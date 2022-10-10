Вибухи лунають в Одесі: працює ППО
В Одесі лунають вибухи, за попередньою інформацією, працює ППО.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
"В Одесі було чутно вибухи. Працює ППО", - йдеться в повідомленні.
Голова ОВА Віталій Кім повідомляє, що в Одесі зафіксовано іранські дрони.
Топ коментарі
+9 Valter Valter
показати весь коментар10.10.2022 11:02
+9 Максім ХОЙ #398010
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+8 Philip #450827
показати весь коментар10.10.2022 10:59
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https://youtu.be/AUFOqfZNI6E
Скріше всього сьогодні за день буде кілька хвиль атак по всій Україні... будьте уважні, будьте в безпечних місцях.
Зранку агресором випущено вже 75 ракет. 41 з них знешкоджено нашою ППО.
Збройні Сили роблять все можливе, щоб захистити співгромадян.
Однак ворожа атака триває.
Закликаю всіх знаходитися в укриттях!
Валерій Залужний