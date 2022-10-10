Обласна прокуратура розслідує ракетні обстріли Запоріжжя, - Офіс генпрокурора

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом ракетних обстрілів російськими загарбниками житлових кварталів Запоріжжя у ніч проти 9 жовтня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив прессекретар генпрокурора Борис Іванов.

"За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Черговий обстріл мирних жителів Запоріжжя, як і інші факти умисного вбивства мирного населення України не залишаться без належної законної відповіді", - запевнив він.

Як повідомлялося, у ніч проти 9 жовтня загарбники завдали 9 ударів ракетами С-300 та X-22 по житлових кварталах Запоріжжя. Під вогонь потрапили десятки приватних будинків, два багатоквартирні та інша цивільна інфраструктура міста.

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