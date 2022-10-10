РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11197 посетителей онлайн
Новости
12 662 120

Я "глубоко шокирован" ракетными ударами россиян по Украине, - генсек ООН Гутерриш

гутерріш,антоніу

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил 10 октября, что "глубоко шокирован" ракетными ударами россиян по городам Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на официальный сайт ООН, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш "глубоко шокирован сегодняшними широкомасштабными ракетными ударами вооруженных сил российской федерации по городам по всей Украине, что, как сообщается, повлекло за собой значительные разрушения в гражданских районах и гибель и ранения десятков человек".

"Это очередная неприемлемая эскалация войны, и, как всегда, самую высокую цену платит гражданское население", - говорится в заявлении главы ООН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко на CNN: Россию следует признать государством-спонсором терроризма и выбросить из ООН

обстрел (26850) Гутерриш Антониу (334)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+54
гуталиниш толшько корабли с зерном считать умеет абизянам... озабоченец
показать весь комментарий
10.10.2022 18:46
+46
Та ти шо! Шокований він ***...
показать весь комментарий
10.10.2022 18:45
+45
Стурбометр показав 0,03 меркеля.
показать весь комментарий
10.10.2022 18:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
І фсьо?
показать весь комментарий
10.10.2022 19:50 Ответить
гутерріш, та ти шо !!! Та невже?!!!
показать весь комментарий
10.10.2022 19:51 Ответить
Всього вісім місяців рашистська наволоч вбиває наших дітей, а цей гівнюк вже не занепокоєний, а шокований. ***** собі який прогрес.
показать весь комментарий
10.10.2022 19:58 Ответить
То есть, то все херня, что эрэфия с 14 года убивает украинцев, а вот только сейчас " мы шикированы"
показать весь комментарий
10.10.2022 20:02 Ответить
від стурбованості до глибокошокованості - це вже щось нове. Тільки результат той же - нульовий. ООН недієздатна структура, там рашка заправляє, як хоче, але ніхто її туди не приймав, і всім пофіг.
показать весь комментарий
10.10.2022 20:02 Ответить
<Реакция росиян>Больше фоток https://t.me/c/1352726486/43415
https://images2.imgbox.com/87/ca/hfc4VFR3_o.jpg
показать весь комментарий
10.10.2022 20:04 Ответить
Та ти шо... Імпотент стурбований невставанням своєї піпіськи... Піди заплач перед небздєньою.
показать весь комментарий
10.10.2022 20:08 Ответить
Ну якщо кацапи в ній то Чому б не покинути ту організацію самій Україні ? І можливо вийдуть союзники ООН розпустять і цей підр залишиться на глибокій самоті
показать весь комментарий
10.10.2022 20:10 Ответить
А то, что за неделю только в одном Запорожье погибло 65 человек в результате обстрелов ракетами, его не шокировало?
показать весь комментарий
10.10.2022 20:14 Ответить
А на скільки "глибоко" шокований не сказав?
показать весь комментарий
10.10.2022 20:23 Ответить
На скільки ця стурбованість глубока ?

- Дуже глубока

- Просто глубока

- Трошики глубока

- Не глубока



Клоун ****
показать весь комментарий
10.10.2022 20:34 Ответить
так че на g20 приглашение еще не отменили?
или только думают?
сколько надо людей убить им чтобы это произошло?
показать весь комментарий
10.10.2022 20:47 Ответить
Быльше 200 днів триває війна, а він тілки зараз "глибоко шокований".
показать весь комментарий
10.10.2022 20:57 Ответить
Да ему аммиак нужен, чтоб понюхать.
показать весь комментарий
10.10.2022 21:13 Ответить
А я взагалі ох....ю від цієї імпотенції ООН! Україна, одна із держав-засновниць ООН потерпає від агресії іншого члена цієї організації а її глава лише глибоко шокований!
показать весь комментарий
10.10.2022 21:43 Ответить
Причому потерпає від країни, яка в ООН офіційно ніколи не вступала і засідає там протизаконно.
показать весь комментарий
11.10.2022 00:31 Ответить
Твоє "шокування" то як риба заливна на столі - нікого не цікавить.
Жорсткі санкції проти паРаши єдина відповідь.
показать весь комментарий
10.10.2022 22:16 Ответить
Клоун. І організація його - цирк
показать весь комментарий
10.10.2022 22:32 Ответить
Как он озабочен! С,ел всего два бутерброда с черной игрой... И виски выхлебал всего полбутылки...
показать весь комментарий
11.10.2022 01:17 Ответить
Страница 2 из 2
 
 