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Я "глибоко шокований" ракетними ударами росіян по Україні, - генсек ООН Гутерріш

гутерріш,антоніу

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив 10 жовтня, що "глибоко шокований" ракетними ударами росіян по містах України.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посилання на офіційний сайт ООН,  генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш "глибоко шокований сьогоднішніми широкомасштабними ракетними ударами збройних сил російської федерації по містах в усій Україні, що, як повідомляється, спричинили значні руйнування у цивільних районах і загибель та поранення десятків людей".

"Це чергова неприйнятна ескалація війни, і як завжди, найвищу ціну платить цивільне населення", - ідеться в заяві очільника ООН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія порушує статут ООН та вдається до небезпечної ескалації, - Гутерріш

Автор: 

обстріл (28171) Гутерріш Антоніу (388)


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Топ коментарі
+54
гуталиниш толшько корабли с зерном считать умеет абизянам... озабоченец
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10.10.2022 18:46
+46
Та ти шо! Шокований він ***...
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10.10.2022 18:45
+45
Стурбометр показав 0,03 меркеля.
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10.10.2022 18:46
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І фсьо?
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10.10.2022 19:50 Відповісти
гутерріш, та ти шо !!! Та невже?!!!
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10.10.2022 19:51 Відповісти
Всього вісім місяців рашистська наволоч вбиває наших дітей, а цей гівнюк вже не занепокоєний, а шокований. ***** собі який прогрес.
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10.10.2022 19:58 Відповісти
То есть, то все херня, что эрэфия с 14 года убивает украинцев, а вот только сейчас " мы шикированы"
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10.10.2022 20:02 Відповісти
від стурбованості до глибокошокованості - це вже щось нове. Тільки результат той же - нульовий. ООН недієздатна структура, там рашка заправляє, як хоче, але ніхто її туди не приймав, і всім пофіг.
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10.10.2022 20:02 Відповісти
<Реакция росиян>Больше фоток https://t.me/c/1352726486/43415
https://images2.imgbox.com/87/ca/hfc4VFR3_o.jpg
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10.10.2022 20:04 Відповісти
Та ти шо... Імпотент стурбований невставанням своєї піпіськи... Піди заплач перед небздєньою.
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10.10.2022 20:08 Відповісти
Ну якщо кацапи в ній то Чому б не покинути ту організацію самій Україні ? І можливо вийдуть союзники ООН розпустять і цей підр залишиться на глибокій самоті
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10.10.2022 20:10 Відповісти
А то, что за неделю только в одном Запорожье погибло 65 человек в результате обстрелов ракетами, его не шокировало?
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10.10.2022 20:14 Відповісти
А на скільки "глибоко" шокований не сказав?
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10.10.2022 20:23 Відповісти
На скільки ця стурбованість глубока ?

- Дуже глубока

- Просто глубока

- Трошики глубока

- Не глубока



Клоун ****
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10.10.2022 20:34 Відповісти
так че на g20 приглашение еще не отменили?
или только думают?
сколько надо людей убить им чтобы это произошло?
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10.10.2022 20:47 Відповісти
Быльше 200 днів триває війна, а він тілки зараз "глибоко шокований".
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10.10.2022 20:57 Відповісти
Да ему аммиак нужен, чтоб понюхать.
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10.10.2022 21:13 Відповісти
А я взагалі ох....ю від цієї імпотенції ООН! Україна, одна із держав-засновниць ООН потерпає від агресії іншого члена цієї організації а її глава лише глибоко шокований!
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10.10.2022 21:43 Відповісти
Причому потерпає від країни, яка в ООН офіційно ніколи не вступала і засідає там протизаконно.
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11.10.2022 00:31 Відповісти
Твоє "шокування" то як риба заливна на столі - нікого не цікавить.
Жорсткі санкції проти паРаши єдина відповідь.
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10.10.2022 22:16 Відповісти
Клоун. І організація його - цирк
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10.10.2022 22:32 Відповісти
Как он озабочен! С,ел всего два бутерброда с черной игрой... И виски выхлебал всего полбутылки...
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11.10.2022 01:17 Відповісти
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