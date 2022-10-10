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Новини Війна
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Масований ракетний удар по Україні: на Дніпропетровщині щонайменше четверо загиблих та 19 поранених

дніпропетровщина

Внаслідок масованої ракетної атаки на Україну на Дніпропетровщині щонайменше четверо загиблих та 19 поранених.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Щонайменше четверо загиблих та 19 поранених. Такі невтішні попередні дані після масованої ворожої атаки на Дніпропетровщину. Росіяни скерували на область понад 10 ракет. Чотири ракети знищили наші ППО", - йдеться у повідомленні.

За словами Резніченка, ворог вдарив по об’єктах критичної інфраструктури, житлових кварталах, зупинках транспорту.

"Бив тоді, коли люди йшли на роботу. Умисно. Щоб посіяти паніку. Є серйозні руйнування. Всі служби працюють. В одному з районів Кривого Рогу зникло світло. На зараз без електроенергії понад 80000 людей. Енергетики уже стали до роботи. Важко і боляче.Та ми піднімемось й після цього удару. А їм уже нічого не допоможе. Ходіть в укриття під час ворожих атак. Все було, є і буде Україна!", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Росіяни масовано обстріляли Дніпропетровську область: є загиблі та поранені

Автор: 

обстріл (28171) Резніченко Валентин (517) Дніпропетровська область (3602)


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Вот бы Иллона Маска в Днепр да под ракеты
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10.10.2022 14:08 Відповісти
Може кожний мер обстріляного міста пошле ЗАПРОШЕННЯ МАСКУ ???
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10.10.2022 14:15 Відповісти
Кривий Ріг, 44-й квартал, світло з'явилось, води нема
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10.10.2022 14:10 Відповісти
Москалі і далі будуть руйнувати Україну,відповіді то немає.В нас напевно навіть точок-у не залишилось.А наші союзники не хочуть ескалації і длалекобійних ракт не дають.В США тисячі ракет ATACMS є,які мають списувати,але не дають їх.Те саме з танками і сау.
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10.10.2022 14:11 Відповісти
Росія заявила, що сьогоднішні цілі досягнуті. Жодна ракета не впала на військовий об'єкт. Тобто знов кончена нація-імпотент воює з цивільними
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10.10.2022 14:13 Відповісти
А ціллю і були знищити системи електро і водопостачання, на козлоцапії давно верещали про це. А по друге, ціллю було навести ПАНІКУ, а тут як відомо,військових не налякаєш,тому вони як СПРАВЖНІ ТЕРОРИСТИ, вдарили показово по населенню і інфраструктурі.
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10.10.2022 14:33 Відповісти
Альо, Америка,тепер можна в"***** нам вже нарешті по швабростану?
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10.10.2022 14:29 Відповісти
 
 