
зєстефанчук в упор не бачить різниці між ПЦУ і рпц, яке ЯЗ?
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10.10.2022 07:26 Відповісти
Стефанчуку під час війни нічого робити лише дискутувати з Маском мудило ти які закони приймаєш підчас віни кому зарплату платиш у ВР зрадники до тепер сидять у ВР
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10.10.2022 09:51 Відповісти
 
 