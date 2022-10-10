Масований ракетний удар по Україні: на Дніпропетровщині щонайменше четверо загиблих та 19 поранених

Внаслідок масованої ракетної атаки на Україну на Дніпропетровщині щонайменше четверо загиблих та 19 поранених.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Щонайменше четверо загиблих та 19 поранених. Такі невтішні попередні дані після масованої ворожої атаки на Дніпропетровщину. Росіяни скерували на область понад 10 ракет. Чотири ракети знищили наші ППО", - йдеться у повідомленні.

За словами Резніченка, ворог вдарив по об’єктах критичної інфраструктури, житлових кварталах, зупинках транспорту.

"Бив тоді, коли люди йшли на роботу. Умисно. Щоб посіяти паніку. Є серйозні руйнування. Всі служби працюють. В одному з районів Кривого Рогу зникло світло. На зараз без електроенергії понад 80000 людей. Енергетики уже стали до роботи. Важко і боляче.Та ми піднімемось й після цього удару. А їм уже нічого не допоможе. Ходіть в укриття під час ворожих атак. Все було, є і буде Україна!", - йдеться у повідомленні.

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