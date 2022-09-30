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Россия нарушает статут ООН и прибегает к опасной эскалации, - Гутерриш

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

гутерріш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с осуждением попыток России аннексировать захваченные территории Украины и заявил, что кремль прибегает к опасной эскалации, которая драматично повлияет на весь мир.

Об этом говорится в официальном заявлении генсека ООН, обнародованном в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Устав ООН четкий. Любая аннексия территории государства другим государством путем угрозы или применения силы является нарушением принципов устава ООН и международного права", - подчеркнул генсек.

Он подчеркнул, что Российская Федерация как один из пяти постоянных членов Совбеза "несет особую ответственность за соблюдение устава ООН".

"Любое решение об аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины не будет иметь правового значения и заслуживает осуждения. Это невозможно согласовать с международно-правовой базой", – подчеркнул Гутерриш.

Он подчеркнул, что Россия сейчас выступает против всего, что отстаивает международное сообщество.

"Попирает цели и принципы ООН. Это опасная эскалация. Этому не может быть места в современном мире. Это не должно быть принято", – подчеркнул генеральный секретарь.

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Он заметил, что позиция ООН остается однозначной: "Мы в полной мере привержены суверенитету, единству, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ согласно соответствующим резолюциям ООН".

Кроме того, Гутерриш подчеркнул, что так называемые "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины проводились во время активного вооруженного конфликта и за рамками правового и конституционного поля Украины. "Это нельзя назвать настоящим волеизъявлением народа", - акцентировал он.

Генсек ООН также подчеркнул, что любое решение рф продвигать дальше свою позицию увеличивает угрозы перспективам мира.

"Это продолжит драматическое влияние на мировую экономику, особенно на развивающиеся страны, и помешает нашей способности доставлять жизненно необходимую помощь по всей Украине и за ее пределами", - отметил Гутерриш.

Он заявил, что пора отойти от края пропасти.

"Сейчас как никогда мы должны работать вместе, чтобы положить конец этой разрушительной и бессмысленной войне и поддерживать устав ООН и международное право", - подытожил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций.
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Топ комментарии
+19
А выкинуть рашен-рейх из ООН от слова вообще как ссср из Лиги Наций за нападение на Финляндию, силы воли не хватает ?
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30.09.2022 21:43
+13
а в каців право вето в радбезі оон - не смущає?
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30.09.2022 21:41
+10
Ну I що ти зробишь, Гуттеріш? Аби патякати. Де виключення Росії з ООН, на яке чекають з 24/02?
Хлебало давно завалити було треба. Огидно навіть дивитись на твою рожу.
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30.09.2022 21:47
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Турбо-стурбованість
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30.09.2022 21:40 Ответить
раССея она такая... существует всем на зло...
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30.09.2022 21:41 Ответить
ещё долго вы свиноцабаки продержитесь...?
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30.09.2022 21:59 Ответить
а в каців право вето в радбезі оон - не смущає?
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30.09.2022 21:41 Ответить
якби смущало - давно б вигнали
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30.09.2022 22:04 Ответить
гуталиниш отвлекся от темы зерна?щось в лісі здохло
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30.09.2022 21:42 Ответить
А выкинуть рашен-рейх из ООН от слова вообще как ссср из Лиги Наций за нападение на Финляндию, силы воли не хватает ?
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30.09.2022 21:43 Ответить
голосов стран участниц не хватает
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30.09.2022 22:14 Ответить
Да вы что ? У них же есть право вето! Как же может импотентное ООН о отобрать у России право на вето? Болтуны конченные и вечная глубокая озабоченность..
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01.10.2022 09:36 Ответить
Ну а кроки які голова ООН пропонує? Чи тільки бла, бла, бла?
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30.09.2022 21:44 Ответить
о де організація беззуба, не маюча ні на шо вливу, ніяких механізмів втілювання тих чі інших своїх рішень - ліга націй в гіршому її варіанті.
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30.09.2022 21:44 Ответить
Португальський осел- Він підкреслив, що Російська Федерація як один із п'яти постійних членів Ради безпеки "несе особливу відповідальність за дотримання статуту ООН долбодятел з Португалії після того.що рашисти натворили в Україні вони мають нести особливе покарання ООН.ЯК ЦЕ СВОГО ЧАСУ БУЛО ЗРОБЛЕНО З ФАШИСТАМИ
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30.09.2022 21:44 Ответить
О, пукнул старик об обеспокоенности
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30.09.2022 21:46 Ответить
Не можете виключати росію з ООН, заберіть американські візи у всіх російських дипломатів.
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30.09.2022 21:46 Ответить
Та скільки ви можете ******* толерасти сліпі !
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30.09.2022 21:47 Ответить
Ну I що ти зробишь, Гуттеріш? Аби патякати. Де виключення Росії з ООН, на яке чекають з 24/02?
Хлебало давно завалити було треба. Огидно навіть дивитись на твою рожу.
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30.09.2022 21:47 Ответить
"Він підкреслив, що Російська Федерація як один із п'яти постійних членів Ради безпеки "несе особливу відповідальність за дотримання статуту ООН. " - рф ніколи не була членом ООН або Ради безпеки. Б-ть викличте охорону та викиньте з будівлі ООН усіх з паспортом рф. І все.
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30.09.2022 21:47 Ответить
Ну і що далі? Це пи*********** вже у пічінках
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30.09.2022 21:47 Ответить
похоже чувак искренне переживает за амиакопровод...
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30.09.2022 21:48 Ответить
...враження таке, що він справжний замполіт у запасі, ротяку прикрив - робоче місце прибрано...
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30.09.2022 21:50 Ответить
Просто доленосна заява
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30.09.2022 21:51 Ответить
надеюсь в будущем будет заслонка для тупых чинуш на ответственные должности мижнародни....
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30.09.2022 21:52 Ответить
Московія самозваному затесалася в Раду безпеки ООН після розпаду комуно табору !!!
Жодного юридичного рішення так і немає!!
Апарат ООН усе добре знає, але бабло любить більше!!

