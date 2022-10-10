Вибухи лунають в Одесі: працює ППО

В Одесі лунають вибухи, за попередньою інформацією, працює ППО.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"В Одесі було чутно вибухи. Працює ППО", - йдеться в повідомленні.

Голова ОВА Віталій Кім повідомляє, що в Одесі зафіксовано іранські дрони.

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