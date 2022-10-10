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Обласна прокуратура розслідує ракетні обстріли Запоріжжя, - Офіс генпрокурора

запоріжжя

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом ракетних обстрілів російськими загарбниками житлових кварталів Запоріжжя у ніч проти 9 жовтня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив прессекретар генпрокурора Борис Іванов.

"За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Черговий обстріл мирних жителів Запоріжжя, як і інші факти умисного вбивства мирного населення України не залишаться без належної законної відповіді", - запевнив він.

Як повідомлялося, у ніч проти 9 жовтня загарбники завдали 9 ударів ракетами С-300 та X-22 по житлових кварталах Запоріжжя. Під вогонь потрапили десятки приватних будинків, два багатоквартирні та інша цивільна інфраструктура міста.

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Автор: 

Запоріжжя (2255) обстріл (28171) Офіс Генпрокурора (3236)


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Знову поцілили в житловий будинок! 🤬🤬🤬🤬🤬
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10.10.2022 02:47 Відповісти
Есть только один способ победить Россию. Всех россиян туда вернуть и крепко закрыть их внутри. Без возможности выйти наружу и ничего им не давать и не покупать у них ничего. Это просто.
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10.10.2022 04:26 Відповісти
Багато країн як Південна Корея,Угорщина,Китай,Іран не дають цього виконати ..
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10.10.2022 07:41 Відповісти
згадую як судили в Німеччині 90 літнього охоронника Освенцима ...
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10.10.2022 05:59 Відповісти
Що дає це розслідування як пук в муку? Були би ракети як "Сапсан"то і відповідь русні була би гідна а так асфальт та телемарафон з відосіками гімна на паличці..
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10.10.2022 07:39 Відповісти
 
 