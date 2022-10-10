Я "глибоко шокований" ракетними ударами росіян по Україні, - генсек ООН Гутерріш
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив 10 жовтня, що "глибоко шокований" ракетними ударами росіян по містах України.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посилання на офіційний сайт ООН, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш "глибоко шокований сьогоднішніми широкомасштабними ракетними ударами збройних сил російської федерації по містах в усій Україні, що, як повідомляється, спричинили значні руйнування у цивільних районах і загибель та поранення десятків людей".
"Це чергова неприйнятна ескалація війни, і як завжди, найвищу ціну платить цивільне населення", - ідеться в заяві очільника ООН.
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+54 Гоша Фантомас #478094
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Клоун ****
или только думают?
сколько надо людей убить им чтобы это произошло?
Жорсткі санкції проти паРаши єдина відповідь.