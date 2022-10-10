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Новости Война
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Взрывы раздаются в Одессе: работает ПВО

одеса

В Одессе раздаются взрывы, по предварительной информации, работает ПВО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"В Одессе были слышны взрывы. Работает ПВО", - говорится в сообщении.

Глава ОВА Виталий Ким сообщает , что в Одессе зафиксированы иранские дроны.

Читайте также: Взрывы раздаются в Харькове (обновлено)

Автор: 

взрыв (6721) Одесса (7862) дроны (3834)


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Топ комментарии
+9
Одесситы будут катьку сносить или дальше хотят ассоциироваться с русофашистской историей?
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10.10.2022 11:02
+9
хватить ******* про погану працю нашого ПВО,ні яке ПВО не справилось би відразу с такою кількістью за раз ракет та дронів ,це була майже ДІДОС атака нашої протиповтряної системи,пишуть що з 70 ракет збито 40 ..Слава Українським ППО!!!!
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10.10.2022 11:03
+8
Країна-терорист російська федерація завдає масованих ракетних та авіаційних ударів по території України, застосовує ударні БПЛА.

Зранку агресором випущено вже 75 ракет. 41 з них знешкоджено нашою ППО.

Збройні Сили роблять все можливе, щоб захистити співгромадян.
Однак ворожа атака триває.
Закликаю всіх знаходитися в укриттях!

Валерій Залужний
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10.10.2022 10:59
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Правила форума Совет форумчан
ВОТ ВАМ *** А НЕ УКРАИНА !!!!!!!!!!!!!

https://youtu.be/AUFOqfZNI6E
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10.10.2022 10:57 Ответить
На тлі ранкової атаки на Київ та нічних на Миколаїв та Запоріжжя є дані про 2 групи літаків, що летять на пусковий рубіж в Астрахані на південному заході Росії. zn.ua

Скріше всього сьогодні за день буде кілька хвиль атак по всій Україні... будьте уважні, будьте в безпечних місцях.
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10.10.2022 10:59 Ответить
Але кораблі з зерном від міжнародних агрохолдингів підуть по розкладу.
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10.10.2022 11:24 Ответить
Країна-терорист російська федерація завдає масованих ракетних та авіаційних ударів по території України, застосовує ударні БПЛА.

Зранку агресором випущено вже 75 ракет. 41 з них знешкоджено нашою ППО.

Збройні Сили роблять все можливе, щоб захистити співгромадян.
Однак ворожа атака триває.
Закликаю всіх знаходитися в укриттях!

Валерій Залужний
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10.10.2022 10:59 Ответить
По Черкасам бить будут, бедняжки обиделись за мост.
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10.10.2022 10:59 Ответить
Одесситы будут катьку сносить или дальше хотят ассоциироваться с русофашистской историей?
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10.10.2022 11:02 Ответить
Треба труханова у першу чергу знести. За ним весь рашизм у місті посипеться. Взагалі як у керма такого важливого міста стоїть громадянин рашки?!
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10.10.2022 11:08 Ответить
катю *****
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10.10.2022 11:09 Ответить
Спочатку 5 колону зносити і всі потуги в цьому напрямку поки не повтікали, а пам'ятник нікуди не подінеться до ньоьго дійде черга по завершенню війни
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10.10.2022 12:44 Ответить
хватить ******* про погану працю нашого ПВО,ні яке ПВО не справилось би відразу с такою кількістью за раз ракет та дронів ,це була майже ДІДОС атака нашої протиповтряної системи,пишуть що з 70 ракет збито 40 ..Слава Українським ППО!!!!
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10.10.2022 11:03 Ответить
Тут головне ,щоб ППО було неушкодженим та люди.Хіба це всім поясниш(
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10.10.2022 11:04 Ответить
Не можливо описати ту огиду, яку відчуваєш до роzzії та її громадян!!! Щою їх усих найгірші хвороби повбивали!
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10.10.2022 11:05 Ответить
На Одещині силами ППО https://suspilne.media/291600-nad-odesinou-zbili-3-raketi-ta-5-droniv-kamikadze/ збито три ракети та п'ять дронів-камікадзе. Небезпека з повітря зберігається, триває бойова робота - голова Одеської ОВА Максим Марченко.
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10.10.2022 11:06 Ответить
В 10:30 в одесском небе было 2 мощных е-бабаха.
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10.10.2022 11:06 Ответить
Бахнуло так, что чуть кондрашка не хватила. Сигнализация на машинах у дома сработала. Надеюсь, что сработала наша ППО.
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10.10.2022 11:37 Ответить
За Киев, даешь мацквабад. ЗЫ... Никогда Киев не был дорог кацапам: коллаборанты Руси Nо 1 невские, .ука, показали монголо-татарам кратчайший путь на Киев. Но когда орда пришла в Киев , был в а.уе, бо нечего было жечь и грабить, за пару лет до этого кацапы своими походами преуспели. Еще в советские времена археологические артефакты тех времен прятались далеко и глубоко в заказниках, бо факт налицо - дети, женнщины, старики были убиты стрелами, изготовленными в северных княжествах(Суздаль и иже). Далее, падлы, Жукосталин сняли с Киева войско и отправили на "заСЧиту членинграда, построенного на украинских костях ******** петькой, отдав мать Руси на растерзание фашистам. Сегодня - муйло дыбильнэ, с шизофреническими выходками мстит украинцам-руси за их стойкость. Но сколь веревочке не виться, превратишься ты в петлю(гаагскую).
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10.10.2022 11:16 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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10.10.2022 11:18 Ответить
АМИНЬ !!!
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10.10.2022 11:19 Ответить
я вообще нифига не слышал... в четверг почти над моим домом 2 ликвидации в небе произошли...
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10.10.2022 11:23 Ответить
В небе над акваторией в районе трассы здоровья. Вы значит где-то далеко находитесь от этого места. Да и фото к статье вам не врет, сделал такое же, тока с привязкой.
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10.10.2022 11:28 Ответить
Четверг, значит вы проживаете на Котовском.
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10.10.2022 11:29 Ответить
Но я те ваши бабахи слышал(слышались как на удалении)
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10.10.2022 11:30 Ответить
около обеда?
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10.10.2022 11:31 Ответить
Взрывы были над Фонтанкой, но взрывная волна и ПосКот нехило потрусила
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10.10.2022 11:45 Ответить
в четверг... но сегодня, слава Богу ни одного не слышал
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10.10.2022 11:46 Ответить
в тот день в больнице одна женщина с Котовского жаловалась , шо в районе ее дома, но из людей никто не пострадал.
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10.10.2022 11:49 Ответить
на Фонтанке осколки повыбивали черепицу с крыш и окна посыпались... визуально казалось что над ул.Сахарова, но реально - над Фонтанкой
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10.10.2022 11:53 Ответить
мож было 2 разных прилета? хтозна.
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10.10.2022 11:56 Ответить
в котором часу ваш вариант случился?
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10.10.2022 11:57 Ответить
было 2 сбития - днём и вечером...
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10.10.2022 12:05 Ответить
 
 