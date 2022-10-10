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Через ворожі удари Харків залишився без світла та води, - Терехов

харків

Унаслідок ворожих обстрілів у понеділок Харків залишився без світла та води.

Про це повідомив у ефірі телемарафону міський голова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Зараз Харків повністю знеструмлений. Немає електроенергії, немає постачання води відповідно", - сказав Терехов.

Він повідомив, що метро призупинило перевезення пасажирів, людей евакуювали. Наразі підземка працює в режимі укриття.

Терехов наголосив, що паніки в місті немає.

"Ситуація, як і в усій Україні, напружена, але, попри все, паніки серед людей немає... Настрій - бойовий. Місто Харків було, є і буде Україною", - сказав Терехов.

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Він запевнив, що одразу після відбою повітряної тривоги ремонтні бригади почнуть ліквідувати наслідки обстрілів, щоб відновити постачання води та електроенергії.

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Харків (5549) електроенергія (6174) вода (1176)


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надо крымский мост допилить
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10.10.2022 12:27 Відповісти
В пределах досягаемости есть 4 мокшанских города их инфраструктура. Это куда проще и , главное, по справедливости.
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10.10.2022 12:38 Відповісти
паніка відсутня,українська злість кипить
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10.10.2022 13:08 Відповісти
Харків- місто Герой.

Тримайтися. Україна переможе
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10.10.2022 15:24 Відповісти
 
 