Заробітчани, на крові Українців !!!
гнати московію з радбезу, як свого часу з Ліги націй вигнали німців!!
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30.09.2022 21:53 Ответить
Норм. Черга папи, кр.крєста і гамністьі інтрншнл
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30.09.2022 21:54 Ответить
Бла бла бла бл б б б ...
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30.09.2022 21:55 Ответить
підораша створила прецендент, зараз кожна країна може послати нах оон і робити що завгодно.
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30.09.2022 21:56 Ответить
"Росія порушує статут ООН"....та невже? Вона використовує статут ООН у своїх "Пріказах о прізнаніі" - тобто просто підтерлася ним...а викинути їх хоча б з ради безпеки не має мужності?
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30.09.2022 21:56 Ответить
расея уже дважды нарушила фундаментальные принципы ООН и если Крым ей "простили", то уж теперь-то она должна быть исключена из этой организации? или нет? что скажешь, Гутериш?
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30.09.2022 21:57 Ответить
Підсумок. За анекію 4 областей та цинічне порушення кордонів Параша:

1. Не отримала жортскої реакції НАТО
2. Заарештовані 300 млрд. не збираються передавати Україні
3. Параша не виключена з ООН, та що там ООН, навіть с Ради безпеки ООН ії не виперли, так і може вето накладали...

Ну і навіть постачання зброї не збільшено навіть у якихось 2 рази. Взагалі ніяк. Знов чекайте райм-***-штайну, де видавлять аби що.

Ні-ху-я.
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30.09.2022 21:58 Ответить
а что бывает с теми, кто нарушает Устав ООН ?
им только грустно пеняют или еще что-то страшнее есть???
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30.09.2022 21:58 Ответить
шаурма становиццо платной...
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30.09.2022 22:05 Ответить
пукнул в лужу
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30.09.2022 22:00 Ответить
Та раіся вже давно поклала велике та товсте вето на ваш статут!
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30.09.2022 22:05 Ответить
Звернення імпотента до презерватива.
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30.09.2022 22:07 Ответить
И?
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30.09.2022 22:15 Ответить
Попукал дедушка?А завтра бабки пройдут от параши,ах да деньги не пахнут.
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30.09.2022 22:16 Ответить
30 сентября 1938 - Мюнхенское соглашение, аннексия Судет.
30 сентября 2022 - Аннексия Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Русские нацисты чтут памятные даты своих кумиров.
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30.09.2022 22:39 Ответить
Россия наложила вето на резолюцию ООН, осуждающую ее за аннексию территории Украины.....
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30.09.2022 22:39 Ответить
А вигнати з Ради Безпеки не хочеш?
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30.09.2022 22:51 Ответить
отак почалася епоха стурбованізму
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30.09.2022 22:53 Ответить
разогнать эту лигу наций..Там рюзке болота и други ***** окопались
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30.09.2022 23:02 Ответить
Слухай, зроби щось добре. Хоча б закрий свою нікчемну організацію
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30.09.2022 23:51 Ответить
гутерріш, які твої конкретні пропозиції, "щоби покласти край цій руйнівній і безглуздій війні та підтримати статут ООН і міжнародне право", котре спаплюжили та зґвалтували московити? Можливо, прийшов час ставити пропозиції на голосування та приймати, НАРЕШТІ, конкретні рішення по членству андрофагів у твоїй вже давно нешановній організації?
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30.09.2022 23:59 Ответить
Когда кроме озабоченности разных глубин ничего не может. Наверное пока им будут все кидать на чай деньги так и будут представлять и имитировать полезную деятельность. Что то кажецо что рфия там какраз и заносит самые жырные чемоданы.
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01.10.2022 00:21 Ответить
Гутерриш, который являясь генеральным секретарем ООН, допустил посреди Европы геноцид 40 млн народа, является таким же военным преступником, как и путин
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01.10.2022 07:43 Ответить
100%
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01.10.2022 09:40 Ответить
 
 