Cтефанчук пояснив Маску різницю між ядерною війною та ядерним тероризмом

Ядерну війну можуть розв’язати країни, які мають у своєму арсеналі ядерну зброю. Якщо одна з держав не має такої зброї, то конфлікт можна назвати ядерним тероризмом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це зазначив у твіттері спікер Верховної ради Руслан Стефанчук, коментуючи твіт Ілона Маска.

Таким чином, голова парламенту України відповів на твіт Маска, в якому той написав, що "ймовірність ядерної війни стрімко зростає" на тлі війни між Росією.

"Ядерна війна – це коли обидві сторони мають ядерну зброю. А коли в однієї зі сторін обманом забрали ядерну зброю, і той, хто це вчора забрав, сьогодні погрожує ядерним ударом, то це не ядерна війна. Це ядерний тероризм", – пояснив Стефанчук.

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