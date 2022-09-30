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Росія порушує статут ООН та вдається до небезпечної ескалації, - Гутерріш

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

гутерріш

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш виступив із засудженням спроб Росії анексувати захоплені території України та заявив, що Кремль вдається до небезпечної ескалації, що драматично вплине на весь світ.

Про це йдеться в офіційній заяві генсека ООН, оприлюдненій у п’ятницю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Статут ООН є чітким. Будь-яка анексія території держави іншою державою шляхом загрози або застосування сили є порушенням принципів статуту ООН і міжнародного права",- наголосив генсек.

Він підкреслив, що Російська Федерація як один із п’яти постійних членів Ради безпеки "несе особливу відповідальність за дотримання статуту ООН.

"Будь-яке рішення про анексію Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України не матиме правового значення і заслуговує на засудження. Це неможливо узгодити з міжнародно-правовою базою",- наголосив Гутерріш.

Він підкреслив, що Росія зараз виступає проти всього, що відстоює міжнародна спільнота.

"Зневажає цілі та принципи ООН. Це – небезпечна ескалація. Цьому не може бути місця в сучасному світі. Це не повинно бути прийнято", - підкреслив генеральний секретар.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський подякував Гутеррішу за невизнання ООН псевдореферендумів, проведених РФ на окупованих територіях

Він зауважив, що позиція ООН залишається однозначною: "Ми повною мірою віддані суверенітету, єдності, незалежності й територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів згідно з відповідними резолюціями ООН".

Крім того, Гутерріш наголосив, що так звані "референдуми" на тимчасово окупованих територіях України проводилися під час активного збройного конфлікту й поза межами правового та конституційного поля України. "Це не можна назвати справжнім волевиявленням народу", - акцентував він.

Генсек ООН також підкреслив, що будь-яке рішення РФ просувати далі свою позицію збільшує загрози перспективам миру.

"Це продовжить драматичний вплив на світову економіку, особливо на країни, що розвиваються, і завадить нашій здатності доставляти життєво необхідну допомогу по всій Україні та за її межами", - зазначив Гутерріш.

Він заявив, що настав час відійти від краю прірви.

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"Зараз як ніколи ми повинні працювати разом, щоби покласти край цій руйнівній і безглуздій війні та підтримувати статут ООН і міжнародне право",- підсумував генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй.
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Топ коментарі
+19
А выкинуть рашен-рейх из ООН от слова вообще как ссср из Лиги Наций за нападение на Финляндию, силы воли не хватает ?
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30.09.2022 21:43
+13
а в каців право вето в радбезі оон - не смущає?
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30.09.2022 21:41
+10
Ну I що ти зробишь, Гуттеріш? Аби патякати. Де виключення Росії з ООН, на яке чекають з 24/02?
Хлебало давно завалити було треба. Огидно навіть дивитись на твою рожу.
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30.09.2022 21:47
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30.09.2022 21:40 Відповісти
раССея она такая... существует всем на зло...
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30.09.2022 21:41 Відповісти
ещё долго вы свиноцабаки продержитесь...?
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30.09.2022 21:59 Відповісти
а в каців право вето в радбезі оон - не смущає?
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30.09.2022 21:41 Відповісти
якби смущало - давно б вигнали
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30.09.2022 22:04 Відповісти
гуталиниш отвлекся от темы зерна?щось в лісі здохло
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30.09.2022 21:42 Відповісти
А выкинуть рашен-рейх из ООН от слова вообще как ссср из Лиги Наций за нападение на Финляндию, силы воли не хватает ?
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30.09.2022 21:43 Відповісти
голосов стран участниц не хватает
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30.09.2022 22:14 Відповісти
Да вы что ? У них же есть право вето! Как же может импотентное ООН о отобрать у России право на вето? Болтуны конченные и вечная глубокая озабоченность..
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01.10.2022 09:36 Відповісти
Ну а кроки які голова ООН пропонує? Чи тільки бла, бла, бла?
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30.09.2022 21:44 Відповісти
о де організація беззуба, не маюча ні на шо вливу, ніяких механізмів втілювання тих чі інших своїх рішень - ліга націй в гіршому її варіанті.
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30.09.2022 21:44 Відповісти
Португальський осел- Він підкреслив, що Російська Федерація як один із п'яти постійних членів Ради безпеки "несе особливу відповідальність за дотримання статуту ООН долбодятел з Португалії після того.що рашисти натворили в Україні вони мають нести особливе покарання ООН.ЯК ЦЕ СВОГО ЧАСУ БУЛО ЗРОБЛЕНО З ФАШИСТАМИ
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30.09.2022 21:44 Відповісти
О, пукнул старик об обеспокоенности
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30.09.2022 21:46 Відповісти
Не можете виключати росію з ООН, заберіть американські візи у всіх російських дипломатів.
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30.09.2022 21:46 Відповісти
Та скільки ви можете ******* толерасти сліпі !
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30.09.2022 21:47 Відповісти
Ну I що ти зробишь, Гуттеріш? Аби патякати. Де виключення Росії з ООН, на яке чекають з 24/02?
Хлебало давно завалити було треба. Огидно навіть дивитись на твою рожу.
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30.09.2022 21:47 Відповісти
"Він підкреслив, що Російська Федерація як один із п'яти постійних членів Ради безпеки "несе особливу відповідальність за дотримання статуту ООН. " - рф ніколи не була членом ООН або Ради безпеки. Б-ть викличте охорону та викиньте з будівлі ООН усіх з паспортом рф. І все.
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30.09.2022 21:47 Відповісти
Ну і що далі? Це пи*********** вже у пічінках
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30.09.2022 21:47 Відповісти
похоже чувак искренне переживает за амиакопровод...
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30.09.2022 21:48 Відповісти
...враження таке, що він справжний замполіт у запасі, ротяку прикрив - робоче місце прибрано...
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30.09.2022 21:50 Відповісти
Просто доленосна заява
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30.09.2022 21:51 Відповісти
надеюсь в будущем будет заслонка для тупых чинуш на ответственные должности мижнародни....
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30.09.2022 21:52 Відповісти
Московія самозваному затесалася в Раду безпеки ООН після розпаду комуно табору !!!
Жодного юридичного рішення так і немає!!
Апарат ООН усе добре знає, але бабло любить більше!!

