Я "глубоко шокирован" ракетными ударами россиян по Украине, - генсек ООН Гутерриш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил 10 октября, что "глубоко шокирован" ракетными ударами россиян по городам Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на официальный сайт ООН, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш "глубоко шокирован сегодняшними широкомасштабными ракетными ударами вооруженных сил российской федерации по городам по всей Украине, что, как сообщается, повлекло за собой значительные разрушения в гражданских районах и гибель и ранения десятков человек".
"Это очередная неприемлемая эскалация войны, и, как всегда, самую высокую цену платит гражданское население", - говорится в заявлении главы ООН.
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Клоун ****
или только думают?
сколько надо людей убить им чтобы это произошло?
Жорсткі санкції проти паРаши єдина відповідь.