Взрывы раздаются в Одессе: работает ПВО

В Одессе раздаются взрывы, по предварительной информации, работает ПВО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"В Одессе были слышны взрывы. Работает ПВО", - говорится в сообщении.

Глава ОВА Виталий Ким сообщает , что в Одессе зафиксированы иранские дроны.

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