Заробітчани, на крові Українців !!!
гнати московію з радбезу, як свого часу з Ліги націй вигнали німців!!
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30.09.2022 21:53 Відповісти
Норм. Черга папи, кр.крєста і гамністьі інтрншнл
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30.09.2022 21:54 Відповісти
Бла бла бла бл б б б ...
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30.09.2022 21:55 Відповісти
підораша створила прецендент, зараз кожна країна може послати нах оон і робити що завгодно.
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30.09.2022 21:56 Відповісти
"Росія порушує статут ООН"....та невже? Вона використовує статут ООН у своїх "Пріказах о прізнаніі" - тобто просто підтерлася ним...а викинути їх хоча б з ради безпеки не має мужності?
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30.09.2022 21:56 Відповісти
расея уже дважды нарушила фундаментальные принципы ООН и если Крым ей "простили", то уж теперь-то она должна быть исключена из этой организации? или нет? что скажешь, Гутериш?
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30.09.2022 21:57 Відповісти
Підсумок. За анекію 4 областей та цинічне порушення кордонів Параша:

1. Не отримала жортскої реакції НАТО
2. Заарештовані 300 млрд. не збираються передавати Україні
3. Параша не виключена з ООН, та що там ООН, навіть с Ради безпеки ООН ії не виперли, так і може вето накладали...

Ну і навіть постачання зброї не збільшено навіть у якихось 2 рази. Взагалі ніяк. Знов чекайте райм-***-штайну, де видавлять аби що.

Ні-ху-я.
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30.09.2022 21:58 Відповісти
а что бывает с теми, кто нарушает Устав ООН ?
им только грустно пеняют или еще что-то страшнее есть???
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30.09.2022 21:58 Відповісти
шаурма становиццо платной...
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30.09.2022 22:05 Відповісти
пукнул в лужу
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30.09.2022 22:00 Відповісти
Та раіся вже давно поклала велике та товсте вето на ваш статут!
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30.09.2022 22:05 Відповісти
Звернення імпотента до презерватива.
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30.09.2022 22:07 Відповісти
И?
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30.09.2022 22:15 Відповісти
Попукал дедушка?А завтра бабки пройдут от параши,ах да деньги не пахнут.
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30.09.2022 22:16 Відповісти
30 сентября 1938 - Мюнхенское соглашение, аннексия Судет.
30 сентября 2022 - Аннексия Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Русские нацисты чтут памятные даты своих кумиров.
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30.09.2022 22:39 Відповісти
Россия наложила вето на резолюцию ООН, осуждающую ее за аннексию территории Украины.....
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30.09.2022 22:39 Відповісти
А вигнати з Ради Безпеки не хочеш?
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30.09.2022 22:51 Відповісти
отак почалася епоха стурбованізму
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30.09.2022 22:53 Відповісти
разогнать эту лигу наций..Там рюзке болота и други ***** окопались
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30.09.2022 23:02 Відповісти
Слухай, зроби щось добре. Хоча б закрий свою нікчемну організацію
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30.09.2022 23:51 Відповісти
гутерріш, які твої конкретні пропозиції, "щоби покласти край цій руйнівній і безглуздій війні та підтримати статут ООН і міжнародне право", котре спаплюжили та зґвалтували московити? Можливо, прийшов час ставити пропозиції на голосування та приймати, НАРЕШТІ, конкретні рішення по членству андрофагів у твоїй вже давно нешановній організації?
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30.09.2022 23:59 Відповісти
Когда кроме озабоченности разных глубин ничего не может. Наверное пока им будут все кидать на чай деньги так и будут представлять и имитировать полезную деятельность. Что то кажецо что рфия там какраз и заносит самые жырные чемоданы.
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01.10.2022 00:21 Відповісти
Гутерриш, который являясь генеральным секретарем ООН, допустил посреди Европы геноцид 40 млн народа, является таким же военным преступником, как и путин
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01.10.2022 07:43 Відповісти
100%
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01.10.2022 09:40 Відповісти
 
 